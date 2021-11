Les 8 meilleurs outils d’IA en ligne pour la création de contenu en 2022

Grâce à ces outils d’IA, vous pouvez gagner beaucoup de temps et éviter bien des frustrations lorsque vous créez du contenu pour votre activité en ligne.

Les 8 meilleurs outils de création de contenu en ligne pour l’intelligence artificielle (IA)

Quelle que soit votre activité en ligne, un contenu de qualité doit faire partie de l’équation. Cependant, il peut être difficile de créer suffisamment de contenu de qualité pour votre site Web, vos canaux de médias sociaux et d’autres plateformes en ligne.

Beaucoup de gens ne savent pas comment s’y prendre. Même les professionnels ont souvent du mal à trouver le temps de produire du contenu de qualité en quantité et en variété. Mais nous connaissons certaines choses qui peuvent aider.

Cet article couvre un assortiment d’outils d’IA qui aideront différents types de créateurs de contenu.

1. Wordtune : Affiner l’écriture

L’écriture peut être un défi car il est souvent difficile de mettre ses pensées dans les bons mots. Pour un propriétaire d’entreprise ou un spécialiste du marketing en ligne, il ne s’agit pas seulement de bien écrire, mais aussi de communiquer de la bonne manière avec votre public cible grâce à un texte clair et convaincant.

Wordtune : Affiner l’écriture

Wordtune est un outil remarquable si vous avez des difficultés avec vos mots écrits. Vous pouvez l’utiliser pour faire tourner votre contenu, ce qui signifie qu’il peut vous aider à générer des alternatives au texte original. Wordtune peut vous aider à écrire de manière décontractée ou formelle, selon ce qui convient le mieux au type de message que vous essayez de transmettre.

Cet outil d’IA est facile à utiliser ; il suffit de coller le texte dans la boîte ou d’écrire à partir de zéro, et il fait tout le reste pour vous. Vous pouvez ensuite exporter ou télécharger votre contenu réécrit sous forme de fichier texte, de document MS Word ou de fichier HTML, entre autres.

2. Grammarly : Modifier et améliorer l’écriture

Même si vous avez le don de mettre vos pensées en mots avec précision, vous devez éviter de faire des fautes de grammaire et d’orthographe, car elles peuvent ruiner votre contenu. Et vous savez probablement que l’auto-édition peut être délicate, car vous ne voyez pas le texte écrit pour ce qu’il est, mais pour ce que vous imaginez qu’il est.

Grammarly : Éditer et améliorer l’écriture

Grammarly est une réponse à ce besoin d’amélioration du contenu. Cet outil de correction d’épreuves alimenté par l’IA aide à résoudre certains de ces problèmes en vérifiant que vos écrits ne contiennent pas de fautes de grammaire, de ponctuation et d’orthographe, et en corrigeant votre contenu en conséquence, sans grand effort de votre part.

L’abonnement premium de Grammarly va plus loin en identifiant la voix passive et en vérifiant que vos écrits ne sont pas plagiés afin de s’assurer que votre pièce finale est originale.

3. QuillBot : Rédaction de paraphrases

QuillBot est un autre outil qui peut vous aider à exprimer avec précision vos pensées avec des mots et à polir l’ensemble de votre pièce écrite. Si vous voulez un contenu de qualité sans avoir à consacrer des heures de travail à la réécriture, alors cet outil de paraphrase alimenté par l’IA est exactement ce qu’il vous faut. Il est idéal pour les personnes qui ne veulent pas être répétitives lorsqu’elles rédigent de longs essais.

QuillBot : Rédaction de paraphrase

QuillBot vous aidera à rendre votre contenu plus naturel en ajoutant des synonymes et des phrases alternatives pour chaque mot ou phrase que vous choisissez. Il comprend également un correcteur grammatical, un outil de résumé et un générateur de citations.

4. Podcastle : Créer et modifier des podcasts

Le podcasting est un moyen fantastique d’atteindre votre public cible, mais le processus de création de podcasts peut être compliqué. De nombreuses étapes sont nécessaires, notamment l’enregistrement, l’édition, le téléchargement et la promotion de votre podcast, et tous ces processus prennent beaucoup de temps.

Podcastle : Créer et éditer des podcasts

Podcastle peut vous aider à accomplir toutes ces tâches fastidieuses. Il s’agit d’une solution d’IA tout-en-un qui permet aux utilisateurs de créer, d’éditer et de transcrire des podcasts. L’outil de conversion de texte en podcast alimenté par l’IA transforme n’importe quel texte écrit en un podcast de qualité professionnelle en quelques minutes.

Il offre également un accès facile à des enregistrements audio de haute qualité grâce à ses outils Revoice, ce qui vous permet de produire davantage de contenu de qualité pour développer votre entreprise. Vous devrez vous inscrire pour utiliser la version gratuite.

5. Let’s Enhance : Modifier des images

Il y a de fortes chances que vous preniez souvent de nombreuses photos au cours de l’année, mais que vous ne les imprimiez jamais. Vous voulez conserver vos souvenirs dans un format physique, mais c’est trop de travail de modifier et de redimensionner toutes les images pour les imprimer.

Let’s Enhance : Modifier les images

Let’s Enhance est un outil alimenté par l’IA qui améliore automatiquement les images, afin que vous puissiez passer plus de temps à faire ce que vous aimez : prendre des photos ! Il vous suffit de télécharger une image pour que l’algorithme l’améliore en fonction de vos préférences, puis vous propose des options de modification supplémentaires si vous le souhaitez.

Cet outil est convivial. Les amateurs de photographie peuvent l’utiliser pour des corrections rapides, tandis que les professionnels peuvent également l’exploiter pour des ajustements plus détaillés. N’oubliez pas que vous devez vous inscrire pour utiliser la version gratuite.

6. Synthesia : Créer des vidéos d’IA

La création de vidéos peut vous aider à toucher un public plus large, mais créer une vidéo d’aspect professionnel à partir de rien est un défi, car cela prend du temps et coûte cher.

Synthesia : Créer des vidéos d’IA

Avec Synthesia, vous n’avez pas besoin de faire appel à un artiste de voix-off. Il vous suffit de choisir un avatar parmi plus de 40 disponibles ou de créer votre avatar personnalisé. Avec cet outil de vidéo d’IA, il vous suffit de taper votre script ou de le coller dans l’éditeur pour obtenir une vidéo d’IA prête en quelques minutes.

Vous pouvez également ajouter de la musique, télécharger n’importe quelle image pour l’utiliser comme arrière-plan de votre vidéo, et ajouter des éléments de texte, d’image ou de forme à afficher dans votre vidéo directement à partir de Synthesia. Saisissez simplement vos coordonnées et vous recevrez votre vidéo dans votre e-mail.

7. Fontjoy : Générer des combinaisons de polices

L’association de polices est complexe. De nombreux facteurs doivent être pris en compte, et il est facile de se laisser distraire par les détails. De nombreux concepteurs ont encore recours aux essais et erreurs pour trouver les combinaisons de polices parfaites, mais vous pouvez automatiser ce processus en utilisant Fontjoy.

Fontjoy : Générer des combinaisons de polices

Fontjoy est un outil d’IA qui permet de générer facilement des combinaisons de polices qui se marient parfaitement. C’est comme avoir un graphiste à la demande ! Vous n’avez plus besoin de passer en revue des centaines de polices manuellement ou de passer des heures à vous documenter sur la typographie. Il vous suffit d’essayer certaines de ses combinaisons de polices et de voir si elles vous conviennent.

Si ce n’est pas le cas, continuez à générer de nouvelles combinaisons jusqu’à ce que vous trouviez celle qui convient parfaitement à votre projet de conception.

8. uizard : Concevoir des produits numériques

La conception d’un site Web ou d’une application peut être un processus long, surtout lorsque vous devez d’abord dessiner votre conception sur papier. Il est également difficile de convertir ces croquis en prototypes haute-fidélité qui sont beaux et faciles à utiliser par tous les autres membres de l’équipe.

uizard : Concevoir des produits numériques

uizard est doté d’une technologie d’intelligence artificielle intégrée qui permet de transformer automatiquement des esquisses brutes dessinées à la main en wireframes entièrement interactifs en quelques minutes ! Cet outil est facile à utiliser, même si vous n’êtes pas un designer. Vous pouvez utiliser uizard pour créer des prototypes de conception étonnants sans aucune connaissance des logiciels de conception.

Les outils alimentés par l’IA vous facilitent la tâche

L’IA est l’une des tendances les plus intéressantes et les plus susceptibles de changer la donne en matière de création de contenu. Ces outils peuvent vous permettre de produire plus de contenu de haute qualité en moins de temps, avec peu ou pas d’expérience. Vous pouvez stimuler votre créativité et votre productivité grâce à ces solutions technologiques de pointe.