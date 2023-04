Un taxi argentin perturbe la sortie spatiale de la NASA

Un incident insolite lors d’une sortie spatiale de la NASA a été causé par un signal de chauffeur de taxi argentin.

Une interruption de radio inattendue a fait la une des journaux lorsque le signal radio d’un chauffeur de taxi a perturbé la diffusion en direct de la sortie spatiale de la Station spatiale internationale (ISS). L’incident amusant s’est produit alors que l’ISS survolait l’Argentine, laissant penser à certains que l’interférence provenait d’un chauffeur de taxi argentin.

Les cosmonautes russes Sergey Prokopyev et Dmitri Petelin effectuaient une sortie spatiale pour déplacer un radiateur du module Rassvet de l’ISS vers le module scientifique Nauka. Alors qu’ils travaillaient pendant près de huit heures à l’extérieur de la station spatiale, l’ISS est passée plusieurs fois au-dessus de l’Argentine. L’incident s’est produit à 12h30, heure de l’Est, lorsque l’interruption inattendue s’est produite.

Le journaliste Manuel Mazzanti regardait la diffusion en direct de la sortie spatiale de la NASA sur la chaîne officielle de l’agence lorsqu’il a soudainement entendu une voix avec un accent argentin. La voix semblait être celle d’un chauffeur de taxi confirmant une adresse, « 150 Irigoyen, vous avez dit ? ». L’interruption brève n’a duré que trois secondes, après quoi le présentateur de la télévision de la NASA s’est rapidement excusé, attribuant l’incident à un « micro chaud ». Mazzanti a ensuite partagé un clip du moment sur Twitter.

De nombreuses questions restent sans réponse concernant cet incident particulier. L’origine du signal et l’identité du chauffeur de taxi, du livreur ou du messager impliqué sont encore inconnues. La localisation exacte de l’adresse en question est également peu claire, car elle pourrait se référer à plusieurs rues ou avenues en Argentine, ou même à une à Montevideo, en Uruguay.

Plusieurs théories ont émergé sur Twitter, dont la possibilité que l’adresse fasse référence à une boulangerie à Morón, une ville de la province de Buenos Aires, ou à une maison à Villa Martelli. Cependant, avec des informations limitées disponibles, il est impossible de déterminer l’emplacement exact.

Quant à la cause de l’interruption, on suppose qu’un signal radio local a pu interférer avec le signal VHF ou UHF de l’ISS. Le chauffeur de taxi aurait peut-être utilisé une fréquence assignée à la NASA ou à Roscosmos, ce qui aurait entraîné une interférence de signal analogique inattendue. L’ISS survolait l’Argentine à une altitude de 267 miles (430 kilomètres) au moment de l’incident, ce qui est une distance considérable pour les signaux VHF, mais il y a peu d’obstacles au-delà de l’atmosphère terrestre.

Les Argentins, en revanche, ont accueilli l’incident avec fierté, célébrant l’apparition inattendue de leur pays sur la scène internationale.

En conclusion, cet incident insolite a attiré l’attention des médias et des réseaux sociaux du monde entier, soulignant une fois de plus la fragilité des communications radio dans l’espace et l’importance de la coordination des fréquences entre les différentes agences spatiales. Bien que l’interférence n’ait eu aucun impact sur la sécurité ou la mission de l’ISS, elle a offert un moment amusant et inattendu pour les téléspectateurs du monde entier.

Que pensez-vous de cet incident insolite et de l’impact qu’il a eu sur la diffusion de la sortie spatiale de la NASA ?

