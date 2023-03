Comment télécharger des vidéos YouTube ?

Vous cherchez des moyens de télécharger des vidéos YouTube et de les regarder hors ligne ? Nous avons trois méthodes différentes à vous proposer.

YouTube est une plateforme populaire qui permet aux utilisateurs de regarder et de partager des vidéos en ligne. Cependant, il peut y avoir des situations où l’on souhaite regarder des vidéos hors ligne, sans accès à Internet. Bien que YouTube ne permette pas le téléchargement direct de vidéos, il existe des méthodes pour contourner cette restriction.

Toutefois, il est important de prendre en compte les implications morales, éthiques et légales liées au téléchargement de vidéos. Certaines méthodes peuvent violer les droits d’auteur et peuvent être considérées comme illégales. Il est donc important de comprendre les règles et les lois en vigueur avant de télécharger des vidéos depuis YouTube.

Option payante

YouTube Premium est un service par abonnement qui offre de nombreux avantages, notamment la possibilité de télécharger des vidéos. Pour 11,99 $ par mois, vous pouvez profiter d’une expérience sans publicité, de la lecture en arrière-plan et de l’image dans l’image, de l’accès à YouTube Music et aux productions originales de YouTube.

Pour télécharger des vidéos avec YouTube Premium, connectez-vous à votre compte, sélectionnez la ou les vidéos que vous souhaitez télécharger et cliquez sur l’icône de téléchargement. Vous pouvez trouver vos téléchargements dans la section Téléchargements de YouTube.

Option gratuite

ClipGrab Si vous recherchez une option gratuite, ClipGrab est un excellent choix. Il est disponible pour les utilisateurs Mac, Windows et Linux et peut-être téléchargé depuis ClipGrab.org. Voici comment utiliser ClipGrab :

Allez sur ClipGrab.org et cliquez sur le lien Afficher toutes les options de téléchargement. Copiez le lien de la vidéo YouTube que vous souhaitez télécharger. Lancez ClipGrab et collez le lien de la vidéo. Choisissez le format et la résolution de téléchargement pour votre vidéo. Sélectionnez l’emplacement où vous souhaitez enregistrer votre vidéo. ClipGrab est facile à utiliser et propose une gamme de formats et de résolutions à choisir.

Les options de ligne de commande youtube-dl et yt-dlp expliquées

Les utilisateurs de Linux ont accès à deux options de ligne de commande, youtube-dl et yt-dlp, qui offrent chacune un ensemble complet de fonctionnalités. Si certains affirment que youtube-dl n’a pas été mis à jour récemment, sa version « fork », connue sous le nom de yt-dpl, pourrait offrir encore plus de fonctionnalités. Pour tirer le meilleur parti de ces programmes, voici tout ce qu’il faut savoir :

Ouvrez le terminal. Tapez la commande appropriée pour télécharger la vidéo. Par exemple, pour télécharger une vidéo en utilisant youtube-dl, tapez « youtube-dl [lien de la vidéo] ». Appuyez sur Entrée et attendez que la vidéo se télécharge. Les options de ligne de commande peuvent être un peu plus compliquées que les autres options, mais elles offrent une plus grande flexibilité et un meilleur contrôle.

youtube-dl est un outil de ligne de commande polyvalent qui permet aux utilisateurs de télécharger des vidéos à partir d’Internet. Il est accessible via son propre site web ou l’un des nombreux gestionnaires de paquets populaires, mais il a fait l’objet d’une certaine controverse ces dernières années lorsque son dépôt GitHub a été supprimé pour une prétendue violation du DMCA – bien qu’après de nombreuses délibérations et discussions, GitHub ait décidé de le réintégrer ! Pour en savoir plus sur cette histoire passionnante, consultez la réponse officielle de GitHub en ligne.

Considérations morales, éthiques et légales

Il est essentiel de prendre en compte les implications morales, éthiques et juridiques du téléchargement de vidéos sur YouTube. Les lois diffèrent d’un pays à l’autre, de sorte qu’il peut être légal ou non de télécharger une vidéo donnée.

En outre, YouTube dispose de systèmes algorithmiques qui recherchent les personnes qui réutilisent des vidéos, il est donc important de prendre en compte les effets potentiels avant de réutiliser des médias.

Si vous souhaitez télécharger une vidéo pour l’incorporer dans quelque chose que vous produisez, gardez à l’esprit que certains pays ont le concept d’utilisation équitable.

Dans ces juridictions, de petits extraits de médias protégés par le droit d’auteur peuvent être incorporés dans vos productions. Cependant, il est toujours préférable de jouer la prudence et de demander conseil à un avocat si vous n’êtes pas sûr de la légalité de l’utilisation du contenu de quelqu’un d’autre.

Conclusion

Nous vous avons présenté trois méthodes différentes pour télécharger des vidéos YouTube : YouTube Premium, ClipGrab et les options de ligne de commande Linux youtube-dl et yt-dlp. Que vous préfériez une option payante ou gratuite, ou une option de ligne de commande plus flexible, il existe une façon de télécharger des vidéos YouTube qui fonctionnera pour vous.

Gardez simplement à l’esprit les considérations légales et éthiques, et vous pourrez profiter de vos vidéos préférées hors ligne en un rien de temps !