La mission Juice de l’ESA explore les lunes de Jupiter

L’ESA explore les lunes glacées de Jupiter avec la mission Juice pour trouver des conditions de vie. La mission ambitieuse se lance à la recherche de signes de vie microbienne.

L’Agence Spatiale Européenne (ESA) se lance dans l’une de ses missions les plus ambitieuses à ce jour, en lançant un satellite pour étudier les lunes de Jupiter, Callisto, Europe et Ganymède. La mission de l’explorateur de lunes glacées de Jupiter (Juice) prendra huit ans pour atteindre les lunes, dans le but de déterminer si leurs océans souterrains pourraient soutenir la vie microbienne.

II. Détails et objectifs de la mission

Juice ne cherche pas de preuve directe de vie, mais examine plutôt les conditions qui pourraient potentiellement soutenir des organismes microbiens. La directrice des sciences de l’ESA, la professeure Carole Mundell, explique que des environnements extrêmes sur Terre, tels que les évents volcaniques, hébergent une vie microbienne, qui pourrait également exister dans des conditions similaires ailleurs dans l’univers.

III. Lancement et voyage vers Jupiter

La mission, dotée d’un budget de 1,6 milliard d’euros (1,4 milliard de livres sterling ; 1,7 milliard de dollars), est prévue pour être lancée sur une fusée Ariane-5 depuis Kourou, en Guyane française. En raison des limites de l’Ariane, Juice traversera d’abord le système solaire intérieur, en utilisant des frondes gravitationnelles de Vénus et de la Terre pour atteindre sa destination. Le vaisseau spatial devrait arriver dans le système jovien en juillet 2031.

IV. Exploration des lunes de Jupiter

Une fois dans le système jovien, Juice effectuera 35 survols rapprochés des lunes, s’approchant à seulement 400 km de leur surface. Finalement, le vaisseau spatial se placera en orbite autour de Ganymède. Le vaisseau spatial transporte un total de 10 instruments, notamment des caméras, des détecteurs de particules, des radars et des lidars.

V. Le rôle du magnétomètre fourni par le Royaume-Uni

Le magnétomètre, une expérience construite par l’Imperial College de Londres, pourrait fournir des données essentielles sur les propriétés des océans cachés des lunes. À Ganymède, les informations collectées seront particulièrement détaillées, révélant la profondeur de l’océan, sa teneur en sel, l’épaisseur de la croûte et si l’océan est en contact avec le manteau rocheux.

VI. Entrées essentielles pour la vie

La vie nécessite quatre entrées essentielles : de l’eau liquide, des nutriments, une source d’énergie et du temps. Mars a longtemps été considérée comme le candidat le plus susceptible d’héberger une vie extraterrestre, mais les lunes couvertes de glace de Jupiter et de Saturne sont de plus en plus intrigantes pour les astrobiologistes. Les forces gravitationnelles exercées par les géantes gazeuses pourraient fournir la source d’énergie nécessaire à la vie.

VII. Exploration future et recherche de la vie

Les États-Unis prévoient de lancer leur mission compagne, Clipper, l’année prochaine, en se concentrant sur Europe avec 50 survols. L’exploration actuelle des lunes de Jupiter et de Saturne n’est pas aussi avancée que celle de Mars, mais les futures aventures pourraient impliquer l’atterrissage sur ces corps glacés et le forage à travers leurs croûtes pour prélever des échantillons des eaux souterraines. Si des preuves de vie sont trouvées, cela changerait considérablement notre compréhension de la prévalence de la vie dans l’univers.

Qu’en pensez-vous ? Pensez-vous que la mission Juice de l’ESA trouvera des signes de vie sur les lunes de Jupiter ? Nous aimerions connaître votre opinion et vos réflexions dans les commentaires ci-dessous.