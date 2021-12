Mise à jour 19.10 de Fortnite : date de sortie, notes de patch, gameplay et corrections de bugs

Si vous pensiez qu’une mise à jour de Fortnite était suffisante pour une année, il y en a une de plus pour laquelle vous devrez vous battre !

Date de sortie de la mise à jour 19.10 de Fortnite

Le patch 19.10 est considéré comme la dernière mise à jour qu’Epic Games fera en 2021, avec la franchise de bataille royale énormément populaire qui devrait avoir une année passionnante à venir.

Nous avons vu diverses améliorations la dernière fois, notamment de nouveaux skins, des frondes Spider-Man et de toutes nouvelles récompenses Winterfest 2021.

Avec la fin de la saison des fêtes, que pouvons-nous attendre du patch 19.10 et que va inclure Epic Games ?

Bien que les faits soient relativement peu nombreux pour le moment, lisez ce qui suit pour apprendre ce que nous savons actuellement sur la version 19.10 de Fortnite.

Bien qu’aucune date de lancement n’ait été annoncée à l’heure où nous écrivons ces lignes, nous prévoyons que la mise à jour v19.10 sera publiée le mardi 28 décembre 2021.

Généralement, la période de cooldown commence une heure avant le début du jeu, le matchmaking étant bloqué pendant toute cette période.

Historiquement, cela s’est produit à 9 heures GMT, l’activation du patch étant prévue à 10 heures GMT, les joueurs pouvant rejoindre les serveurs.

Ces informations sont susceptibles d’être modifiées d’ici l’introduction de 19.10, et nous mettrons à jour cette section au fur et à mesure que de nouvelles informations seront disponibles dans les jours et semaines à venir.

Notes sur la mise à jour 19.10 de Fortnite

Comme indiqué précédemment, Epic Games n’a pas encore divulgué les notes de patch de la version 19.10. Une fois lancée, la liste complète, ainsi que les portions individuelles décrites ci-dessous, seront publiées dans leur intégralité ci-dessous.

Rafraîchissez cette page pour voir quels changements ont été apportés à Fortnite.