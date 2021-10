VideoDuke : comment télécharger une vidéo en ligne ?

VideoDuke propose des téléchargements vidéo et audio de la plus haute qualité en ligne. VideoDuke est l’un des outils les plus simples pour télécharger du contenu vidéo à partir de YouTube, DailyMotion, Facebook, Instagram ou d’autres plateformes vidéo.

Vous avez toujours voulu enregistrer des vidéos en ligne directement sur votre Mac ? Cela vous permet de les regarder hors ligne lorsque vous voyagez ou lorsqu’il n’y a pas de connexion Internet. Comme vous le savez probablement, votre Mac n’a pas la possibilité de télécharger des vidéos depuis YouTube, Vimeo ou Dailymotion. VideoDuke peut facilement répondre à ce défi.

Téléchargement de vidéos en ligne

Dans la fenêtre principale de VideoDuke, vous avez un accès rapide aux vidéos musicales, aux films, aux émissions de télévision et aux dessins animés disponibles sur Vimeo, YouTube et Dailymotion. Les fichiers peuvent être enregistrés au format 3GP, MP4, M4V, FLV et dans la résolution de votre choix : 360p, HD 720p, HD 1080p, 4K ou autres. VideoDuke peut télécharger des vidéos incorporées via HTML5 et celles diffusées via RTMP.

Téléchargez des listes de lecture ou des chaînes YouTube entières à grande vitesse et en haute qualité. Désormais, les dernières nouvelles du monde entier seront toujours à portée de main et vous pourrez les partager rapidement avec vos amis.

Vous pouvez télécharger VideoDuke à partir du lien suivant :

Télécharger MP3

Si nécessaire, vous pouvez télécharger les vidéos YouTube sous forme de fichiers audio. Pas de conversion – vous ne téléchargez que la bande sonore au lieu du clip. L’application peut enregistrer les fichiers au format WebM, MP3 et autres formats disponibles.

Télécharger n’importe quel fichier à partir des pages web

En mode avancé, des options plus complexes sont disponibles : l’application affichera toutes les ressources qui ont été récupérées de la page web, y compris les vidéos, les sons, les animations flash, les images, etc. Si vous devez télécharger l’un des documents ci-dessus, vous pouvez le faire facilement en cliquant sur le bouton de téléchargement situé à côté de chaque élément.

Marquez les vidéos que vous aimez

Vous pouvez télécharger toutes les vidéos que vous voulez en un seul clic ! Si vous ne voulez pas perdre la vidéo que vous aimez, les signets personnalisés vous aident à la sauvegarder. Vous pouvez créer autant de signets que vous le souhaitez et les gérer facilement dans VideoDuke.

Intégration du navigateur

Vous pouvez également intégrer VideoDuke à votre navigateur pour pouvoir sauvegarder votre match de sport préféré, les derniers clips de mode ou une visite virtuelle du Musée national. Il suffit de sélectionner « Intégrer dans le navigateur » et de faire glisser le lien rapide vers votre barre de favoris.

VideoDuke est une application simple et intuitive qui permet de télécharger une grande variété de types de fichiers à partir des pages web les plus populaires, principalement celles ciblant le contenu vidéo.

L’équipe de VideoDuke est hautement qualifiée et s’efforce de fournir le meilleur produit à ses clients. Ainsi, les utilisateurs ne reçoivent pas seulement le logiciel, mais aussi une assistance technique utile dans le cadre de l’offre.