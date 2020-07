Les urinoirs féminins sont-ils la solution aux longues files d’attente dans les toilettes des femmes ?

Avant le spectacle, ils sont allés aux toilettes. « J’ai passé 30 minutes dans la file d’attente pour faire pipi », se souvient-elle. À sa grande frustration, elle a manqué la première partie du spectacle.

Les longues files d’attente aux toilettes pour femmes ont motivé Nathalie Des Isnards à créer une entreprise d’urinoirs pour femmes.

David, en revanche, n’a pris que « deux minutes » et a pu voir tout le spectacle.

« J’étais bouleversé. Je me suis dit : « Nous sommes au XXIe siècle, nous devons faire quelque chose.

Elle a donc entrepris de créer un urinoir pour les femmes. La simple cuvette sans siège qu’elle a imaginée entre dans une cabine avec un toit et une porte, conçue pour une utilisation plus rapide, mais aussi pour un usage privé.

« Elle n’était pas designer. J’ai d’abord été une consommatrice », dit cette femme de 46 ans.

Malgré des innovations comme la sienne, les femmes continuent à faire la queue car, selon Des Isnards, « jusqu’à présent, personne ne s’en souciait.

Toutefois, elle estime qu’une plus grande attention est désormais accordée à ce problème grâce aux réseaux sociaux et à la concurrence accrue entre les organisateurs d’événements.

« Cela les oblige à offrir de meilleurs services », dit-il. En outre, les organisateurs se rendent compte que le temps que les femmes passent dans la file est du temps qu’elles passent sans dépenser d’argent.

Selon Des Isnards, 100 000 femmes ont utilisé son invention, appelée madamePee, l’année dernière lors de 15 manifestations dans toute la France, dont la Coupe du monde de football féminin. « Il convient à toutes les femmes, pas seulement aux jeunes femmes ouvertes à l’innovation. »

MadamePee espère que les urinoirs pour femmes permettront de raccourcir les files d’attente lors d’événements tels que les festivals et les marathons.

Deux unités ont également été installées à Paris en tant que services publics, dit-elle. Cette année, ses toilettes seront disponibles dans d’autres pays.

« L’ambition est très claire : faire en sorte qu’à chaque fois qu’il y a des urinoirs pour les hommes, il y ait des urinoirs pour les femmes« , explique l’entrepreneur français.

Des toilettes plus efficaces

Les nouveaux modèles visent également à accélérer les visites aux toilettes.

À Copenhague, les architectes Gina Périer et Alexander Egebjerg ont conçu Lapee, une salle de bains pour femmes qui consiste en trois urinoirs en plastique moulé, recyclables et rose vif, dans lesquels on peut s’accroupir.

« C’est incroyablement plus efficace« , déclare M. Périer, 25 ans.

Je ne pouvais pas imaginer aller à un festival ou à un événement sportif sans avoir des urinoirs pour hommes partout », dit Egebjerg, 29 ans. « Il n’y a absolument aucune raison pour que les femmes n’aient pas d’urinoirs elles aussi ».

Selon ses recherches, 90 % des files d’attente dans les toilettes des femmes sont réservées à la miction.

L’équipe affirme qu’il ne faut que 30 secondes pour utiliser Lapee alors que dans des toilettes normales, il faut une à deux minutes. En dessous se trouve un réservoir de 1 100 litres qui stocke le liquide résiduel, ce qui représente environ 3 500 visites.

Il n’y a pas de portes, mais les murs incurvés protègent les utilisateurs de la vue et favorisent une utilisation rapide.

Il est difficile d’habituer les femmes à ces urinoirs, mais Mme Périer affirme que les femmes ont accueilli ce concept avec satisfaction. « Nous avons reçu beaucoup de publications sur Instagram avec des messages de remerciement », dit-elle.

Les créateurs de Lapee disent qu’ils sont « incroyablement plus efficaces ».

Lapee a fait ses débuts dans trois festivals de musique danois l’été dernier, dont 48 unités à Roskilde. Ils ont depuis lors été utilisés dans des marathons et d’autres manifestations au Danemark, en Norvège, en Australie et en France. Toulouse les a déployés dans les rues de la ville pendant la Coupe du monde de rugby et le jour de l’an.

Selon M. Périer, M. Lapee vise également « les espaces publics et tout type de réunion où il y a beaucoup de circulation dans les toilettes ».

La startup s’est associée à des sociétés de services de location pour déployer Lapee dans plusieurs pays européens cette année.

Ils étudient également l’utilisation des eaux usées pour la production d’engrais et d’électricité.

Quelle est leur ampleur ?

Il existe d’autres produits urinaires qui ont connu plus ou moins de succès.

Le plus connu, SheWee, est peut-être sur le marché depuis près de deux décennies. Il s’agit d’un dispositif en forme d’entonnoir qui permet aux femmes d’uriner debout.

Sam Fountain dit que son invention a d’abord été accueillie avec un mélange de scepticisme et de joie.

Bien qu’elle ne soit pas très utilisée, la firme britannique affirme avoir vendu des millions de dollars dans le monde entier à des amateurs de plein air, à des institutions militaires internationales, à des personnes ayant des problèmes de santé et à des organisations caritatives de camps de réfugiés.

« Le domaine de la santé et de la gestion des toilettes est très peu prioritaire« , déclare Christian Pagh. Avec deux autres designers, il a créé en 2011 une salle de bain avec quatre urinoirs appelée Pollee. Mais après avoir pesé la taille du marché et les coûts de fabrication, ils ont abandonné le projet.

Maintenant, Pagh collabore avec madamePee.

Des études suggèrent que les femmes prennent deux fois plus de temps pour utiliser les toilettes.

Gail Ramster, chargée de recherche au Helen Hamlyn Design Centre du Royal College of Art, est sceptique quant aux urinoirs féminins.

« Commencer à utiliser des urinoirs est un grand changement dans nos habitudes », dit-elle. Des facteurs tels que l’habillement et la vie privée peuvent être des problèmes pour certaines femmes.

« Certaines personnes les ont utilisés dans des festivals et ont obtenu un certain succès, mais je doute qu’ils puissent être étendus suffisamment loin dans des situations comme celle-là ou plus largement. J’ai des doutes.

Les femmes prennent souvent plus de temps que les hommes pour se laver en raison de facteurs biologiques, sociaux et pratiques tels que les menstruations, la garde des enfants ou les vêtements. Souvent, ces éléments ne sont pas pris en compte lors de la conception des salles de bains.

« L’utilisation des toilettes prend 1,5 fois plus de temps que les hommes. Mais au lieu d’avoir 1,5 à 2 fois plus de bains, nous en avons en fait moins« , dit Ramster.

« Les toilettes des hommes et des femmes sont généralement construites sur la même superficie, mais comme on peut y placer plus d’urinoirs, les hommes ont tendance à avoir plus d’objets à utiliser que les femmes.

Les chercheurs de l’université de Gand ont simulé les temps d’attente nécessaires pour six modèles de salles de bains différents. Ils ont constaté que l’augmentation du nombre d’établissements pour les femmes par rapport à ceux pour les hommes réduit le temps d’attente dans les files d’attente pour les femmes.

Mais la meilleure solution était d’installer des cabines unisexes, avec des urinoirs optionnels pour les hommes, ce qui réduisait encore plus le temps d’attente des femmes.

« Dans le scénario unisexe, il y a une plus grande utilisation des ressources, ce qui conduit inévitablement à moins attendre », déclare le professeur Wouter Rogiest, l’un des auteurs de l’étude. « Cela répond [également] aux besoins des personnes transgenres.

La réponse à ces files d’attente interminables n’est peut-être pas de changer les toilettes des femmes, mais simplement d’en installer davantage.