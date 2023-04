Échec probable de la première mission lunaire privée de iSpace

La mission de iSpace a probablement échoué lors du premier atterrissage lunaire privé, avec la perte de communication juste avant l’atterrissage prévu.

La tentative de la société japonaise iSpace de faire l’histoire avec le premier atterrissage lunaire privé semble avoir échoué, car la communication avec le module d’atterrissage lunaire Hakuto-R a été perdue juste avant son atterrissage prévu. Les ingénieurs enquêtent actuellement sur la cause de ce problème.

La société iSpace, basée à Tokyo, avait prévu que le module d’atterrissage lunaire libère un rover d’exploration et un petit robot, ce dernier étant développé par un fabricant de jouets. Le vaisseau spatial a été lancé par une fusée SpaceX en décembre et a mis cinq mois pour atteindre la Lune. Cependant, 25 minutes après l’heure d’atterrissage prévue, le PDG d’iSpace, Takeshi Hakamada, a déclaré que la communication avec le module d’atterrissage était encore incertaine et que l’atterrissage ne pourrait probablement pas être effectué.

Le module d’atterrissage M1, qui est relativement compact par rapport aux autres engins spatiaux lunaires, devait toucher terre après être passé à 89 mètres de la surface de la Lune. La manœuvre d’atterrissage devait prendre une heure, à partir d’une orbite d’environ 100 kilomètres au-dessus de la surface, où le module d’atterrissage voyageait à près de 6 000 kilomètres par heure.

En atteignant l’hémisphère nord de la Lune, le Hakuto-R était conçu pour déployer deux charges utiles pour analyser le sol, la géologie et l’atmosphère lunaires. L’une de ces charges utiles a été développée par TOMY, la société de jouets responsable de la création de Transformers. À ce jour, seuls les États-Unis, la Russie et la Chine ont réussi à placer des robots à la surface lunaire, tous par le biais de programmes gouvernementaux.

L’objectif principal de la mission d’iSpace était d’évaluer la faisabilité de lancements commerciaux vers la Lune. La société envisage une série de modules d’atterrissage commerciaux de plus en plus ambitieux dans les années à venir, offrant finalement des services commerciaux pour une présence humaine durable sur la surface lunaire, tels que des équipements miniers et la production de carburant de fusée.

Le Dr Adam Baker, directeur de Rocket Engineering, une société de conseil en espace non associée au projet, a déclaré qu’un atterrissage réussi aurait marqué un changement significatif dans l’exploration spatiale commerciale. Il a souligné que si de tels atterrissages s’avèrent abordables et reproductibles, cela pourrait ouvrir des opportunités pour quiconque est prêt à payer le prix pour atterrir des objets sur la Lune.

Que pensez-vous de cette tentative d’atterrissage lunaire privée de iSpace ? Pensez-vous que les missions commerciales sur la Lune sont une perspective prometteuse ?