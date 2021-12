Les AirTags d’Apple apparaissent dans des crimes présumés

Apple a présenté son gadget de suivi, l’AirTag, plus tôt cette année. Récemment, l’AirTag a fait les gros titres pour de mauvaises raisons. Des voleurs de voitures auraient exploité l’AirTag pour voler des voitures au Canada. Et maintenant, le département de police de New York a lancé un « avertissement » aux habitants de la ville.

Des accessoires en forme de boucle et de porte-clés pour les nouveaux AirTags sont exposés dans un Apple Store.

Après avoir quitté un bar dans une ville de la côte Est un vendredi soir, elle est partie en voiture et a commencé peu après à recevoir des alertes sur son téléphone.

« AirTag a été découvert pendant que vous vous déplaciez », lui a dit son iPhone. « Le propriétaire peut voir l’emplacement de cet AirTag. »

Elle a eu peur d’être suivie et a commencé à examiner son sac à main, les poches de son manteau et son portefeuille à la recherche d’un AirTag, un dispositif de surveillance produit par Apple et mis en vente au début de l’année. Elle n’a cependant rien pu découvrir.

L’actrice a alors écrit sur son compte Twitter, désormais privé, qu’elle « ne voulait pas rentrer chez elle » et « a passé la nuit ailleurs en se disant qu’elle allait régler ça demain matin ».

Le lendemain, sa voiture a été inspectée, et un AirTag a été découvert dans un puits de pneu, ce qu’elle a signalé à la police.

« Cela me dérange parce que, peu importe à quel point les femmes s’efforcent d’être *sûres* (je n’ai JAMAIS été seule, je me suis garée dans une zone bien éclairée, etc.), cela ne fait aucune différence si quelqu’un veut vraiment vous faire du mal », a-t-elle déclaré dans son billet de blog.

NBC News a reçu un message de suivi de la dame, qui a déclaré qu’elle pense maintenant que quelqu’un a tenté de prendre sa voiture, car elle n’était pas garée assez près du pub pour que quelqu’un puisse l’associer à celui-ci. Elle a dit qu’elle avait informé la police de l’incident, mais qu’elle ne savait pas si elle allait ouvrir une enquête. Elle a ajouté que son compagnon s’est débarrassé du traceur.

La nouvelle balise de localisation d’Apple a fait l’objet d’un nombre croissant d’allégations, dont certaines ont été corroborées par NBC News, mais d’autres non.

Selon des représentants des forces de l’ordre, des reportages locaux, des histoires personnelles publiées sur les médias sociaux et des experts en violence domestique et en sécurité informatique, il existe de plus en plus de preuves que des personnes tentent de harceler d’autres personnes et de voler des voitures en utilisant des AirTags.

Selon Eva Galperin, directrice de la cybersécurité à l’Electronic Frontier Foundation, un groupe de défense de la vie privée numérique basé à San Francisco, « je pense qu’il ne fait aucun doute que les AirTags d’Apple sont utilisés pour le harcèlement. » Elle était l’une des nombreuses personnes à avoir prévu cette issue des mois à l’avance.

Les services de police du Colorado, de Géorgie, du Michigan et du Texas ont reçu des allégations d’exploitation des AirTags à des fins diverses, y compris le harcèlement domestique et les tentatives de vol de voitures.

Le bureau du shérif de Twin Falls, dans l’Idaho, a émis un avertissement aux citoyens au début du mois, déclarant que les AirTags constituent un danger pour tout le monde, mais en particulier pour les victimes potentielles de violence domestique et d’agression sexuelle. Un autre exemple est une tentative présumée de pistage non désiré qui a été capturée sur TikTok et a recueilli plus de 27 millions de vues.

Bien que les AirTags aient un objectif valable que les clients peuvent apprécier, leur utilisation abusive signifie qu’ils s’intègrent de plus en plus dans le marché en plein essor des technologies de surveillance, à mesure que les individus acquièrent des appareils supplémentaires connectés au nuage, tels que des caméras, pour se surveiller les uns les autres et commettre ou décourager des crimes.

Plus tôt cette année, une agence de police du Connecticut a recommandé aux résidents d’envisager de placer les AirTags « à l’endroit où ils sont cachés dans votre voiture », « sur votre bateau », « sur votre jet ski » ou « dans votre sac à dos » pour permettre la récupération des vols. Certains utilisateurs ont affirmé utiliser les AirTags pour retrouver des bicyclettes volées.

Si les balises de localisation d’autres entreprises sont disponibles depuis des années, l’offre d’Apple est particulièrement solide puisqu’elle exploite le réseau de plus d’un milliard d’appareils et le service d’informatique en nuage de l’entreprise pour actualiser en permanence l’emplacement d’un AirTag.

La découverte d’un outil sophistiqué, peu coûteux et extrêmement efficace par des personnes ayant un comportement malsain ou abusif a servi de « signal d’alarme », selon Adam Dodge, un avocat californien spécialisé dans la formation d’organisations à but non lucratif, d’organismes d’application de la loi et d’autres organisations sur la manière de lutter contre les abus en ligne.

En ce qui concerne les objets personnels tels que les clés, les portefeuilles ou les bagages, Apple les présente comme un moyen de suivre leurs allées et venues, que ce soit à la maison ou dans des lieux éloignés comme la plage. Apple vend les étiquettes à 29 dollars l’unité ou quatre pour 99 dollars.

Si vous avez un iPhone, vous pouvez utiliser l’application « Find My », qui permet de savoir à quelle distance se trouvent les étiquettes et d’afficher leur emplacement sur une carte.

Les AirTags, quant à eux, peuvent communiquer avec des appareils autres que l’iPhone de leur propriétaire. Grâce à la technologie Bluetooth, un AirTag émet un signal qui peut être détecté par tout iPhone, iPad ou Mac à proximité. Ces appareils peuvent alors diffuser l’emplacement de l’AirTag au réseau informatique en nuage d’Apple, qui relaie ensuite les données au propriétaire de l’étiquette.

Apple affirme que seul le propriétaire d’un AirTag connaît la position de l’appareil, et que l’appareil lui-même n’enregistre aucune donnée de localisation ou d’historique concernant l’appareil.

Apple n’a pas encore divulgué les chiffres de vente de la gamme de produits AirTags. Selon Gene Munster, associé directeur de la société d’investissement Loup, les ventes d’AirTags et d’autres produits ont atteint 25 millions à ce jour, d’après un examen des données de recherche Google pour AirTags et d’autres produits.

Le porte-parole d’Apple n’a pas contesté le fait que certains clients utilisaient des AirTags pour surveiller l’emplacement d’autres personnes. Les forces de l’ordre locales ont appelé la société pour obtenir des informations sur le propriétaire d’un AirTag, mais il a refusé de révéler combien de fois.

Bien que l’on ignore la fréquence à laquelle les AirTags sont utilisés à mauvais escient, la menace potentielle a incité Apple à publier deux mises à jour logicielles au cours des derniers mois.

L’un des ajustements a consisté à inclure un mécanisme visant à dissuader le suivi non désiré : si un AirTag est isolé de son propriétaire pendant une longue période, il émet un son. En juin, Apple a modifié cette période, passant de trois jours à une durée aléatoire comprise entre huit et vingt-quatre heures.

La deuxième mise à jour concerne les notifications téléphoniques que les utilisateurs peuvent recevoir lorsqu’ils voyagent avec l’AirTag d’une autre personne, même s’il a été placé en leur possession. Auparavant, les utilisateurs d’iPhone pouvaient recevoir une notification indiquant : « AirTag trouvé en train de se déplacer avec vous : L’emplacement de cet AirTag peut être observé par son propriétaire ».

De l’autre côté, de tels messages ne seraient pas délivrés aux milliards d’utilisateurs qui possèdent des smartphones sous Android. Apple a annoncé Tracker Detect la semaine dernière comme un moyen pour ces utilisateurs de recevoir des notifications, mais ce n’est pas une solution universelle.

« Tout le monde ne téléchargera pas l’application. « Tout le monde n’est pas au courant de l’existence de l’application », a déclaré M. Galperin de l’EFF. « Ces mesures d’atténuation sont insuffisantes », affirme l’auteur. Selon elle, toute autre modification nécessiterait une action de la part du propriétaire d’Android, Google. (Google n’a pas répondu à une demande de commentaire).

Dans un communiqué publié lundi, la société a déclaré qu’elle « prend la sécurité de ses clients très au sérieux » et qu’elle « s’engage à respecter la vie privée et la sécurité d’AirTag. »

Selon l’entreprise, sa capacité à dissuader toute surveillance non autorisée était la première de ce type sur le marché. « Nous mettons la barre plus haut en matière de protection de la vie privée pour nos consommateurs et l’industrie, et nous espérons que d’autres suivront », a déclaré l’entreprise.

Dans une interview accordée au National Network to End Domestic Violence, Erica Olsen a souligné que, bien que l’utilisation abusive des AirTags soit préoccupante, Apple a le mérite de s’efforcer d’inclure des garanties, ce qu’aucun autre producteur de balises de localisation n’a fait, selon Mme Olsen.

« Nous sommes heureux de voir que des mesures ont été prises pour mettre en place des garanties et nous sommes optimistes quant à la possibilité que ces mesures deviennent un standard pour l’ensemble du secteur », a-t-elle déclaré. En outre, elle estime que tout changement qui réduit ne serait-ce qu’un peu l’utilité des dispositifs pour les personnes qui en abusent est excellent.

En effet, avant l’introduction des AirTags en avril, les refuges et autres fournisseurs d’aide avaient pour protocole standard d’inspecter les biens personnels d’une personne à son arrivée sur les lieux afin de détecter les dispositifs de surveillance. Et elle estime qu’il est invraisemblable de concevoir un monde sans ces dispositifs, qu’ils soient fabriqués par Apple ou par quelqu’un d’autre.

Selon Mme Olsen, l’entreprise « n’est pas la seule à tenter de fournir quelque chose qu’un grand nombre de personnes veulent utiliser – et veulent utiliser de manière décente. »

Cependant, il existe certaines situations pour lesquelles Apple n’a pas proposé de remède, notamment lorsqu’une personne est incapable de détecter l’AirTag qui suit sa position.

Un utilisateur a déclaré dans une vidéo enregistrée sur TikTok le 21 novembre que son iPhone l’avait alertée qu’elle voyageait du Texas à Boston avec un objet inconnu. Cependant, après avoir fouillé ses affaires, elle a déclaré dans la vidéo : « Je ne trouve pas de traceur. »

Elle a déclaré six jours plus tard dans une deuxième vidéo qu’elle avait pu trouver un AirTag qui avait été apposé à l’intérieur de son sac de voyage par une personne inconnue. Elle a ensuite déclaré dans un communiqué que la valise se trouvait près de la vitre coulissante de sa voiture lorsqu’elle faisait du shopping au Texas avant de partir pour l’aéroport. Elle n’a fait aucune mention de l’identité de l’auteur du vol.

Le détective Bryan Franke du service de police de Longmont, dans le Colorado, a déclaré que son agence enquêtait actuellement sur deux cas récents de harcèlement domestique dans lesquels les suspects ont utilisé des AirTags pour s’identifier.

Il a fait remarquer que, bien que ces dispositifs présentent certains avantages par rapport aux traceurs GPS classiques pour les harceleurs potentiels, comme la possibilité de se connecter au réseau en nuage d’Apple pour un positionnement plus précis, ils présentent également certains inconvénients. Il fait valoir qu’ils ne divulguent pas les données historiques et que les notifications téléphoniques et le son généré par l’AirTag ont un effet dissuasif.

« Ils vont être à la mode pendant un certain temps, mais j’ai le sentiment qu’ils finiront par perdre leur éclat ». « Ils ne vont nulle part », a déclaré Franke de manière catégorique.

D’autres exemples montrent les nombreuses façons dont les AirTags peuvent être exploités.

Selon WHNT-TV, une femme de Nashville, dans le Tennessee, pensait qu’un AirTag avait été placé sur son véhicule alors qu’elle aidait un ami à déménager au début du mois, et lorsqu’elle est allée chercher l’appareil, deux hommes qui attendaient près de sa voiture se sont enfuis.

En outre, selon une déclaration publiée au début du mois, les enquêteurs du service de police de la région de Toronto ont enquêté depuis septembre sur cinq cas dans lesquels des individus ont installé des dispositifs de surveillance tels que des AirTags sur des voitures haut de gamme dans l’intention de les localiser et de les voler par la suite. Des incidents similaires ont été enregistrés dans les médias d’Austin et de Detroit.

Apple affirme que chaque AirTag est associé à l’Apple ID de l’utilisateur, que la société peut mettre à la disposition des forces de l’ordre en réponse à une demande légale légitime, telle qu’une assignation à comparaître, avec les informations personnelles associées du propriétaire de l’AirTag.

Selon M. Dodge, l’avocat californien, les forces de l’ordre ne font pas toujours une telle demande, et de nombreuses victimes de crimes n’ont pas les moyens financiers d’engager un avocat pour entreprendre une enquête indépendante. Pour l’instant, a-t-il dit, l’approche la plus efficace pour lutter contre les dispositifs de surveillance est d’être conscient de leur existence et de comprendre leur fonctionnement.

« Ce que nous disons aux victimes de harcèlement », explique-t-il, « c’est qu’elles devraient en fait faire confiance à leurs sens ». « Je ne retiens pas mon souffle pour dire que nous trouverons une solution technologique parfaite, nous devrons donc faire avec ce que nous avons. »