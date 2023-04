YouTube a fêté son 18e anniversaire et voici ses quatre transformations

À l’âge de 18 ans, YouTube compte plus de 800 millions de vidéos et un incroyable milliard de vues quotidiennes.

L’un des sites les plus visités au monde, YouTube est devenu une plateforme de divertissement incontournable pour des millions d’utilisateurs. Depuis sa création le 5 février 2005, la plateforme a subi des changements significatifs de design, de fonctionnalités et de performances. Dans cet article, nous allons explorer les quatre grands relookings qui ont façonné YouTube en la plateforme que nous connaissons et aimons aujourd’hui.

Des débuts modestes à la propriété de Google

La première version de YouTube présentait un fond blanc avec des éléments bleu clair et des onglets dédiés aux vidéos préférées, aux messages d’utilisateurs et à un onglet vidéo exclusif. Le 23 avril 2005, la première vidéo a été téléchargée sur la plateforme, qui n’avait pas encore été acquise par Google.

En 2006, Google a acheté YouTube pour 1,65 milliard de dollars, initiant plusieurs changements dans l’apparence de la plateforme. Une page d’accueil pour les vidéos, des publicités en haut, deux barres latérales pour les suggestions de vidéos et un système de notation vidéo basé sur des étoiles ont été introduits. Cette année a également vu l’ajout d’un mode plein écran, de la barre de progression rouge emblématique et d’un indicateur de chargement.

Réorganisation de la mise en page et des fonctionnalités de YouTube

En 2007, YouTube a subi une autre transformation, axée sur l’organisation de la plateforme. Le nombre d’onglets a été réduit à quatre (vidéos, catégories, chaînes et communauté), et les vidéos ont été affichées comme une « sélection YouTube ». La section recommandée a été divisée en « les plus regardées », « les plus discutées » et « les plus aimées », avec un bouton « Télécharger des vidéos » en évidence dans le coin supérieur droit.

De 2008 à 2010, YouTube a continué à affiner son apparence et sa fonctionnalité. La plateforme a augmenté la résolution maximale de la vidéo à 720p (HD) en 2008 et 1080p (Full HD) en 2009. Le lecteur vidéo a été mis à jour avec une barre de progression plus épaisse et un contrôle de volume déplacé.

L’arrivée de la 4K, des vidéos en direct et de nouvelles fonctionnalités de lecture

En 2014, YouTube a permis de publier des vidéos en résolution 4K. Les vidéos en direct ont fait leurs débuts en 2015, avec la barre de lecture actuelle qui inclut des paramètres vidéo et trois modes d’écran (mini lecteur, mode cinéma et plein écran).

Améliorer l’expérience utilisateur et soutenir les créateurs

En 2017, YouTube a mis en place des restrictions de monétisation de contenu, marquant le début de sa politique de démonétisation pour les vidéos contenant des propos vulgaires. La plateforme a également introduit de nouvelles fonctionnalités pour amélir l’expérience utilisateur et soutenir les créateurs, telles que la fonction « Rejoindre » pour payer du contenu supplémentaire.

Au cours des dernières années, YouTube a diversifié son contenu et lancé des plateformes comme YouTube Kids et YouTube Music. L’ajout de nouvelles catégories de contenu, notamment les jeux vidéo, les diffusions en direct, les vidéos YouTube Shorts et même les podcasts, illustre davantage l’engagement de YouTube en matière d’innovation et de croissance.

Alors que YouTube célèbre ses 18 ans, son parcours à travers quatre grands relookings démontre l’adaptabilité et la détermination de la plateforme à offrir une expérience engageante, informative et divertissante pour les utilisateurs du monde entier.