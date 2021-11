Quel sera le meilleur ordinateur à acheter en 2022 ?

À la recherche d’un ordinateur portable ou de bureau offrant le meilleur rapport qualité-prix ? À moins que vous n’ayez un modèle spécifique en tête, lorsque vous achetez un produit, l’aspiration ultime est de trouver celui qui offre le meilleur rapport qualité-prix, et les ordinateurs portables ou de bureau ne font pas exception à cette maxime.

Il est récurrent que lors de l’achat, les utilisateurs disposent de tellement d’informations qu’au final, ils se décident pour un appareil qui ne correspond pas à leurs besoins. Linformatique vous donne les conseils suivants.

Comment bien choisir son PC portable ou son PC de bureau en 2021/2022

Ces conseils vous aideront à choisir le meilleur ordinateur pour vous lors de l’achat d’un ordinateur.

Par conséquent, tenez compte des recommandations de base suivantes :

SSD : Cette fonction est recommandée car elle fait référence à la technologie de stockage la plus moderne, présente des caractéristiques de fiabilité et de rapidité par rapport aux disques durs traditionnels, résiste aux chocs et aux chutes, et permet à l’ordinateur de démarrer et de charger des programmes beaucoup plus rapidement.

Ecran : L’idéal est d’en choisir un avec des bords ultrafins, pour générer une expérience plus immersive tout en rendant l’ordinateur portable plus compact. Vous devez également vérifier la résolution, qu’il est recommandé d’avoir au moins en Full HD, qui est la norme actuelle.

« Aujourd’hui, vous pouvez trouver des équipements dotés d’écrans à technologie OLED, qui présentent d’énormes avantages par rapport aux écrans traditionnels, tels que des couleurs plus vives et plus éclatantes, des noirs parfaits et un contraste élevé, ainsi qu’une technologie de soins oculaires améliorée qui réduit les conséquences négatives d’une exposition à long terme aux écrans », a déclaré Javier Concha, responsable marketing de la marque taïwanaise d’ordinateurs portables ASUS.

Ports : l’ordinateur doit disposer de suffisamment de ports pour les périphériques que vous utilisez. Il est important qu’il dispose d’un port USB-C, qui est très polyvalent, mais qui nécessite généralement des adaptateurs pour son utilisation ; mais n’oubliez pas que tous les ports USB-C ne sont pas identiques, ils peuvent avoir des vitesses différentes et certains prennent en charge d’autres technologies, comme Thunderbolt 3 ou Thunderbolt 4, ou la connexion aux écrans via la norme DisplayPort.

Portabilité : Le poids de l’équipement doit être pris en compte, il est recommandé qu’un ordinateur 14″ ne pèse pas plus de 1,4Kg et qu’un ordinateur 15″ ne pèse pas plus de 1,8Kg, bien que généralement les ordinateurs plus puissants soient parfois plus grands et plus lourds pour donner plus d’espace au système de refroidissement.

« Il y a des exceptions, comme le ROG Flow X13 et le ROG Zephyrus G14 d’Asus, qui sont légers malgré leur grande puissance. Il faut donc tenir compte de l’autonomie de la batterie et savoir si elle est dotée d’une technologie de charge rapide. En termes de robustesse, certains appareils sont certifiés de niveau militaire, ce qui signifie un niveau de fiabilité plus élevé dans des situations environnementales extrêmes ou une vie en mouvement constant », explique l’expert.

Enfin, n’oubliez pas la connectivité. « L’idéal pour les appareils est de disposer du Wi-Fi 6, car il offre une vitesse et une stabilité adéquates lors du téléchargement de fichiers volumineux. Prenez également en compte le nombre de ports disponibles pour connecter une souris, une tablette de digitalisation, des moniteurs ou d’autres périphériques utilisés pendant le processus de création ».

Apple iMac 24 pouces, MacBook Pro M1 Pro ou MacBook Pro M1 Max

En ce qui concerne l’ordinateur de bureau, à notre avis, le meilleur choix actuellement disponible sur le marché est le dernier iMac lancé par Apple, iMac 24 pouces, en ce qui concerne l’ordinateur portable, nous recommandons MacBook Pro M1 Pro ou MacBook Pro M1 Max.

Apple iMac 24 pouces