La NASA mise sur le transit dans le ciel et a déjà commencé à tester son « taxi aérien »

The Jetsons, une série du milieu du 20e siècle développée par Hannah-Barbera (les mêmes créateurs que The Flintstones et Yogi Bear), met en scène la famille Sonic dans un avenir qui, selon les scénaristes, pourrait être très lointain.

Photo fournie par Joby Aviation montrant l’avion à décollage et atterrissage vertical électrique (eVTOL) sur la base de vol électrique de la société près de Big Sur, en Californie (États-Unis).

Le dernier projet terrestre de la NASA vise à créer la toute première flotte d’automobiles aériennes.

Cependant, plus les années passent, plus les êtres humains imitent, volontairement ou non, ce que cette série a montré en termes d’avancées technologiques. Ainsi, ce qui n’était qu’un souhait, comme les appels vidéo ou les assistants robotiques, est désormais une réalité ; et il semble que les scientifiques ne veulent pas s’arrêter là.

Un exemple en est le dernier projet terrestre de la NASA, qui vise à créer la première flotte de taxis aériens de l’histoire. Tout au long de la série, tant le personnage principal que sa famille et d’autres personnages, ont montré de manière très normale l’utilisation de véhicules similaires aux voitures d’aujourd’hui, uniquement comme moyen de transport aérien. C’est précisément cette image que l’Agence spatiale américaine veut recréer avec cette nouvelle technologie.

C’est la NASA elle-même qui l’a annoncé dans un communiqué de presse dans lequel elle explique que début septembre, « les essais en vol ont commencé avec l’avion à décollage et atterrissage vertical (eVTOL) entièrement électrique de Joby Aviation dans le cadre de la campagne nationale de mobilité aérienne avancée (AAM) de l’agence ».

» Ce test se déroulera jusqu’au vendredi 10 septembre à la base de vol électrique de Joby, située près de Big Sur, en Californie. C’est la première fois que la NASA testera un avion eVTOL dans le cadre de la campagne », a ajouté la NASA.

Il a également expliqué la réalité prévue du projet :

« À l’avenir, les avions eVTOL pourraient servir de taxis aériens pour les habitants des villes et des zones environnantes dans tout le pays, ajoutant un autre mode de transport pour déplacer les personnes et les marchandises. »

Quel est l’objectif de ces tests ?

Selon la NASA, les essais de l’eVTOL ont pour but, outre le contrôle progressif de la façon dont le véhicule vole, de « collecter des données sur l’acoustique et les performances du véhicule pour les utiliser dans la modélisation et la simulation des futurs concepts d’espace aérien » ; en d’autres termes, ce premier prototype a été vu dans son intégralité en tant que tel, dans le but de peaufiner les détails, non seulement de la partie mécanique et esthétique du véhicule, mais aussi du système de transport dans lequel toute une flotte d’entre eux pourrait se déplacer.

« Ce test permettra d’identifier les lacunes dans les réglementations et les politiques actuelles de la Federal Aviation Administration afin de faciliter l’intégration des avions AAM dans le système national d’espace aérien. Cette campagne multi-événements visant à promouvoir la mobilité de l’espace aérien aux États-Unis sera menée en de multiples endroits sur plusieurs années », ajoute le document.

Il convient de rappeler que l’AAM est un système d’aviation qui envisage la planification et l’exécution des véhicules selon des « méthodes innovantes » qui n’existent pas actuellement dans le système mondial de transport aérien. En bref, il s’agit d’une stratégie qui vise à faire passer l’être humain au niveau supérieur en simulant dans l’espace aérien international des idées au sol, même les plus quotidiennes, comme un taxi aérien.

» Le test de développement de la campagne nationale est une étape stratégique importante dans les objectifs de la NASA visant à accélérer le calendrier de l’industrie de l’AAM (…) Ces scénarios d’essai permettront d’identifier les lacunes des normes actuelles afin de favoriser les progrès de l’industrie dans l’intégration des véhicules AAM dans l’aérospatiale « , a déclaré Davis Hackenberg, responsable de l’intégration de la mission AAM à la NASA.

Voudriez-vous monter dans l’un de ces nouveaux taxis aériens ?