Brave propulse l’IA dans la recherche : découvrez Summarizer !

Découvrez Summarizer, l’outil de Brave propulsé par l’IA pour des réponses précises et concises en haut des pages de résultats de recherche.

Brave, le fabricant de navigateurs axé sur la confidentialité, a introduit une fonctionnalité révolutionnaire alimentée par l’IA appelée « Summarizer » dans son moteur de recherche. L’outil Summarizer est conçu pour fournir aux utilisateurs des réponses concises et précises en haut des pages de résultats de recherche de Brave.

Cette fonctionnalité est une réponse directe au succès des grands modèles de langage (LLM) comme ChatGPT de OpenAI soutenu par Microsoft. Dans cet article, nous explorerons les avantages et les fonctionnalités uniques de l’outil Summarizer de Brave et la façon dont il peut changer la manière dont nous recherchons des informations en ligne.

Moteur de recherche axé sur la confidentialité : Brave Search

Brave a lancé son moteur de recherche il y a deux ans après avoir acquis le moteur de recherche Tailcat. La société s’est engagée à concurrencer Google en se concentrant sur la confidentialité et un index de recherche indépendant.

Contrairement à d’autres moteurs de recherche comme DuckDuckGo, Brave Search ne repose pas sur l’index de recherche Bing de Microsoft. L’index de recherche indépendant de Brave garantit aux utilisateurs une confidentialité totale et une protection de leurs données lorsqu’ils recherchent des informations en ligne.

Comment fonctionne l’outil Summarizer

L’outil Summarizer fournit aux utilisateurs des réponses concises et précises en haut des pages de résultats de recherche de Brave. Il est conçu pour être similaire aux « extraits en vedette » de Google, mais avec plusieurs fonctionnalités uniques.

L’outil Summarizer utilise des LLM pour traiter de multiples sources d’informations présentes sur le web. Cela garantit que les utilisateurs reçoivent des réponses précises, exprimées dans un langage cohérent, avec une attribution de source pour la transparence et la responsabilité.

Contrairement à un modèle d’IA purement génératif, qui a tendance à avancer des assertions non fondées, l’outil Summarizer de Brave est entraîné à traiter de multiples sources d’informations présentes sur le web. Cela produit une réponse plus concise et précise exprimée dans un langage cohérent, avec des liens vers la source de l’information.

Fonctionnalités uniques de l’outil Summarizer

L’outil Summarizer de Brave utilise trois LLM différents entraînés sur différentes tâches. Il s’agit notamment de la réponse aux questions, de l’apprentissage sans supervision (la capacité à suivre des instructions) et d’un modèle conçu pour paraphraser les entrées. Cette approche garantit que les utilisateurs reçoivent des informations précises et pertinentes en fonction de leurs entrées.

L’outil Summarizer de Brave fournit aux utilisateurs des résumés écrits en langage clair en haut de la page de résultats de recherche. Contrairement à certains outils de discussion basés sur l’IA, l’outil Summarizer génère des résumés écrits en langage clair, agrégeant les dernières sources sur le web. Cette fonctionnalité garantit que les utilisateurs obtiennent des informations pertinentes en fonction de leurs entrées, sans aucune fabrication ni réponse biaisée.

Approche de Brave face à l’IA dans la technologie de recherche

Brave n’est pas convaincu que les LLM peuvent remplacer la recherche telle que nous la connaissons. Cependant, la société estime que ces nouveaux modèles peuvent aider les utilisateurs à naviguer dans les résultats, ce qui est l’approche qu’elle suit avec l’outil Summarizer.

Bien que l’industrie génère beaucoup d’enthousiasme autour de l’IA, Brave reste sceptique quant à l’utilité des interfaces de discussion de type chat et de la recherche basée sur des oracles pour toutes les tâches de recherche. Brave estime que le navigateur est l’endroit où les capacités d’assistant des LLM seront « vraiment fructueuses et révolutionnaires ».

Réflexions finales

L’outil Summarizer de Brave est une innovation majeure dans la technologie de recherche, fournissant aux utilisateurs des informations pertinentes et concises de manière transparente et responsable. L’outil Summarizer est conçu pour traiter de multiples sources d’informations présentes sur le web et fournir aux utilisateurs des résumés écrits en langage clair.

L’approche unique de Brave face à l’IA dans la technologie de recherche garantit que les utilisateurs obtiennent des informations précises et pertinentes en fonction de leurs entrées. Bien que Brave ne soit pas convaincu que les LLM remplaceront la recherche telle que nous la connaissons, la société estime que ces nouveaux modèles peuvent aider les utilisateurs à naviguer dans les résultats.

Avec l’outil Summarizer de Brave, les utilisateurs peuvent désormais rechercher des informations en ligne de manière plus efficace, sécurisée et fiable.

Conclusion

En résumé, l’outil Summarizer de Brave propulsé par l’IA est une avancée majeure dans la technologie de recherche en offrant des informations pertinentes et concises de manière transparente et responsable. En utilisant des LLMs, Brave garantit aux utilisateurs des réponses précises et cohérentes, sans fabrication ni réponse biaisée, tout en protégeant leur vie privée grâce à un index de recherche indépendant.

Bien que Brave soit sceptique quant à l’utilisation des LLMs pour remplacer la recherche telle que nous la connaissons, l’entreprise croit que ces nouveaux modèles peuvent aider les utilisateurs à naviguer dans les résultats. Avec l’outil Summarizer, les utilisateurs peuvent dorénavant rechercher des informations en ligne plus efficacement, en toute sécurité et de manière plus fiable.

Et vous, que pensez-vous de l’outil Summarizer de Brave propulsé par l’IA ? Pensez-vous qu’il s’agit d’une révolution dans la technologie de recherche ou est-ce juste une autre fonctionnalité de plus ? Laissez-nous vos commentaires ci-dessous et partagez vos réflexions sur l’utilisation de l’IA dans la recherche en ligne.