Wonder Woman arrive aussi dans Fortnite

Il n’y a pas que Superman qui arrive dans Fortnite. Diana Prince, également connue sous son nom de super-héroïne Wonder Woman, sera présente dans le jeu dans une prochaine mise à jour.

Cette mise à jour a déjà été datée et sera effectuée le 20 août. Le costume sera accompagné de la hache de combat d’Athéna, d’ailes delta, d’un accessoire de sac à dos appelé cape de Diana en deux variantes et d’un écran de chargement spécial appelé Trinity, où figurent également des figurines DC Comics.

Le costume et les accessoires seront également disponibles via l’événement Wonder Woman Cup, qui sera actif quelques jours avant la sortie du costume le 18 août. Comme tout bon événement Fortnite, tout se passe dans une fenêtre de temps limitée : dans ce cas, il y aura trois heures pour jouer 10 matchs et obtenir le plus de points possible.

Les gagnants de chaque région recevront le costume de Wonder Woman ainsi que l’accessoire sac à dos, mais les équipes ayant obtenu plus de huit points se verront attribuer un écran de chargement spécial.

Selon les règles officielles, les conditions pour participer à la Wonder Woman Cup sont les suivantes : avoir plus de 13 ans, avoir accepté les conditions d’utilisation du jeu, avoir activé l’authentification en deux étapes et que votre compte soit relativement propre en termes de comportement dans le jeu Fortnite et d’infractions que vous avez pu avoir auparavant.

Un détail important concernant la Wonder Woman Cup est qu’elle sera jouable par tout le monde, sauf par ceux qui ont Fortnite sur un appareil iOS. Pourtant, cela ne devrait pas être une surprise, étant donné que le procès entre Epic Games et Apple au sujet de Fortnite est toujours en cours.