Avis FlexClip : un outil gratuit de création et de montage de vidéos en ligne

Vous recherchez un outil de montage vidéo en ligne gratuit et facile à utiliser, idéal pour les débutants comme pour les professionnels ?

Vous souhaitez réaliser une vidéo pour votre campagne de publicité sur YouTube, une présentation commerciale ou un cadeau d’anniversaire, ou vous êtes un blogueur vidéo professionnel ?

Vous cherchez à savoir comment monter une vidéo en ligne ? Quel est le meilleur site de montage vidéo gratuit ?

Si tel est le cas, vous devez produire des images et des graphiques parfaitement conçus, capables de capter l’attention d’un grand nombre de personnes.

Pour ce faire, vous aurez besoin de quelques outils professionnels et d’un investissement important. En outre, vous devrez également investir votre temps, car ces outils ne sont généralement pas très intuitifs à utiliser.

Heureusement, certaines plateformes sont assez faciles à utiliser ; l’une de ces plateformes est FlexClip. Dans cet article, nous allons nous pencher sur cet excellent créateur de vidéos en ligne.

La vidéo est plus présente que jamais dans le monde d’aujourd’hui. Que vous enregistriez une vidéo de votre dernière réunion avec vos amis ou que vous créiez une annonce promotionnelle pour votre petite entreprise, tout le monde doit avoir accès à un logiciel de montage vidéo fiable.

Avec l’émergence des vidéos courtes, de plus en plus de personnes sont susceptibles de créer et de publier des vidéos courtes sur leurs plateformes de médias sociaux telles que YouTube, TikTok, Instagram, Facebook et autres.

Nous avons essayé l’outil de montage vidéo FlexClip par glisser-déposer et avons réalisé des courtes vidéos. Voici nos réflexions sur le processus et la façon dont tout cela a fonctionné.

Pour créer des vidéos impressionnantes, vous avez besoin d’outils professionnel. Il existe de nombreux outils pour réaliser des vidéos, mais comment faire une vidéo en ligne ? FlexClip est un outil de montage de vidéo en ligne populaire qui permet de créer des vidéos pour les entreprises, les festivals, les familles, les plateformes de médias sociaux et plus encore.

Partie 1 : Introduction et commentaires sur le FlexClip

FlexClip est un outil de création vidéo en ligne à la fois facile à utiliser et puissant. Il peut s’agir d’un éditeur vidéo, d’un créateur de films ou d’un créateur de diaporamas. Vous pouvez éditer et publier des vidéos pour les partager instantanément. Vous pouvez personnaliser les vidéos en recadrant, en ajoutant un filigrane, en ajustant la transformation, en ajoutant un filtre, une vidéo et une musique de fond. En outre, vous pouvez définir le rapport hauteur/largeur entre 16 : 9, 1 : 1, 9:16, 4 : 5 ou 21 : 9.

Ce qui fait de FlexClip un excellent logiciel de création vidéo

Facile à utiliser avec une interface intuitive

FlexClip est un éditeur vidéo et un réalisateur de films en ligne facile à utiliser. Tout le monde peut devenir un monteur vidéo professionnel. Ils peuvent réaliser des vidéos et monter des clips vidéo, même sans aucune expérience du montage vidéo.

Ajout d’éléments animés riches

FlexClip offres plusieurs templates vidéos classés par thématique, il fournit du texte de base, du texte dynamique, des superpositions, des widgets, des logos, des intros/outros et plus encore. Vous pouvez également ajouter d’autres éléments tels que : social, forme, flèche, anniversaire, promotion, entreprise, emoji, word art, bulle, bouton, musique et art, nature, animal, éducation, bannière, ligne, etc.

Fonctions d’édition vidéo puissantes

FlexClip est équipé d’abondantes fonctions de montage vidéo. Vous pouvez éditer des vidéos comme le recadrage, la rotation, les filtres, les effets, l’ajout de filigranes de texte/image, le réglage du rapport hauteur/largeur et la modification de la vitesse.

Enregistreur d’écran / webcam intégrée

Vous voulez créer une vidéo avec votre propre enregistrement ? Grâce à l’enregistreur d’écran/webcam intégré, vous pouvez créer un enregistrement d’écran ou de webcam et le modifier instantanément.

Mode storyboard et mode timeline

Grâce au mode storyboard, vous pouvez découper des clips vidéo et ajouter des effets vidéo de manière intuitive. Avec le mode chronologique, vous pouvez réaliser des vidéos complètes mais hautement personnalisées.

Partie 2 : Comment réaliser des vidéos époustouflantes avec FlexClip

Étape 1 : Naviguez vers FlexClip

Allez sur le site web de FlexClip. Cliquez sur le bouton Créer par modèles pour sélectionner d’abord un modèle vidéo approprié. Vous serez ensuite dirigé vers la page des modèles FlexClip où vous pourrez sélectionner un modèle de vidéo en fonction de vos besoins. Vous pouvez cliquer sur S’inscrire gratuitement pour vous inscrire avec Facebook, Google ou votre e-mail.

Si vous ne souhaitez pas ajouter de modèle vidéo, vous pouvez cliquer sur le bouton Recommencer depuis le début pour passer à l’étape suivante.

Étape 2 : sélectionnez le modèle de vidéo

Prévisualisez et sélectionnez le modèle vidéo que vous souhaitez utiliser, puis cliquez sur Personnaliser pour ajouter le modèle vidéo au programme.

Dans l’onglet Modèle, votre modèle vidéo est divisé en plusieurs clips vidéo sur la ligne de temps en bas. Vous pouvez prévisualiser, diviser ou couper le clip du modèle vidéo, ou cliquer sur l’icône du microphone pour enregistrer et ajouter votre propre voix.

Étape 3. Ajouter des fichiers multimédias

Allez dans l’onglet Média. Si vous souhaitez ajouter votre propre vidéo, vous pouvez cliquer sur Fichiers locaux pour télécharger des vidéos ou simplement faire glisser votre propre vidéo dans la zone vide.

FlexClip propose également des vidéos et des photos que vous pouvez ajouter à la médiathèque, et vous pouvez cliquer sur Stock Media pour afficher et sélectionner des fichiers multimédia.

Si vous souhaitez ajouter un enregistrement en temps réel, vous pouvez cliquer sur Enregistrement pour enregistrer votre propre écran complet, une fenêtre d’application ou un certain onglet de votre navigateur.

Après le chargement, cliquez sur le bouton Ajouter pour ajouter la vidéo à un nouveau storyboard ou cliquez sur Image dans l’image pour créer un effet d’image dans l’image.

Étape 4. Modifier la vidéo

Vous pouvez ajouter du texte de base ou du texte dynamique dans l’onglet Texte, et ajouter des superpositions pour le texte, des superpositions pour la décoration ou le logo/intro/outro dans l’onglet Superpositions. Passez à l’onglet Élément et ajoutez de petits éléments à votre vidéo, ou passez à l’onglet BKground pour ajouter un arrière-plan.

Dans l’onglet Musique, vous pouvez ajouter/cadrer de la musique, régler le volume de la musique, régler la durée du fondu en entrée/sortie ou activer la lecture en boucle.

Dans l’onglet Filigrane, vous pouvez insérer un filigrane textuel ou ajouter une image en tant que filigrane. Vous pouvez régler la police, la taille, l’opacité et la position du filigrane.

FlexClip vous permet également de modifier la couleur de l’arrière-plan, de régler le volume, de régler le niveau de zoom, de faire pivoter le clip vidéo, d’appliquer un filtre, de régler les effets et la vitesse.

Étape 5. Exporter la vidéo

Passez au dernier onglet Plus, où vous pouvez choisir le bon rapport hauteur/largeur pour la lecture sur votre appareil et le partage sur les réseaux sociaux. Vous pouvez cliquer sur le bouton Aperçu pour visualiser le clip vidéo et sur le bouton Exporter pour enregistrer la vidéo sur votre ordinateur.

Le processus de compilation et d’exportation se fait en ligne, pas sur votre machine. Cela signifie que les utilisateurs ne disposant pas de stations de montage puissantes peuvent tout de même réaliser d’excellentes vidéos. Il nous a fallu un peu plus d’une minute pour compiler et télécharger une vidéo de 37 secondes lorsque nous avons testé FlexClip.

Version premium du FlexClip

L’adhésion à FlexClip est gratuite, mais les fonctionnalités les plus puissantes sont verrouillées derrière des niveaux premium.

Version gratuite

Le niveau de prix gratuit limite les téléchargements à 480p SD avec un seul fichier vidéo par projet. Les utilisateurs gratuits peuvent avoir un maximum de 12 projets avec des vidéos d’une durée maximale d’une minute.

Plan de base

Le tarif de base est de 5,99 $ par mois, ou 71,88 $ si la facture est annuelle. Les utilisateurs peuvent avoir des téléchargements HD 720p, un fichier vidéo par projet et la possibilité de sauvegarder un nombre illimité de projets en ligne. La durée de la vidéo peut également aller jusqu’à 3 minutes avec un filigrane personnalisé et sans introduction de FlexClip.

Plan Plus

Le niveau de prix Plus est l’option la plus populaire à 9,99 $ par mois ou 119,88 $ par an. Il offre aux utilisateurs des téléchargements en full-HD 1080, 5 vidéos d’archives par projet et la possibilité de sauvegarder un nombre illimité de projets en ligne. Les vidéos peuvent durer jusqu’à 10 minutes, avec un filigrane personnalisé et sans insertion de FlexClip.

Entreprise

Le niveau de tarification pour les entreprises est le niveau le plus élevé possible. À 19,99 $ par mois ou 239,88 $ par an, c’est l’option la plus puissante disponible. Il offre aux utilisateurs des téléchargements en full-HD 1080p, un nombre illimité de vidéos d’archives par projet et la possibilité de sauvegarder un nombre illimité de projets en ligne. Les vidéos peuvent durer jusqu’à 30 minutes, avec un filigrane personnalisé et sans introduction FlexClip.

Le FlexClip en vaut-il la peine ?

Pour les petites vidéos rapides, le logiciel de montage vidéo par glisser-déposer FlexClip se distingue nettement, mais ses fonctions les plus puissantes sont enfermées derrière des prix élevés. Cela dit, si vous n’êtes pas le meilleur pour le montage vidéo mais que vous avez besoin de clips fréquemment, c’est un service extrêmement utile.

La création d’une vidéo ne demande que quelques minutes de travail et la quantité de clips vidéo disponibles est incroyable. Cependant, la partie vraiment étonnante de FlexClip est la possibilité de créer des vidéos dans le nuage et de les télécharger. Cela peut vous éviter d’acheter un ordinateur de bureau très puissant pour monter des vidéos, ce qui peut être coûteux.

En bref

FlexClip.com est un créateur de vidéos en ligne étonnant pour les utilisateurs de tous niveaux. Grâce aux nombreuses ressources en matière de musique, d’images et de vidéos, il est plus facile pour quiconque de réaliser de courtes vidéos pour une publicité, une entreprise, une remise de diplôme, une fête, un festival, des vacances, un meilleur moment, un meilleur ami, un anniversaire, etc.

Les caractéristiques importantes en bref

Une vaste médiathèque de photos, de vidéos et de musique libres de droits.

Fonctions complètes comprenant le recadrage, les effets, la voix-off et le filigrane.

Éléments animés : texte dynamique, superpositions, widgets, logos, etc.

Supporte l’enregistreur d’écran et le convertisseur vidéo.

Une fois que vous aurez utilisé la plateforme, vous la trouverez assez intuitive. En fait, je dirais que FlexClip est le meilleur logiciel de montage vidéo pour les débutants. Cela signifie que vous ne devez pas perdre de temps à localiser les différentes fonctions, outils et commandes, vous deviendrez un maître en quelques minutes. De plus, les modèles prêts à l’emploi vous permettront de multiplier votre travail.

Conclusion

Vous devez maintenant bien connaître FlexClip, un outil de création et d’édition vidéo facile à utiliser qui fonctionne dans n’importe quel navigateur. En tant que créateur de vidéos en ligne, FlexClip peut répondre à toutes vos demandes de montage, de création et de partage de vidéos sans avoir à télécharger un quelconque logiciel. Grâce à ses abondantes ressources multimédia, vous pouvez réaliser une vidéo impressionnante en quelques minutes.