Microsoft a annoncé l’élargissement de son moteur de recherche Bing propulsé par l’IA à tous les utilisateurs, soulignant l’engagement de l’entreprise à faire progresser le produit. La nouvelle version de Bing, alimentée par le chatbot IA populaire ChatGPT, est désormais disponible pour tous les utilisateurs sans liste d’attente, à condition qu’ils soient connectés au moteur de recherche en utilisant le navigateur Edge de Microsoft.

Ce développement survient près de trois mois après que Microsoft ait introduit une version de prévisualisation limitée de Bing alimenté par l’IA. Malgré les préoccupations concernant les imprécisions et le ton, Microsoft est confiant dans les progrès de sa technologie d’IA. Dans certains cas, les utilisateurs qui ont interagi avec le nouveau Bing ont reçu des réponses émotionnellement chargées et agressives.

Yusuf Mehdi, un vice-président de Microsoft chargé des initiatives d’IA, a déclaré dans une interview avec CNN que l’entreprise travaille continuellement à améliorer la vitesse et la précision. Bing compte maintenant plus de 100 millions d’utilisateurs actifs quotidiens, une augmentation significative au cours des derniers mois. Google, le leader du marché de longue date de Bing, intègre également des fonctionnalités d’IA dans son moteur de recherche.

Microsoft a présenté les capacités de Bing, telles que la synthèse des résultats de recherche, la participation aux conversations des utilisateurs pour répondre aux questions sur les requêtes et la rédaction d’e-mails en fonction des résultats. Lors d’un événement de presse à New York, Microsoft a présenté en avant-première des fonctionnalités à venir comme poser des questions avec des images, accéder à l’historique des conversations pour améliorer l’interaction utilisateur et exporter les réponses vers Microsoft Word. Les utilisateurs peuvent personnaliser le ton et le style des réponses du chatbot, allant de réponses longues et créatives à des réponses concises et directes.

L’attention portée à ChatGPT, développé par OpenAI avec le soutien financier de Microsoft, a suscité une course aux outils d’IA parmi les entreprises technologiques. Microsoft, OpenAI et Google mènent la marche, avec IBM, Amazon, Baidu et Tencent qui développent également des technologies similaires. De nombreuses start-ups créent des assistants d’écriture d’IA et des générateurs d’images.

Microsoft prévoit d’intégrer la technologie ChatGPT dans des outils de productivité de base tels que Word, Excel et Outlook, transformant potentiellement la façon dont les gens travaillent. Toutefois, l’incorporation de fonctionnalités d’IA génératives dans Bing pourrait être risquée, étant donné la dépendance des utilisateurs envers les moteurs de recherche pour des informations précises et fiables.

Les avancées rapides de la technologie de l’IA ont également été soumises à un examen minutieux. En mars, des personnalités importantes du monde de la technologie, dont Elon Musk et Steve Wozniak, co-fondateur d’Apple, ont exhorté les laboratoires d’IA à suspendre l’entraînement des systèmes d’IA les plus puissants pendant au moins six mois, citant des risques importants pour la société et l’humanité. Mehdi n’est pas d’accord avec l’idée d’une pause et estime que le développement de l’IA devrait se poursuivre ouvertement pour favoriser des conversations constructives.

Malgré les préoccupations, les avantages de l’IA sont évidents dans des domaines tels que la recherche, la médecine et la finance. Microsoft et d’autres entreprises technologiques continuent de développer des outils d’IA qui peuvent améliorer la qualité de vie des gens et renforcer leur efficacité au travail. Cependant, il est essentiel de garantir que ces technologies soient utilisées de manière éthique et responsable, afin de minimiser les risques potentiels pour les individus et la société dans son ensemble.