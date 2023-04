Samsung opte pour Bing au lieu de Google Chrome

Samsung abandonne Google Chrome pour Bing de Microsoft comme moteur de recherche par défaut sur ses téléphones. Êtes-vous curieux de savoir pourquoi ? Lisez notre article et partagez votre avis avec nous !

Le monde de la technologie a vu une intégration croissante de l’intelligence artificielle (IA) dans les moteurs de recherche, avec Bing de Microsoft et Bard de Google en tant qu’exemples principaux. Cependant, les récents progrès de Microsoft dans le développement de l’IA pourraient influencer le choix de moteur de recherche par défaut de Samsung pour les appareils futurs.

Bing de Microsoft a connu des avancées significatives, incorporant la technologie OpenAI pour permettre à un chatbot de répondre non seulement aux recherches des utilisateurs, mais aussi de générer des textes créatifs, de citer des sources, de faire des comparaisons et de créer du contenu. Ces développements ont remis en question les progrès de Google dans l’intégration de l’IA dans son moteur de recherche.

Le New York Times rapporte que ce changement potentiel de Samsung pourrait mettre en péril un accord commercial, où Google a reçu environ 3 milliards de dollars pour être le moteur de recherche par défaut sur les appareils Samsung. Bien qu’il n’ait pas été officiellement confirmé que l’intégration de l’IA en soit la cause, cela reste une forte possibilité.

Contrairement à Bing de Microsoft, qui a déjà intégré la technologie ChatGPT depuis plusieurs mois, l’IA de Google, Bard, est encore en phase de test. Il devrait être mis en œuvre publiquement dans le moteur de recherche de Google plus tard cette année, atteignant près de 30 millions d’utilisateurs. Par conséquent, moins de 15 % de la population américaine devrait avoir accès à Bard d’ici la fin de l’année.

Le PDG de Microsoft, Satya Nadella, a souligné comment l’IA peut améliorer l’expérience de recherche sur le web, citant la fonction « co-pilote » intégrée dans Bing. Cette fonction permet aux utilisateurs de poser des questions directes, incitant le programme à naviguer entre diverses sources et à fournir une réponse concise. De plus, les utilisateurs peuvent interagir avec le contenu via un chat virtuel pour générer des réponses personnalisées en fonction des besoins individuels.

Yusuf Mehdi, designer chez Microsoft, imagine les moteurs de recherche comme des assistants qui aident à affiner les requêtes jusqu’à ce que l’utilisateur obtienne la réponse exacte.

Bard de Google n’est cependant pas sans mérite. Il comprend également des fonctions telles que l’écriture de code de programmation en fonction des demandes de l’utilisateur, qui peuvent être ajustées au besoin pour améliorer le résultat final. L’IA de Google apprendra des interactions des utilisateurs pour offrir de meilleurs résultats, des informations plus précises et des prévisions de recherches possibles basées sur les requêtes récentes.

La capacité de Bard à fournir les résultats les plus récents le distingue des autres modèles d’IA avec des limitations sur les données affichées. Cependant, il reste à voir si ces fonctionnalités seront suffisantes pour que Google maintienne sa position de moteur de recherche par défaut de Samsung face aux progrès rapides de Microsoft.

Il est important de noter que le choix de moteur de recherche par défaut est crucial pour les entreprises de technologie, car cela peut affecter les revenus publicitaires et la fidélité des utilisateurs. Google, en particulier, dépend fortement des revenus publicitaires générés par les recherches sur ses moteurs de recherche, ce qui peut rendre la perte de contrôle sur les moteurs de recherche par défaut une menace significative pour l’entreprise.

Cela dit, la bataille pour la domination de l’IA dans les moteurs de recherche est loin d’être terminée. Les développeurs de technologie continuent de travailler sur de nouvelles avancées dans l’IA, qui pourraient potentiellement dépasser les capacités actuelles de Bing et Bard. Par conséquent, il reste à voir si Microsoft maintiendra sa position de leader en matière d’IA, ou si Google pourra rattraper son retard et conserver sa position de moteur de recherche par défaut de Samsung.

Quoi qu’il en soit, l’intégration de l’IA dans les moteurs de recherche est un domaine passionnant et en évolution rapide, qui pourrait potentiellement transformer la manière dont les gens effectuent leurs recherches en ligne. Les consommateurs peuvent s’attendre à des améliorations significatives dans les résultats de recherche et l’expérience utilisateur à mesure que les moteurs de recherche continuent de s’améliorer grâce à l’IA.

Quel est votre avis sur la décision de Samsung de choisir Bing de Microsoft plutôt que Google Chrome pour son moteur de recherche ? Nous sommes curieux de connaître votre opinion, n’hésitez pas à la partager avec nous dans les commentaires ci-dessous !