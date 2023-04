La mission JUICE de l’ESA explore les lunes glacées de Jupiter

La mission JUICE de l’ESA explore le potentiel d’habitabilité des lunes glacées de Jupiter pour trouver des signes de vie.

L’Agence spatiale européenne (ESA) a récemment lancé une mission ambitieuse pour étudier le potentiel d’habitabilité des trois plus grandes lunes de Jupiter : Europa, Ganymède et Callisto. Le vaisseau spatial JUICE (Jupiter Icy Moons Explorer), qui a décollé le vendredi 14 avril, examinera si ces corps célestes pourraient abriter la vie, une question qui passionne les astronomes depuis la découverte d’océans sub-surface lors de la mission Galileo dans les années 1990.

Le lancement a eu lieu au Centre spatial guyanais de l’Europe sur une fusée Ariane 5 à 8h14 HNE. Le voyage de huit ans du vaisseau spatial vers le système de Jupiter exigeait un lancement dans une fenêtre de temps précise d’une seconde. JUICE utilisera une série de survols, y compris une assistance gravitationnelle lunaire-terrestre unique en août 2024, pour optimiser l’efficacité en carburant des manœuvres à Jupiter.

L’itinéraire de JUICE comprend un survol de Vénus en 2025, suivi de deux survols supplémentaires de la Terre en 2026 et 2029, avant d’atteindre l’orbite de Jupiter en 2031. Munie de 10 instruments scientifiques, JUICE effectuera 35 survols d’Europa, Ganymède et Callisto. Ganymède, la plus grande lune du système solaire et la seule avec son propre champ magnétique, recevra une attention particulière pour son terrain diversifié et son potentiel pour fournir des informations sur l’évolution du système de Jupiter.

On pense que les trois lunes abritent des océans d’eau liquide sous des couches de glace, ce qui en fait des cibles privilégiées pour la recherche d’habitabilité. À son arrivée à Jupiter, les panneaux solaires de JUICE, d’une longueur de 27 mètres et couvrant 85 mètres carrés, ne produiront que quelques centaines de watts d’énergie en raison de la distance par rapport au Soleil. Par conséquent, les instruments du vaisseau spatial doivent fonctionner avec une consommation d’énergie minimale tout en endurant l’environnement de radiation dur de Jupiter.

Les instruments embarqués dans la mission comprennent des dispositifs de télédétection tels qu’une caméra et un spectrographe, ainsi que des instruments in situ tels qu’un magnétomètre et un instrument d’ondes radio et plasma. L’expérience d’interférométrie radio planétaire et Doppler (PRIDE) sera également utilisée pour déterminer la position du vaisseau spatial à l’aide de télescopes radio terrestres.

JUICE vise à identifier des biosignatures, y compris des éléments essentiels comme le carbone et l’oxygène, pour évaluer le potentiel de vie sur ces lunes. Une compréhension complète de l’habitabilité des lunes glacées de Jupiter nécessite l’examen de l’ensemble du système de Jupiter, que le scientifique principal du projet JUICE, Olivier Witasse, a décrit comme « un système solaire miniaturisé ».

L’étude de ce système pourrait étendre notre connaissance de l’ensemble du système solaire, permettre l’exploration d’océans habitables sur d’autres mondes et éventuellement révéler des endroits propices à la vie. Carole Mundell, directrice de la science de l’ESA, a souligné l’importance de la mission JUICE, affirmant qu’elle fournira un « trésor de données » pour la communauté scientifique mondiale, leur permettant de décrypter les mystères du système jovien et de répondre aux questions que les futures générations de scientifiques pourraient se poser.

