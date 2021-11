Peloton fournit des sous-titres en temps réel pour les sourds en utilisant l’intelligence artificielle de Microsoft Azure

Peloton utilise Microsoft Azure et ses capacités d’intelligence artificielle pour fournir un sous-titrage en temps réel aux personnes sourdes et malentendantes.

Ce jour de début février fut pour David Wolfe Rose comme tous les Noëls à la fois, comme l’arrivée d’un nouveau chaton, comme tous les jours spéciaux réunis en un seul.

Rose avait préparé une pièce à l’arrière de sa maison en prévision de l’accouchement. Ce matin-là, elle attendait anxieusement. Deux hommes arrivent bientôt, montent le nouveau vélo stationnaire d’intérieur Peloton de Rose et lui montrent comment l’utiliser. Rose était, eh bien, au-delà de l’exaltation.

« C’était comme se marier à nouveau », dit-elle. « Si je suis honnête, c’était comme avoir un autre bébé. C’était très excitant quand la moto est arrivée. »

Les membres de Peloton sont connus pour leur dévouement aux cours en ligne énergiques de la marque. Mais pour Rose, le vélo high-tech a été plus qu’un entraînement stimulant. Il promettait une connexion et une communauté. C’était une passerelle vers un endroit auquel elle pouvait appartenir.

Rose, qui est sourde, a acheté le vélo après avoir appris que Peloton proposait le sous-titrage à la demande pour ses cours. Plus récemment, grâce à l’utilisation de la technologie de conversion parole-texte et de traduction Azure Cognitive Services de Microsoft, l’entreprise a lancé en septembre le sous-titrage en direct pour ses cours en direct afin d’améliorer l’accessibilité pour les membres sourds et malentendants.

Suresh Bathini, vice-président de l’ingénierie logicielle chez Peloton, explique que la société basée à New York a décidé de travailler avec Microsoft pour étendre l’accessibilité de sa plateforme. Après avoir entendu le témoignage d’un membre qui s’inscrivait à des cours en direct pour son partenaire, qui est sourd, il a su que c’était la bonne décision pour la communauté Peloton, dit-il.

« Cela nous a conduit à fournir un sous-titrage aux personnes suivant des cours en direct. Nous voulons offrir des expériences immersives qui soient accessibles à tous les utilisateurs », explique M. Bathini.

Auparavant, l’entreprise ne fournissait le sous-titrage que pour ses cours à la demande. Mais cela signifiait que l’expérience en direct si chère aux membres n’était pas disponible pour les personnes sourdes ou malentendantes.

Si la décision d’introduire le sous-titrage en direct était claire, l’exécution de cette vision s’est avérée un peu plus obscure. L’un des principaux défis consistait à déterminer comment un logiciel de reconnaissance vocale automatisé pouvait faciliter l’emploi du vocabulaire spécifique au Peloton, notamment les phrases chiffrées utilisées pour le décompte des cours et le réglage des niveaux de résistance et de cadence. La latence est un autre problème : les sous-titres ne seraient pas très utiles, après tout, s’ils étaient en retard sur ce que disent les instructeurs.

Selon M. Bathini, Peloton a choisi Azure Cognitive Services parce que cette solution était rentable et lui permettait de personnaliser son propre modèle d’apprentissage automatique pour convertir la parole en texte, et qu’elle était beaucoup plus rapide que les autres solutions du marché. Microsoft a également fourni une équipe d’ingénieurs qui a travaillé aux côtés de Peloton tout au long du processus de développement.

« Le fait de disposer d’un système d’assistance, notamment en matière d’ingénierie et de logiciels, nous a permis d’accélérer la mise en œuvre de la solution », explique M. Bathini. « C’était un processus très collaboratif ».

Selon Eric Boyd, vice-président de Microsoft Azure AI, l’utilisation par Peloton d’Azure Cognitive Services est un excellent exemple d’utilisation de l’intelligence artificielle pour faire tomber les barrières et lutter contre les inégalités.

« C’est formidable de voir Peloton embrasser la puissance de l’IA pour rendre sa plateforme plus accessible à tous », dit-il. « Grâce à Cognitive Service for Speech, qui fait partie de la plateforme Azure AI, Peloton a pu développer et déployer le sous-titrage en direct pour ses cours, créant ainsi une expérience plus accessible et plus engageante pour sa communauté de membres, notamment ceux qui sont sourds ou malentendants « .

« Cette collaboration incarne parfaitement notre mission, qui consiste à donner à chaque personne et à chaque organisation sur la planète les moyens d’en faire plus.

Pour Rose, ces légendes sur l’écran de son vélo ont été tout simplement transformatrices. Elle s’était inscrite dans plusieurs salles de sport au cours des 20 dernières années, avait travaillé avec des entraîneurs personnels et lisait sur les lèvres leurs instructions et leurs conseils. Mais il ne pouvait pas beaucoup interagir avec les autres membres de la salle de gym, à part un sourire ou un pouce levé de temps en temps. Au bout d’un certain temps, se sentant isolé et exclu, Rose perdait invariablement sa motivation et cessait d’y aller.

« Je me suis toujours sentie un peu exclue dans les salles de sport, mais avec Peloton, j’ai l’impression de faire partie à 100 % de la communauté car je peux participer et suivre ce qui se passe », explique Rose, qui vit à Telford, une ville du centre de l’Angleterre.

Son manque de motivation s’est évaporé, ainsi qu’une vingtaine de kilos. Depuis février, Rose a effectué plus de 900 trajets (et ce n’est pas fini), a rejoint un groupe Peloton sur Facebook et discute régulièrement en ligne avec d’autres membres de Peloton sur des sujets allant des problèmes d’équipement aux objectifs de perte de poids.

« C’est une petite communauté, ce qui est agréable », dit-elle.

Quand Rose a eu son premier vélo, elle a essayé les cours en direct parce qu’elle voulait l’immédiateté et le sentiment de connexion. Elle pouvait consulter le tableau des scores des participants et voir où elle se situait, donner un remerciement à un autre membre et, surtout, être consciente de la reconnaissance qu’elle s’attendait à recevoir de l’instructeur.

Plus tard, Rose retournerait refaire le cours avec des sous-titres, juste pour voir si elle recevait un accusé de réception. Début octobre, elle l’espérait et l’attendait toujours. Mais sans sous-titrage, Rose ne pouvait que regarder les instructeurs et essayer de copier ce qu’ils faisaient. L’introduction du sous-titrage en direct, dit-il, « m’a complètement époustouflé ».

« J’ai maintenant la possibilité de suivre le cours en direct et j’attends avec impatience cette reconnaissance, plutôt que d’avoir à y retourner et à le regarder une deuxième fois », déclare Rose, 60 ans, maître de conférences en études sur les sourds et en interprétation en langue des signes britannique/anglaise à l’université de Wolverhampton.

Meryl Evans a travaillé dans une salle de sport pendant environ quatre ans, mais comme Rose, elle était prête à changer et voulait être mieux encadrée dans son entraînement. Un entraîneur du studio donnait à Evans, qui est sourd, une feuille imprimée d’instructions à suivre. Mais ils étaient basiques et manquaient du genre de détails qu’elle voulait : garder le dos droit, contracter le torse, et cela optimise les entraînements et peut aider à prévenir les blessures.

Lorsque la pandémie a frappé et que les salles de sport ont fermé, Mme Evans a décidé de chercher un entraînement sous-titré qu’elle pourrait faire chez elle. Les séances d’entraînement sans sous-titres n’étaient pas une option, même si les yeux d’Evans sont son « outil d’écoute numéro un », il a du mal à lire sur les lèvres sur une vidéo, et encore moins lorsqu’il est concentré sur une séance d’entraînement.

M. Evans a essayé Peloton et une société concurrente et a apprécié la variété des cours proposés par Peloton, allant du cyclisme au boot camp en passant par le yoga, ainsi que la diversité des instructeurs. Mais ce sont les sous-titres de Peloton, plus visibles et plus faciles à lire que ceux de l’autre société, qui ont fait pencher la balance en sa faveur.

« Mes séances d’entraînement sont tellement plus efficaces maintenant parce que j’ai ces instructions sous-titrées », déclare Evans, 51 ans, spécialiste du marketing numérique et consultant en accessibilité qui vit à Plano, au Texas.

« Et cela a fait une grande différence. Mon dos ne me fait plus aussi mal qu’avant grâce à ces instructions. »

Coureuse de longue date et passionnée de sport, Mme Evans a commencé par utiliser un tapis roulant, mais elle a rapidement opté pour un vélo Peloton qu’elle a obtenu dans le cadre du programme Comeback de l’entreprise, qui récompense les membres ayant surmonté l’adversité.

Comme beaucoup de gens, Evans et Rose aiment s’entraîner en musique. M. Evans est un fan de Broadway, en particulier de « Hamilton », et découvre de nouvelles musiques principalement grâce aux sous-titres des cours Peloton ou des émissions de télévision. Rose aime les chansons rock des années 80, adore le groupe Queen et aime mettre son haut-parleur sans fil suffisamment fort pour sentir le rythme. Le fait de savoir quelle chanson est diffusée pendant les séances d’entraînement donne un coup de pouce supplémentaire, disent-ils tous deux.

« Même si je ne peux pas l’entendre, si je connais une chanson, ma tête va la jouer », dit Evans. « Je l’entends dans ma tête quand je conduis. »

Evans et Rose espèrent que Peloton ajoutera les titres des chansons à son sous-titrage en direct, ce que Bathini dit que la société envisage de faire, et Evans aimerait également voir l’ajout d’un ou deux instructeurs handicapés. Pour l’instant, le sous-titrage en direct des cours de Peloton n’est disponible qu’en anglais, mais l’objectif est de rendre les cours de Peloton aussi accessibles que possible, indique Mme Bathini.

« Nous voulons rendre le fitness accessible à tous nos membres. Notre mission est vraiment d’orienter l’avenir du fitness dans le monde entier par le biais d’expériences connectées », explique-t-il.

Evans et Rose félicitent tous deux Peloton pour les mesures prises afin de répondre aux besoins des personnes handicapées et affirment que d’autres entreprises, dans le secteur du fitness et au-delà, devraient faire de même. Le sous-titrage est utilisé même par des personnes qui ne sont pas sourdes ou malentendantes, souligne M. Evans (avez-vous déjà regardé un match de football dans un pub bruyant ?), tout comme les dispositifs conçus à l’origine pour les personnes handicapées, tels que les ascenseurs.

Peloton, qui propose le sous-titrage, « fait la différence, car cela montre que l’entreprise prend au sérieux l’accessibilité », explique M. Evans. « L’industrie du fitness a un long chemin à parcourir, mais Peloton est peut-être en avance sur les autres grâce à ce qu’ils font avec le sous-titrage.

« Je suis très fidèle à Peloton », dit-il. « Je n’ai aucune envie de changer. »

Rose non plus, qui a finalement trouvé sa passion pour le fitness grâce à un vélo high-tech connecté à Internet et à une communauté de personnes partageant les mêmes idées. Même si d’autres entreprises de fitness suivent les traces de Peloton, il compte rester avec elles par « respect et loyauté ».

Et il a une autre raison de rester engagé. Un jour, à la fin du mois d’octobre, Rose a enfourché son vélo pour une balade de 30 minutes sur des chansons des années 2010. Au fur et à mesure que la classe avance, une légende apparaît. C’était la reconnaissance tant attendue, félicitant Rose pour son 900ème tour.

Dans cette petite pièce, sur la moto qui lui avait apporté un lien et une nouvelle passion, Rose hurlait de joie.

Il a déjà commencé à penser à sa 1000e course.