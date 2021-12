Le cofondateur de Wikipédia vend sa première édition de NFT pour 750 000 $

Le NFT de la toute première modification jamais effectuée sur Wikipédia a été vendu pour 750 000 dollars par son cofondateur.

Jimmy Wales, cofondateur de Wikipédia, a vendu le jeton non fongible (NFT) de la toute première modification effectuée sur le site pour un montant de 750 000 dollars.

Le NFT, qui a été vendu lors d’une vente aux enchères de Christie’s, immortalisait les mots « Hello, World ! » que Wales avait écrits après avoir lancé Wikipédia il y a 20 ans.

Un NFT est un actif numérique qui vit sur une blockchain, un registre public des transactions tenu par un réseau d’ordinateurs.

La blockchain fonctionne comme un registre public, permettant à quiconque de vérifier la légitimité du NFT et de déterminer qui en est le propriétaire.

De plus, Wales a vendu l’ordinateur iMac de Strawberry, qu’il a utilisé pour construire la plateforme. L’ordinateur a été vendu pour 187 500 dollars et a été utilisé pour créer la plate-forme.

Dans une interview précédant la vente, il a déclaré : « C’était très, très intellectuel, et ça a échoué parce que ce n’était pas vraiment amusant pour les bénévoles, et c’était trop rigide. »

NFT de l’édition réalisée par le cofondateur de Wikipédia, Jimmy Wales (Image credit : Christie’s auction company)

Comme il l’a dit plus loin, « C’est une méthode pour moi de représenter esthétiquement ce que je crois être significatif de ce moment de possibilité et d’excitation – que vous pouvez construire quelque chose de fantastique, ou que vous pouvez faire quelque chose qui ne fonctionne pas du tout. »

« Et j’espère que les gens réagissent en prenant du recul et en se rappelant que ce n’est pas le Wikipédia de la maturité ; c’était la notion sauvage de Jimmy un matin hilarant de janvier, ce qui, je pense, est assez fantastique à penser », ajoute l’auteur.

Une partie des recettes des ventes sera utilisée pour soutenir le projet WT.Social au Pays de Galles, qui développe un réseau de médias sociaux « alternatif non toxique » fonctionnant sur un paradigme sans publicité.

Just setting up my twttr », le premier tweet de l’ancien PDG de Twitter Jack Dorsey, a été vendu pour 2,9 millions de dollars dans le cadre d’une transaction non financière en mars.

Posséder des objets dans des mondes virtuels et en ligne, qui peuvent exprimer un statut social et des goûts personnels, est considéré comme une méthode pour élever son statut social et ses goûts personnels – pour certains, c’est l’équivalent numérique de l’achat d’une paire de chaussures coûteuse.

Les NFT sont échangés depuis 2017 environ, et leur popularité est montée en flèche au début de 2021. En octobre de cette année, les ventes sur la plus grande place de marché de NFT, OpenSea, s’élevaient à 2,6 milliards de dollars, une hausse considérable par rapport aux 4,8 millions de dollars de ventes en octobre de l’année précédente.