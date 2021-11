Comment installer Windows 11 sur un PC non compatible avec Rufus ?

Si vous voulez faire le grand saut et installer Windows 11 sur n’importe quel PC, même s’il ne répond pas aux exigences du TPM, voici une alternative pour tous. Tout ce dont vous avez besoin est une clé USB.

Source : Microsoft

Bien que Microsoft ait rendu difficile pour beaucoup d’entre nous l’installation de Windows 11 en raison de ses exigences en matière de matériel, qui ont rendu obsolètes les ordinateurs achetés récemment, il semble que petit à petit les choses se mettent de notre côté. Tout d’abord, Microsoft lui-même nous a donné une méthode pour installer Windows 11 sur n’importe quel PC, même s’il ne répond pas aux exigences du TPM. Et maintenant, vous pouvez aussi le faire à l’aide de l’application Rufus et d’une simple clé USB.

Au cas où vous ne connaîtriez pas encore Rufus, il s’agit d’une application Windows gratuite permettant de formater des clés USB. Il permet également d’installer facilement des systèmes d’exploitation ou de préparer des lecteurs flash pour installer des systèmes d’exploitation sur n’importe quel ordinateur directement à partir du port USB de votre ordinateur. Par exemple, vous pouvez transporter une clé USB contenant plusieurs versions de Linux qui démarrent à partir de la clé elle-même lorsque vous allumez votre PC.

Et qu’est-ce que Rufus a à voir avec l’installation de Windows 11 ? Avec Rufus, vous pouvez configurer une clé USB pour vous aider à installer Windows 11 sur n’importe quel PC, qu’il réponde ou non aux exigences matérielles de Microsoft. Il vous sera également utile si vous souhaitez installer Windows sur deux ou plusieurs ordinateurs de manière aussi rapide et pratique que possible.

Windows 11 sur n’importe quel PC avec Rufus

Pour rendre cela possible, nous avons besoin de la dernière version de Rufus. La version de Rufus prise en charge pour installer Windows 11 en mode facile est la version 3.16 ou ultérieure. Au moment d’écrire ces lignes, Rufus a la version 3.17 comme dernière version, à la fois dans son installateur et dans sa version portable.

La particularité de cette version la plus récente de Rufus est que, si vous sélectionnez une image ISO de Windows 11 pour l’installer sur le pendrive ou la clé USB, dans les Options de l’image, vous trouverez deux méthodes d’installation. La première est la normale. Et la seconde facilite l’installation sur n’importe quel PC. Comme l’indique le menu de Rufus lui-même, « Installation étendue de Windows 11 ». C’est-à-dire « no TPM/ no Secure Boot / 8 GB- RAM » : il ne requiert pas de support TPM 2.0, pas de Secure Boot et un minimum de 8 GB de RAM. Cette dernière option pose un problème de performance, mais c’est un autre sujet.

Sinon, le processus de configuration d’une clé USB Windows 11 pour une installation sur n’importe quel PC est le processus habituel de Rufus. Tout d’abord, vous téléchargez l’image ISO de Windows 11, puis vous ouvrez Rufus et sélectionnez cette ISO dans le champ Choix de démarrage, à l’aide du bouton Sélectionner. Troisièmement, sous Options d’image, nous choisissons celle que j’ai mentionnée précédemment, l’installation étendue. Le reste des options peut être laissé tel quel.

La dernière étape consiste à cliquer sur le bouton « Start ». Rufus va formater la clé USB que tu as insérée dans l’entrée correspondante. Il est recommandé de ne pas enregistrer de fichiers sensibles sur cet appareil. Il doit également avoir une capacité de stockage de 8 Go ou plus pour s’adapter à Windows 11. De nos jours, vous pouvez acheter une clé USB relativement bon marché de 16 ou 32 Go.

La méthode officielle contre la méthode Rufus

Quelle est la différence entre installer Windows 11 sur ton ordinateur en utilisant la méthode expliquée par Microsoft et utiliser Rufus ? L’approche de Microsoft vous oblige à ouvrir le registre Windows et à modifier ses entrées. Cette fonction est réservée aux utilisateurs avancés qui savent ce qu’ils font. Et bien que Microsoft explique étape par étape ce qu’il faut faire, c’est toujours un problème et cela prend du temps.

En revanche, la méthode Rufus est rapide et facile. Surtout si vous voulez faire une installation propre. Téléchargez, configurez la clé USB, formatez-la, et vous êtes prêt à l’installer sur n’importe quel PC. Et si vous voulez mettre à niveau ou installer Windows 11 sur deux PC ou plus, vous pouvez le faire sans télécharger plusieurs fois la mise à jour de Windows avec cette clé USB.

Sinon, n’oubliez pas de sauvegarder le contenu de votre PC sur un disque externe avant d’installer Windows 11, de sorte qu’en cas de problème, vous puissiez récupérer ces fichiers. L’installation elle-même est facile à suivre. Vous pouvez mettre à niveau Windows 10 tout en conservant vos fichiers, dossiers et paramètres, ou opter pour une installation propre de Windows 11.