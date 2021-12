iOS 15.2 et iPadOS 15.2 ajoutent la prise en charge de Legacy Contacts et Apple Music Voice

Apple a publié iOS 15.2 et iPadOS 15.2, qui comprennent des mises à niveau de Find My et AirTags, ainsi que de nouvelles fonctionnalités pour les contacts hérités et la confidentialité, et l’introduction d’Apple Music Voice.

Apple publie iOS 15.2 et iPadOS 15.2 avec la prise en charge des anciens contacts, Apple Music Voice et d’autres améliorations.

Les versions iOS 15.2 et iPadOS 15.2 sont désormais disponibles dans le monde entier après de nombreuses versions bêta. Les utilisateurs peuvent soit attendre une notification de mise à jour, soit vérifier Software Update dans l’app Réglages.

Comme l’indiquent leurs numéros de point-update, les versions 15.2 sont principalement axées sur les raffinements et les réparations de bogues, mais il y a quelques améliorations notables.

Les améliorations comprennent des mises à jour de l’application Find My, qui comprend désormais une option permettant d’apaiser les craintes de surveillance à l’aide d’AirTags. Une nouvelle fonctionnalité « Items That Can Track Me » indique si des appareils à proximité sont capables de suivre un utilisateur.

En outre, Apple a profité de cette occasion pour proposer ce qu’elle appelle la sécurité des enfants dans Messages. Auparavant, cette fonction avait été publiée dans le cadre d’une séquence « confuse » de mesures de sécurité pour les enfants.

Les messages sur le compte d’un enfant sont maintenant bloqués pour éviter les photos potentiellement désagréables. Les itérations précédentes de l’idée, telles que présentées dans les versions bêta, comprenaient une notification aux parents ou tuteurs légaux de l’enfant à la réception d’un tel message, mais cette notification a été supprimée.

Ce qui est nouveau, c’est l’ajout d’une toute nouvelle fonction « Legacy Contact ». Les utilisateurs peuvent désormais désigner une personne qui aura un accès complet à leur compte Apple ID en cas de décès.

En outre, la prise en charge d’Apple Music Voice a été ajoutée. Comme annoncé en octobre, il s’agit d’un nouveau niveau d’Apple Music, plus abordable, qui permet aux clients d’accéder à la collection musicale via Siri.

Enfin, iOS 15.2 et iPadOS 15.2 offrent un rapport amélioré sur la confidentialité des applications. Outre les mesures de protection actuelles telles que le relais privé, le nouveau rapport sur la confidentialité des applications révélera quelles applications d’un utilisateur ont accédé au microphone ou à l’appareil photo.