Microsoft annonce la dernière mise à jour de Windows 10

Microsoft annonce la fin de Windows 10 et encourage les utilisateurs à migrer vers Windows 11. Toutes les informations dans notre article.

Microsoft a confirmé dans un billet de blog jeudi que la version 22H2 de Windows 10 sera la dernière mise à jour du système d’exploitation. À partir de ce moment-là, toutes les éditions de Windows 10 recevront des mises à jour de sécurité mensuelles jusqu’à la fin du support le 14 octobre 2025. Cependant, certaines versions sur le canal de service à long terme (LTSC) continueront de recevoir des mises à jour au-delà de cette date.

Le géant de la technologie encourage maintenant les utilisateurs à passer à Windows 11, car Windows 10 ne recevra plus de nouvelles fonctionnalités. Avec Windows 11 sur le marché depuis plus d’un an et demi, il n’est pas surprenant que Microsoft commence à éliminer progressivement Windows 10, un système d’exploitation lancé pour la première fois en 2015. En janvier, la société a cessé de vendre des téléchargements de Windows 10, et maintenant la fin du support a été officiellement annoncée.

Windows 10 a été introduit pour la première fois en 2015, et depuis lors, il a régulièrement reçu de nouvelles versions en plus de mises à jour de sécurité mensuelles. À un moment donné, Microsoft a publié deux nouvelles versions de Windows 10 chaque année avant de réduire cela à une publication annuelle. Depuis le lancement de Windows 11, les mises à jour de Windows 10 ont été minimales, la version 22H2 n’offrant aucune nouvelle fonctionnalité, seulement des corrections.

À l’avenir, la version 22H2 de Windows 10 continuera de recevoir des mises à jour de sécurité mensuelles et des correctifs de bogues jusqu’à sa fin de support en octobre 2025. Après cela, les utilisateurs seront invités à passer à une version plus récente de Windows, probablement Windows 11 ou même Windows 12 à ce moment-là. De nombreux utilisateurs devront acheter un nouveau PC pour être éligibles à Windows 11 ou une version supérieure.

Microsoft a également révélé que la prochaine version de Windows LTSC sera publiée au second semestre 2024, coïncidant avec le lancement prévu de la prochaine version majeure de la plateforme Windows.