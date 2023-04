Nouvelles fonctionnalités d’Android 14 Beta pour les Pixel !

La version bêta publique d’Android 14 est maintenant disponible pour les appareils Pixel, avec des améliorations de navigation, de confidentialité, de performances et de personnalisation. Profitez-en dès maintenant !

Google a lancé la première version bêta publique d’Android 14, après deux versions préliminaires pour développeurs. La bêta est disponible pour les appareils Pixel, à partir du Pixel 4a 5G (à l’exclusion du Pixel 4), avec de nouvelles fonctionnalités attendues lors de l’événement Google I/O le mois prochain. Cette version introduit des améliorations de la navigation système, de la confidentialité, des performances et de la personnalisation utilisateur.

Rejoindre le programme bêta d’Android 14

Pour ceux qui possèdent des appareils Pixel compatibles, rejoindre le programme bêta d’Android permet d’accéder à la dernière version bêta d’Android 14 Beta 1. Les utilisateurs exécutant la version bêta d’Android 13 QPR3 recevront automatiquement la mise à jour Android 14 sans avoir besoin de s’inscrire ou de suivre des étapes supplémentaires. La première version bêta est également disponible pour une installation manuelle sur les téléphones Pixel.

Nouvelles fonctionnalités et améliorations

1. Mises à jour de la navigation gestuelle :

Android 14 propose une nouvelle flèche arrière sur le thème Material You qui s’harmonise avec le thème ou le fond d’écran de l’appareil, améliorant ainsi l’expérience du geste prédictif de retour.

2. Révision de la feuille de partage du système :

Les développeurs peuvent désormais ajouter des actions personnalisées spécifiques à l’application en haut du menu de partage, ce qui améliore l’expérience globale de partage.

Le classement des cibles de partage direct a été amélioré, ce qui les rend plus utiles et plus pertinentes.

3. Paramètres de langue par application :

Paramètres de langue améliorés qui configurent automatiquement les applications pour prendre en charge les préférences linguistiques par application.

Les nouvelles pré-versions d’Android Studio facilitent la mise en œuvre de cette fonctionnalité par les développeurs.

4. Amélioration des protections de la vie privée :

Un nouvel attribut accessibilityDataSensitive limite la visibilité du contenu sensible de l’application aux services d’accessibilité filtrés, ce qui contribue à protéger les données de l’utilisateur.

Comment essayer Android 14 Beta

Pour essayer la version bêta d’Android 14 avant sa sortie complète, visitez le site des développeurs d’Android 14 pour plus d’informations et des instructions d’installation. Si vous êtes déjà inscrit au programme bêta Android QPR, la version bêta d’Android 14 sera automatiquement mise à votre disposition.

Conclusion

La première version bêta publique d’Android 14 présente plusieurs nouvelles fonctionnalités et améliorations, et d’autres sont attendues lors de la prochaine conférence Google I/O. Cette version offre aux utilisateurs une chance d’expérimenter ces améliorations avant la version stable. Cependant, n’oubliez pas qu’il s’agit toujours d’une version bêta et que certains problèmes peuvent survenir.

Quelle est votre fonctionnalité préférée d’Android 14 Beta pour les Pixel ?