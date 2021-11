L’écran bleu de la mort revient avec Windows 11

Malgré les annonces précédentes, l’écran bleu de la mort sera de retour dans Windows 11 pour poursuivre une tradition presque séculaire de Windows et de ses échecs catastrophiques.

L’écran noir de Windows 11 va redevenir le bleu mythique

En juillet, quelques jours après le lancement de Windows 11, nous avons appris que le mythique écran bleu de Windows (BSOD) faisait ses adieux. Mais il aura un successeur, adoptant désormais le noir. C’était un moyen de mettre à jour quelque chose qui était dans le système sous une forme ou une autre depuis Windows 3.0.

L’écran de la mort (également connu sous l’acronyme BSOD) de Windows 11 devait être noir, selon les premiers tests effectués par Microsoft il y a plusieurs mois. Cependant, cela a changé : l’écran noir de la mort sera remplacé par un écran à fond bleu, qui ne sera pas exactement de la même teinte que les autres écrans de la mort, mais qui rappellera le même martyre.

Ayant subi des variations en 2016, passant du bleu au vert pour indiquer les problèmes dans les versions du programme Windows Insider, le changement a brisé une tradition vieille de plusieurs décennies. Jusqu’à présent, Microsoft a officiellement fait marche arrière.

Tout est revenu à la normale

La mise à jour de Windows 11 en question est la 22000.346 et s’accompagne d’une longue liste de modifications et de corrections de bogues. Elle résout notamment le problème du blocage de certains processeurs lorsque l’ordinateur est suspendu, ce qui oblige à redémarrer complètement le système. Il supprime également le problème de contrôle du volume que posent certains casques Bluetooth.

Cette nouvelle mise à jour de Windows 11 est disponible depuis quelques jours pour les utilisateurs du programme insiders. Au cours des prochains jours, le reste du public pourra également profiter de cette mise à jour, qui supprime la possibilité d’utiliser le programme EdgeDeflector pour contourner le navigateur Edge.

L’écran bleu de la mort revient dans Windows 11.

Une fois que Windows 11 aura été mis à jour, les prochains écrans de la mort ne se contenteront pas d’avertir que l’ordinateur devra redémarrer en raison d’une panne, mais ils rappelleront également l’une des icônes les plus mémorables et les plus emblématiques de toute l’ère Windows.

À tel point que Bill Gates lui-même en a souffert en public, dans une vieille présentation de Windows 98 qui échouait lorsqu’une imprimante y était connectée. L’écran bleu de la mort ne respecte personne, pas même son propre créateur.

Et c’est tout ce que la société a à dire à ce sujet. En d’autres termes, nous ne savons pas quand le changement arrivera dans la version stable de Windows 11, qui par ailleurs n’est pas « si stable » sur l’ordinateur de ma collègue Gabriela, même si ses problèmes ne sont pas liés aux écrans de la mort pour le moment.

Selon The Verge, la raison pourrait être liée à la confusion générée pour les équipes d’assistance aux entreprises, qui, s’attendant à voir des écrans bleus, constatent que les clients décrivent des écrans noirs, qui ont tendance à être davantage liés à des problèmes de graphisme et de connexion du moniteur.