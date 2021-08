Où télécharger de la musique MP3 gratuite sur Internet

Comment télécharger de la musique MP3 gratuitement sans s’inscrire ? Comment télécharger de la musique gratuite sur votre ordinateur ?

Il existe de nombreux moments dans notre vie où nous avons besoin de télécharger de la musique MP3 gratuite : pour l’utiliser comme sonnerie sur notre téléphone portable, pour l’ajouter à une vidéo que vous allez télécharger sur YouTube ou pour tout autre projet. Il existe de nombreux sites web qui vous permettent de télécharger de la musique gratuite sans utiliser de programme ou d’application spécifique sur votre mobile, à partir de votre navigateur.

Si vous ne savez pas comment télécharger de la musique et que vous en avez besoin, cette liste de sites Web vous aidera à obtenir des chansons ou des sons MP3 gratuits que vous pourrez utiliser où vous le souhaitez. Vous pouvez télécharger la musique que vous voulez sur votre ordinateur afin de l’utiliser pour vos propres créations, vidéos, etc.

Que faut-il prendre en compte ?

Au moment de choisir les sites où télécharger gratuitement de la musique MP3 sur Internet, nous devons prendre en compte une série d’aspects pour savoir lequel est le plus recommandable pour nous ou celui qui nous convient le mieux parmi tous ceux disponibles sur le net, qui ne sont pas peu nombreux.

Utilisation de la musique

A quoi va servir la musique ? Télécharger de la musique MP3 gratuite sur Internet n’est pas la même chose si l’on veut utiliser une chanson comme sonnerie pour son téléphone portable ou comme notification que si l’on veut utiliser un certain morceau pour une vidéo sur YouTube, sur Twitch ou dans un film. L’usage que nous allons en faire est la première chose que nous devons prendre en compte pour choisir l’un ou l’autre selon l’option que nous choisissons. C’est pourquoi vous devez prêter attention à la licence.

Licence

La licence est fondamentale pour l’utilisation de la musique téléchargée gratuitement sur Internet. Nous devons tenir compte des droits d’auteur du contenu que nous allons télécharger. Cela dépendra de l’utilisation de l’œuvre que nous pouvons télécharger et reproduire, avec une licence pour la communication ou la distribution publique. Il est important que vous lisiez les petits caractères de chaque site web pour savoir comment il fonctionne.

Plate-forme

En fonction de la plateforme que vous utilisez, vous pouvez utiliser tel ou tel site web ou telle ou telle banque. Twitch et YouTube, par exemple, disposent de leur propre section pour télécharger des chansons et les inclure dans des vidéos sans avoir à recourir à des plateformes tierces pour télécharger la musique.

Prix

Bien que beaucoup de ces sites soient pour la plupart gratuits, n’oubliez pas que certains d’entre eux exigent une inscription pour écouter les chansons ou une période d’essai gratuite pour les télécharger sur votre ordinateur et les utiliser pour tout type de contenu.

Écoutez avant

Recherchez des sites qui vous permettent d’écouter le morceau de musique dont vous avez besoin avant de le télécharger directement. La plupart d’entre eux vous permettent de l’écouter depuis le web avant de décider de le télécharger ou non. C’est important pour voir s’il correspond à ce que vous voulez.

Sites web recommandés

Sites où vous pouvez télécharger de la musique en creative commons pour des projets, des vidéos.

DigCCMixter

Comme son nom l’indique, DigCCMixter est un site de musique creative commons qui vous permet de télécharger des chansons pour les utiliser dans des vidéos YouTube, Vimeo ou Steam. Voyez juste ce qui est disponible. Des chansons que des musiciens et des créateurs ont mises en ligne et qui peuvent être téléchargées gratuitement et utilisées pour toutes sortes de projets. Il existe trois catégories principales : la musique instrumentale pour les vidéos et les films, la musique instrumentale pour les projets commerciaux ou la musique pour les jeux vidéo.

Le fonctionnement est très simple : vous parcourez les différentes catégories et vous pouvez appuyer sur « play » à côté de chaque chanson. Si vous l’aimez, cliquez sur le bouton de téléchargement et téléchargez l’audio MP3 sur votre ordinateur pour l’utiliser où vous voulez. Vous pouvez filtrer si vous voulez qu’elles soient gratuites pour une utilisation commerciale ou non et vous pouvez vérifier si vous voulez voir la liste complète ou seulement les chansons instrumentales.

Free Music Public Domain

Nous trouvons ici deux types de téléchargements : à usage commercial et à usage non commercial. La première est conçue si vous souhaitez télécharger des chansons pour des publicités, par exemple. La deuxième est si vous voulez utiliser les chansons dans un projet universitaire ou dans une vidéo que vous allez télécharger sur YouTube.

Dans ce cas, si vous comptez tirer de l’argent du projet (comme une publicité), vous devrez remplir un formulaire de demande d’autorisation et vous devrez peut-être payer pour cela. Si vous voulez simplement l’utiliser dans une vidéo que vous faites avec vos amis, il vous suffit de citer l’auteur sous licence CC.

Sinon, c’est la même chose que pour le reste : il y a un certain nombre de catégories que l’on peut parcourir pour trouver un son qui correspond à ce que l’on cherche. Le site est peut-être plus lourd ou encombré que d’autres sur cette liste, mais il est tout aussi utile.

En outre, vous trouverez ici des catégories très spécifiques telles que la musique pour Noël ou la musique pour enfants ou la musique pour dessins animés. Dans chaque cas, cliquez sur « TELECHARGER ICI » et utilisez-le où vous voulez dans les archives.

Pixabay

Oui, Pixabay nous permet également de télécharger de la musique gratuite et libre de droits pour nos vidéos YouTube ou toute autre plateforme.

Il s’agit d’un site web que vous connaissez peut-être ou que vous utilisez à d’autres fins, comme la recherche de photos. Mais il offre également la possibilité de rechercher et de télécharger de la musique sans droits d’auteur. Sur la page principale, dans le menu supérieur, allez à Musique et vous trouverez ce qu’ils appellent « Téléchargements de musique libre de droits » et un moteur de recherche.

Dans le moteur de recherche, nous pouvons choisir les titres par genre, artiste, humeur… Ou si nous ne sommes pas sûrs et que nous voulons explorer les différentes options, nous pouvons faire défiler la page et cliquer sur le bouton des filtres.

Un menu latéral apparaîtra, dans lequel nous pourrons filtrer toutes les pistes disponibles. Par durée, des chansons de moins de 30 secondes aux thèmes de plus de huit minutes ; par genre musical comme la musique électronique, indie, piano solo, rock ou méditation ; par humeur et, un filtre qui est peut-être le plus pratique, par le thème de la production ultérieure que nous allons réaliser : musique pour une vidéo YouTube, pour un podcast, pour un vidéo blog, à utiliser comme musique de fond…

Une fois le filtre effectué, il nous permettra d’écouter les chansons suggérées en fonction de notre recherche et de les télécharger instantanément depuis le bouton Télécharger. Lorsque nous téléchargeons une chanson, nous avons la possibilité de faire un don à son auteur, bien que cela ne soit pas obligatoire et que vous puissiez télécharger la chanson sans vous inscrire.

Free Stock Music

Un autre site web qui nous permet de télécharger des chansons libres de droits à utiliser dans nos vidéos est Free Stock Music. Lorsque nous entrons sur la page, elle nous informe que nous trouverons de la musique libre de droits, mais il nous est demandé de mentionner le créateur dans les crédits. Nous allons trouver un système de filtrage très simple, dans lequel nous allons pouvoir choisir entre plusieurs catégories pour choisir la chanson qui correspond le mieux à ce que nous recherchons.

Nous pouvons choisir par style de musique, par humeur, par type de licence, par durée et, peut-être son filtrage le plus différentiel, par tempo, où il nous proposera des chansons à différents rythmes.

Des pistes lentes de moins de 60 bpm aux rythmes beaucoup plus élevés de plus de 180 bpm, en fonction des besoins que nous avons pour notre vidéo ou pour la création sur laquelle nous travaillons. Il nous donne la possibilité d’écouter chaque piste et de les télécharger en cliquant sur « download » pour les enregistrer dans le dossier de téléchargement de notre navigateur.

Soundcloud

Soundcloud nous permet de télécharger de la musique MP3 pour YouTube ou de l’écouter sur notre ordinateur. Toutes les chansons disponibles sur Soundcloud ne peuvent pas être téléchargées en MP3, mais certaines le sont, il suffit de rechercher « copyright free » et vous verrez des listes disponibles pour un téléchargement gratuit sur votre ordinateur. Vous pouvez les écouter avant de les télécharger et vous devrez vous inscrire pour les télécharger.

Lorsque vous tapez « Copyright free » ou « No Copyright » dans le moteur de recherche de SoundCloud, vous verrez apparaître une liste de chansons, de profils ou de listes de lecture avec cette étiquette.

Vous pouvez choisir la chanson que vous voulez et l’écouter, ainsi que voir le nombre d’écoutes et les commentaires qu’elle a reçus, si vous préférez vous laisser guider par les avis des autres utilisateurs ou par la popularité de la chanson en question avant de choisir celle que vous voulez écouter. La variété est si grande que vous aurez peut-être besoin d’un autre filtre pour trouver ce que vous cherchez.

Sur le côté gauche, vous verrez une liste de « Pistes », « Personnes », « Albums » et « Listes de lecture ». Lorsque vous cliquez sur l’une de ces catégories, des tags apparaissent en dessous : Ambient, Dance, Electronic, Pop… afin que vous puissiez filtrer les chansons par genre.

Vous pourrez ainsi affiner votre recherche et trouver le morceau spécifique que vous recherchez dans votre vidéo YouTube. Vous pouvez également filtrer par date de téléchargement ou par longueur de chanson.

FreePD

Si vous cherchez un site web pour télécharger gratuitement de la musique MP3 sans attribution, FreePD vous permet de le faire. De plus, le téléchargement des titres ne prend qu’une seconde car vous pouvez appuyer sur le bouton « Télécharger » à côté du titre pour lancer le téléchargement. C’est gratuit, ils ont tous une licence creative commons et nous pouvons les utiliser dans n’importe quelle vidéo YouTube, projet publicitaire ou film.

Un autre avantage de ce site est qu’il est très attrayant et facile à utiliser, car il utilise une série d’émojis pour classer les différents audios, de sorte qu’en un coup d’œil nous saurons de quoi il s’agit ou quelles sont les catégories. Vous pouvez également filtrer par genre ou parcourir différentes sections telles que dramatique, électronique, horreur, romantique, comédie…

Live Music Archive

Archive.org est l’un de ces sites Internet essentiels que l’on consulte toujours : il permet de jouer à des jeux MSDOS, de regarder des films gratuitement… et de télécharger de la musique MP3 gratuitement. Vous pouvez regarder des vidéos ou écouter des chansons qui ont été téléchargées dans ce dossier sur le site web d’Internet Archive et vous pouvez les télécharger sur votre ordinateur.

Il y a plus de 230.000 fichiers disponibles auxquels nous pouvons accéder et nous pouvons filtrer par titre, par année, par collections, par concerts.

Nous pouvons choisir de trier par date de publication, par titre, par visites ou par genre selon vos besoins. Comme d’autres sur cette liste, nous pouvons écouter la chanson ou l’album qui nous intéresse et, en bas, nous trouverons les options disponibles. Parmi eux, en général, le MP3. Il suffit de cliquer sur les fichiers pour les télécharger.

Le FMA propose également toutes sortes de genres : blues, électronique, classique, soul, rock, pop, jazz… Vous choisissez celui que vous voulez et vous verrez les différents morceaux, artistes et albums. Vous pouvez cliquer sur la flèche située à droite de chaque morceau pour le télécharger gratuitement au format MP3.

Musopen

Musopen a de la musique classique, de la musique relaxante. Vous pouvez parcourir le catalogue et vous trouverez différents genres : romantique, joyeux, triste, relaxant, énergique, amusant. Des compositions classiques gratuites grâce au fait qu’elles font partie du domaine public.

Egalement, d’autres compositions uniques. Vous pouvez choisir de télécharger la musique ou la partition. Vous pouvez également utiliser le moteur de recherche pour trouver ce que vous voulez.

Vous pouvez accéder facilement à la liste des chansons disponibles. Si vous cliquez sur l’onglet Musique, vous accéderez directement à l’espace Musique libre de droits, où vous trouverez des compositions qui ne sont plus protégées par des droits d’auteur, comme des œuvres de Mozart, Beethoven, Bach… Vous pouvez filtrer par compositeur, par instrument, par siècle, par licence…

Une fois votre sélection effectuée, vous trouverez une liste exhaustive de chansons que vous pourrez écouter avant de vous décider. Bien sûr, pour télécharger les chansons, il faut s’inscrire. À côté de chaque piste, vous verrez les caractéristiques de sa licence au cas où vous voudriez la télécharger et l’utiliser pour vos vidéos.

Sons MP3 gratuits

Ce site est entièrement disponible en espagnol et nous pouvons choisir toutes sortes de sons. Ce n’est pas tellement une option si vous cherchez à télécharger de la musique MP3, mais c’est plus recommandable si nous recherchons des sons spécifiques tels que des sonneries WhatsApp ou même des mélodies de jeux vidéo que nous voulons ajouter à toute vidéo que nous faisons. On peut filtrer par catégorie : sons d’effroi, sons de la nature, sons de dessins animés, sons des Simpsons…

Il arrive qu’en plus de la musique, nous souhaitions inclure d’autres types de sons dans nos vidéos lors de leur montage. Un air connu ou des phrases d’un personnage d’un film ou d’une série. Nous allons ici trouver ces sons d’une manière simple.

Dans la barre située en haut de votre site web, vous trouverez plusieurs filtres. Les sons ou onomatopées aléatoires les plus téléchargés. Et aussi un moteur de recherche pour effectuer vos propres recherches. Par exemple, tapez « Super Mario » et vous trouverez le générique et de nombreux sons caractéristiques du jeu vidéo que vous pourrez utiliser dans vos vidéos.

Dans chaque recherche, en plus du titre du son, nous pourrons voir une série de tags sous chaque audio qui nous permettront de naviguer plus facilement entre les différentes catégories. Animaux, séries, jeux vidéo, sonneries… Une large sélection de sons pour enrichir notre édition qui rendra toute vidéo plus amusante.

Sonneries bizarres

Tonosfrikis.com est un site web où l’on peut télécharger toutes sortes de sons provenant de séries, de jeux vidéo, de YouTube… On y trouve des chansons pour enfants, des dessins animés, des publicités. Vous pouvez naviguer à travers les différentes catégories ou voir les dernières sonneries publiées (comme Toxicidad fuera, mala vibra fuera de Ibai Llanos).

Dans les catégories, nous en trouvons quelques-unes comme : publicités, chansons geek, chansons pour enfants, blagues, dessins animés, disco, effets sonores, tubes, hymnes, tv et cinéma, people, jeux vidéo…

Après avoir saisi la catégorie souhaitée, vous verrez apparaître une liste de sons ou de musiques que vous pouvez télécharger en MP3, comme vous pouvez le voir dans la capture d’écran ci-jointe.

Choisissez le son ou la chanson que vous voulez et vous pouvez appuyer sur « play » pour l’écouter. Une fois que vous savez ce que vous voulez, choisissez simplement « Télécharger » et l’audio sera automatiquement stocké sur votre ordinateur ou votre téléphone portable.

Le site vous permet également d’utiliser le moteur de recherche pour trouver quelque chose de spécifique et vous pouvez trouver n’importe quoi, des sons de Rumble Stars ou Among US à Let’s go to bed de la famille Telerín. Un catalogue très large si vous recherchez une variété « geek » avec des sons connus.

Bensound

Bensound est confortable, utile et doté d’une interface très facile à utiliser. En haut, vous pouvez choisir entre deux options : Libre de droits / Licences. Tapez sur le premier pour télécharger de la musique MP3 gratuite et il y a toutes sortes de chansons, de genres différents, que nous pouvons télécharger sur notre ordinateur. Vous pouvez choisir de voir toutes les pages disponibles ou vous pouvez choisir entre jazz, rock, urbain, électronique, pop…

Vous pouvez voir la durée de l’audio depuis la page principale et même l’écouter. À côté de la vignette et du titre, nous trouvons une brève description pour avoir une idée de ce dont il s’agit. Si vous l’aimez, il suffit de cliquer sur « Télécharger » sur votre ordinateur. Il y a 32 pages avec différentes chansons, une grande variété et avec une qualité plus que suffisante pour les incorporer dans des vidéos, des projets ou tout ce que vous voulez.

Filmmusic.io

Sur Filmmusic, vous pouvez télécharger des chansons ou des morceaux de musique légalement, sans les payer et avec la permission de les utiliser à des fins commerciales.

En contrepartie, vous devez donner crédit à la personne qui a créé le morceau que vous avez téléchargé et utilisé. Il propose également une option de paiement au cas où vous souhaiteriez télécharger autant de documents que vous le souhaitez sans les citer ni les attribuer.

Son fonctionnement est très similaire à celui des autres sites de cette liste : choisissez par catégorie, recherchez celui que vous voulez, écoutez-le et téléchargez-le si vous l’aimez. Il en existe des payants et des gratuits. Il suffit de choisir « Licence libre » lors du téléchargement et vous verrez ce que permet chacune des pièces que vous téléchargez.

Beatpick

Vous pouvez choisir les chansons que vous voulez, gratuitement, et vous pouvez les ajouter à toutes sortes de projets sans aucun problème : films, publicités, vidéos YouTube. Il suffit d’aller sur le site web et de cliquer sur « Recherche de musique » pour voir toutes les options.

Nous pouvons filtrer par genre, par mots-clés, par langue, par si nous voulons du vocal ou de l’instrumental, si nous voulons choisir le tempo, si nous voulons qu’il y ait un instrument spécifique… Cependant, c’est plus compliqué quand il s’agit de télécharger car BeatPick nous permet d’obtenir une licence pour la musique que nous aimons et ensuite de la télécharger.

Incompetech

Comme d’autres sites web similaires, Incompetech dispose de deux systèmes pour télécharger de la musique pour nos vidéos ou nos projets. La première consiste, tout simplement, à prendre la création qui nous plaît le plus ou qui nous convient le mieux et à la « signer » à son créateur, sans payer.

L’autre option, comme l’indique le site web lui-même, est plutôt destinée aux projets qui ne permettent pas de citer l’identité de l’auteur, comme les publicités radio ou télévisées, les présentations d’entreprise…

Dans ce cas, il faudrait payer. Lorsque nous téléchargeons la chanson, nous choisissons cette licence, nous obtenons les informations de paiement et nous payons par Paypal. Si nous devons télécharger plus de trois chansons, cela ne coûtera pas 20 dollars chacune.

La recherche de chansons est très facile. Une fois que nous sommes sur leur site web, nous allons à Musique libre de droits et nous trouverons un menu avec les différents thèmes : Relaxant, Horreur, Électronique, Comédie… Quand nous cliquons sur la catégorie en question, nous verrons une liste de musique que nous pouvons écouter jusqu’à ce que nous choisissions celle qui nous plaît le plus et la télécharger ou la mettre dans le panier.

Purple-Planet

Sur cette page, nous trouverons de la musique sans licence que nous pouvons télécharger gratuitement pour nos projets, à condition d’en mentionner l’auteur en citant le site web.

Si nous avons besoin de plus de fonctionnalités que la simple utilisation de musique pour Youtube ou d’une vidéo pour un projet de classe, nous pouvons acheter certaines des licences qu’ils proposent et qui élargissent les possibilités de téléchargement de musique.

Dès que nous entrons sur le site, nous trouvons les téléchargements les plus populaires, un moteur de recherche et une liste de catégories et de styles au cas où nous ne saurions pas exactement ce que nous recherchons.

Lorsque vous cliquez sur chacun de ces styles ou ambiances musicales, vous trouverez une liste de lecture que vous pouvez écouter en cliquant sur le bouton « play » qui accompagne chaque chanson, pour savoir laquelle vous préférez, et un bouton de téléchargement à côté. Il a une grande variété de rythmes et de thèmes, il sera donc difficile pour les créations que nous allons trouver de nous aider.

Soundstripe

S’il y a quelque chose de bien avec Soundstripe, c’est que sa variété et sa large gamme de filtres nous aideront beaucoup à trouver la chanson parfaite pour notre vidéo. Lorsque nous entrons, nous devons cliquer sur le menu supérieur de la section Musique, car il propose également des vidéos ou des effets spéciaux (SFX).

En entrant, nous trouverons un menu de filtres sur le côté gauche de l’écran qui facilitera la recherche. Genre, instruments, durée, ambiance… et bien d’autres filtres pour sélectionner rapidement la chanson que nous avons en tête et que nous voulons accompagner notre vidéo.

Nous devrons avoir un compte gratuit pour télécharger et le site propose également plusieurs plans de paiement en fonction de nos besoins et si nous allons utiliser toutes les fonctionnalités offertes par Soundstripe, comme les vidéos, les effets ou l’utilisation de son extension dans Adobe Premiere Pro.

Hooksounds

Un site web essentiel pour rechercher de la musique gratuite est Hooksounds, où vous pouvez obtenir des chansons gratuites pour YouTube, Instagram, les podcasts, la radio, la télévision ou partout où vous en avez besoin. Vous pouvez filtrer ou rechercher par tags, selon que vous cherchez de l’acoustique, de l’inspiration, de la motivation, de l’électronique, du bonheur.

Vous pouvez également effectuer des recherches par émotions ou par genres en fonction de ce que vous recherchez en particulier pour votre vidéo ou votre création. Il y a beaucoup de chansons gratuites mais il y a aussi la possibilité de payer mensuellement avec tout inclus comme une plateforme d’abonnement où vous aurez des milliers d’effets et des téléchargements illimités.

À l’intérieur de chaque morceau ou chanson, vous pouvez l’écouter dans son intégralité et voir une série de détails : titre, description, balises de piste, durée exacte, versions, genres… En général, vous trouverez plusieurs options de licence selon que vous souhaitez payer ou non : de la licence gratuite et non commerciale qui est généralement conçue pour une utilisation que vous n’allez pas monétiser à des licences plus « pro » qui peuvent vous coûter jusqu’à 500 dollars.

Plates-formes spécifiques

Vous pouvez utiliser des sites web spécifiques en fonction de la plate-forme que vous choisissez. YouTube possède sa propre bibliothèque audio ou Amazon offre la possibilité d’acheter ou de télécharger des chansons. Twitch dispose également de sa propre option sonore pour éviter de violer les droits d’auteur et de voir votre vidéo censurée, ou encore Instagram vous permet d’ajouter de la musique à partir de stories sans avoir à la télécharger au préalable dans vos vidéos.

Pour les vidéos YouTube

Si ce dont vous avez besoin, c’est de télécharger de la musique MP3 pour des vidéos YouTube, sachez que le site de vidéos lui-même dispose d’une audiothèque contenant de la musique gratuite que vous pouvez ajouter à vos créations sans frais.

Il s’agit d’un catalogue constamment renouvelé, de sorte que nous trouverons toujours quelque chose qui correspond à ce que nous recherchons. Vous pouvez effectuer une recherche ou un filtrage dans la bibliothèque, choisir par genre ou par humeur ou encore effectuer une recherche par type de licence. Cependant, vous ne pouvez utiliser que des fichiers audio pour vos vidéos.

YouTube explique les conditions : « Vous n’utiliserez pas les fichiers musicaux de cette bibliothèque d’une manière illégale ou en relation avec un contenu de cette nature » et « vous ne fournirez, ne distribuerez ni ne lirez les fichiers musicaux de cette bibliothèque séparément de vos vidéos ».

Musique gratuite sur Amazon

Vous ne saviez peut-être pas que cela existait, mais Amazon vous permet également de télécharger gratuitement de la musique au format MP3. Il ne s’agit pas tant de l’utiliser sur Amazon que de le télécharger à partir de leur service musical et de l’utiliser selon vos besoins.

Il suffit de rechercher « musique gratuite » dans le moteur de recherche ou « libre de droits » pour voir apparaître une série d’albums MP3 que vous pouvez télécharger gratuitement. Il vous permet d’écouter un extrait, de télécharger chacune des chansons ou des morceaux qui le composent ou de le télécharger dans son intégralité sans frais, bien que vous deviez généralement faire partie d’Amazon Music Unlimited. Vous pouvez également les trouver dans les catégories :

Allez sur Amazon Music > Digital Music et filtrez par artiste « Royalty Free Music » où vous pouvez écouter en illimité, acheter ou télécharger gratuitement en l’ajoutant à votre panier.