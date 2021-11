Les experts disent que l’utilisation de crypto-monnaies sécurise le Metaverse

Après que Facebook a annoncé le changement de nom en Meta afin de centraliser et d’unifier ses plateformes dans un système de Metaverse, le terme déjà connu des amateurs de crypto a gagné en popularité et a contribué à renforcer les crypto données associées à ce nouveau système.

Une photo d’une personne fascinée par le monde virtuel du métaverse.

Dans le cas de Facebook, son PDG Mark Zuckerberg veut que son entreprise soit l’acteur dominant du métavers et l’un des coordinateurs du multivers, ce qui serait une forme de possibilité d’interactions entre les différents métavers.

Mark Zuckerberg et le métavers

« Je pense qu’une grande partie de notre prochain chapitre va aider à construire cela, en collaboration avec beaucoup d’autres entreprises, créateurs et développeurs. Mais on peut considérer le métavers comme un internet intégré, où, plutôt que de se contenter de regarder le contenu, on y est.

Et vous vous sentez présent avec d’autres personnes comme si vous étiez dans d’autres lieux, en vivant des expériences différentes que vous ne pourriez pas nécessairement faire dans une application ou un site web en 2D », a déclaré M. Zuckerberg.

Meta, la société mère de Facebook, fait de la sécurité dans le développement du métavers l’un des domaines les plus importants, et considère les environnements toxiques comme un « risque existentiel » pour cette technologie émergente.

Si Mark Zuckerberg n’a pas affirmé que la technologie blockchain pourrait être le pont qui relie les différents super-serveurs envisagés par l’entreprise, certains experts affirment que seule la technologie des crypto-monnaies peut garantir la confidentialité et l’immuabilité des avatars, des wearables et autres éléments de ce multivers.

Les crypto-monnaies pourraient assurer la sécurité dans le Metaverse

L’un de ces experts est le cofondateur d’Ethereum (ETH), Vitalik Buterin, qui souligne que les plateformes de contrats intelligents comme ETH peuvent constituer la couche de base du métavers et ont beaucoup plus de potentiel que les réseaux sociaux de Zuckerberg, qui ont souffert d’une crise de confiance.

Vitalik Buterin.

Récemment, les crypto-monnaies associées à cet écosystème, comme MANA de Decentraland, ont vu leur valeur augmenter de plus de 30 %. Il en va de même pour le DAR de Mines of Dalarnia, qui a augmenté de 37 % en une seule journée. Le SAND de Sandbox a augmenté de plus de 6 000 personnes depuis son lancement.

Par conséquent, avec le battage médiatique autour du terme metaverse, un certain nombre de projets de crypto-monnaies liés à cet univers sont susceptibles de prendre de la valeur à court, moyen et long terme.

13 crypto-monnaies à acheter dans le monde des métavers selon les experts

Pour l’équipe analytique de Transfero, la société en charge de l’émission du stablecoin BRZ, le métavers comprend actuellement différentes plateformes, certaines axées sur un univers ouvert, comme Decentraland déjà mentionné, et d’autres, comme Star Atlas, ayant pour objectif principal d’être un jeu qui rémunère ses utilisateurs pour interagir.

Par conséquent, pour les analystes d’affaires, la recommandation est la visibilité sur différentes plateformes. « Comme options pour les pièces liées au métavers, nous avons quelques alternatives telles que Decentraland, Ilivium, Radio Caca, Star Atlas, Realm, Mobox, Bloktopia, Sandbox et Enjin Coin », dit-il.

Transfero BRZ

De son côté, Bernardo Schucman, vice-président senior des opérations des centres de données chez CleanSpark, et convaincu du potentiel de Decentraland, a souligné que les investisseurs devraient se tourner vers Axie Infinity, la société a popularisé le « play to win » et a encore de la marge pour monter.

« J’achèterais MANA et AXS, car ce sont les deux plus grandes métaverses en activité », confirme Schucman.

Bernardo Schucman.

Ricardo Dantas, co-PDG de Foxbit, attribue également le mérite à Decentraland, qui a ouvert le concept de métavers dans l’écosystème des crypto-actifs et a même attiré les premiers utilisateurs de Bitcoin comme Dustin D. Trammell, un développeur qui a aidé Satoshi Nakamoto dans les premiers jours de Bitcoin.

« Je recommande la pièce MANA comme l’une des pièces les plus « anciennes » de cet écosystème, bien avant le lancement de Meta », dit-il.

Ricardo Dantas.

Lucas Schoch, PDG et créateur de Bitfy, attire l’attention sur MetaHero (HERO), une crypto-monnaie qui, selon lui, coûte un centime mais pourrait contribuer à écrire l’histoire du métavers et constitue donc une option à acheter sur le long terme.

« Une monnaie centrée sur les métavers comme MetaHero coûte quelques centimes et constitue une bonne option pour ceux qui veulent investir dans un actif ayant un très fort potentiel d’utilisation de la technologie avec les institutions financières au cours des 10 prochaines années, et peut être un pari à court terme. »

Lucas Schoch.

Pour Bernardo Brites, PDG et cofondateur de Trace Finance, WAX (WAXP) est un choix évident, car le projet travaille avec NFT depuis longtemps, ce qui en fait une alternative solide.

« Comme option de monnaie liée au Metaverse, je recommande WAX, car c’est un projet qui travaille sur des jetons non fongibles depuis quelques années et qui s’est concentré sur cela. Quand il y a toute cette euphorie, il est difficile de séparer les projets solides qui sont capables de mettre en œuvre la vision de ceux qui ne font que des promesses miraculeuses et qui pourraient ne plus exister dans 4 ans », a noté M. Brites.