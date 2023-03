Bing et Chatbot IA sur la barre des tâches de Windows 11

Préparez-vous à des recherches alimentées par l’IA grâce à Bing sur Windows 11. Découvrez des résultats de recherche plus naturels et des requêtes de type conversationnel.

Microsoft a annoncé que Bing, doté d’une fonction d’IA, sera intégré à Windows 11. Selon une actualité publiée sur le site Techradar, les utilisateurs pourront accéder à une version de Bing sous forme de chatbot depuis leur barre de tâches. Le nouveau moteur de recherche est conçu pour être un copilote du moteur de recherche, aidant les utilisateurs dans leurs requêtes et offrant une approche plus conversationnelle des recherches.

Bien que la mise à jour ait suscité la controverse, Microsoft poursuit ses plans d’expansion, la feuille de route suggérant que Bing, doté d’une fonction d’IA, fera finalement partie de toutes les installations de Windows 11.

Une recherche plus naturelle avec Bing activé par l’IA sur Windows 11

Bing activé par l’IA est un moteur de recherche qui utilise l’IA pour fournir aux utilisateurs des résultats plus précis et personnalisés. Il est alimenté par la technologie ChatGPT d’OpenAI, qui lui permet d’engager une conversation avec les utilisateurs et d’offrir des expériences de recherche plus naturelles. Windows 11 est la dernière version du système d’exploitation de Microsoft, qui présente une interface remaniée et plusieurs nouvelles fonctionnalités.

Cortana à Bing et au-delà avec Windows 11

Microsoft investit massivement dans l’IA depuis plusieurs années, et Bing doté de l’IA n’est que le dernier exemple en date de ses efforts dans ce domaine. La société a utilisé l’IA pour améliorer ses produits et services, tels que Cortana et Office, et a également développé des outils d’IA pour les développeurs. Windows 11 est sorti fin 2021 et présente un design plus moderne et plus épuré que les versions précédentes du système d’exploitation.

Bing activé par l’IA suscite la controverse

Bing AI-powered est actuellement disponible pour un groupe restreint d’utilisateurs qui ont un accès exclusif au programme Bing preview. Le nouveau moteur de recherche a fait l’objet d’éloges et de critiques, allant des accusations selon lesquelles il crée de fausses informations aux affirmations selon lesquelles il triche aux jeux.

Microsoft a réagi en limitant les interactions que les utilisateurs peuvent avoir avec le chatbot, mais continue d’étendre la disponibilité de la technologie. La société a récemment dévoilé une version mobile de Bing basée sur l’IA, qui comprend une interaction vocale.

L’approche personnalisée et conversationnelle de Bing

Bing activé par l’IA offre une approche plus personnalisée et conversationnelle de la recherche, permettant aux utilisateurs de poser des questions de manière plus naturelle. La technologie a également le potentiel d’apprendre et de s’améliorer au fil du temps, fournissant des résultats de recherche plus précis et plus pertinents.

Le risque de désinformation sur Bing : L’IA en cause

L’utilisation de l’IA dans les moteurs de recherche a suscité des inquiétudes quant à l’exactitude et à la fiabilité des résultats de recherche. Il existe par ailleurs un risque que Bing, doté de l’IA, devienne une plateforme de désinformation ou d’informations biaisées.

Microsoft a pris des mesures pour répondre aux préoccupations croissantes concernant l’utilisation abusive des chatbots avec la mise en place de limites d’interaction avec les utilisateurs. Cependant, il reste encore un potentiel pour que ces technologies soient exploitées de manière risquée et nuisible.

Amélioration de la qualité des résultats de recherche de Microsoft

Pour répondre aux préoccupations concernant l’exactitude et la fiabilité des résultats de recherche, Microsoft pourrait investir dans des mesures plus rigoureuses de vérification des faits et de contrôle de la qualité.

Microsoft pourrait adopter des politiques et algorithmes plus stricts afin de créer une chaîne d’information transparente, sans risque ni contenu biaisé. Un tel effort promouvra la transparence sur le processus de recherche utilisé par l’entreprise ainsi que les résultats obtenus.

Implications pour les moteurs de recherche et l’avenir de l’IA

L’intégration de Bing, doté de l’IA, dans Windows 11 pourrait avoir des implications importantes pour l’avenir des moteurs de recherche et de l’IA en général. Au fur et à mesure que la technologie s’améliore et se démocratise, elle pourrait changer la manière dont nous interagissons avec l’information et dont nous cherchons des réponses à nos questions. Elle pourrait aussi offrir aux entreprises et aux développeurs de nouvelles possibilités de créer des expériences plus personnalisées et plus attrayantes pour les utilisateurs.

Utiliser Bing activé par l’IA pour un service client personnalisé.

L’un des cas d’utilisation potentiels de Bing activé par l’IA concerne le service à la clientèle. Les entreprises pourraient utiliser la technologie du chatbot pour fournir une assistance plus personnalisée et plus efficace à leurs clients. Par exemple, un client pourrait poser une question sur un produit et recevoir une réponse plus détaillée et utile qu’il ne le ferait avec un moteur de recherche traditionnel.

Conclusion

Doté de l’IA, Bing est un moteur de recherche innovant qui promet des expériences personnalisées et conversationnelles aux utilisateurs. Malgré sa réception mitigée, cette technologie pourrait amener une prise d’avance sur la pertinence et la précision des résultats fournis à ses clients ainsi que permettre le développement toujours plus poussé des entreprises.

Au fur et à mesure que la technologie se développe et devient plus largement disponible, elle pourrait changer la façon dont nous recherchons des informations et interagissons avec les informations en ligne. Toutefois, il est important que Microsoft et d’autres entreprises investissent dans des mesures visant à garantir l’exactitude et la fiabilité des résultats de recherche, ainsi qu’à empêcher la diffusion de fausses informations.

FAQ :

Q : Qu’est-ce que Bing activé par l’IA ?

R : Bing activé par l’IA est un moteur de recherche qui utilise l’IA pour fournir des expériences de recherche plus personnalisées et conversationnelles.

R : Non, Bing activé par l’IA n’est actuellement disponible que pour un nombre limité d’utilisateurs qui font partie du programme de prévisualisation de Bing.

R : Bing activé par l’IA offre une approche plus personnalisée et conversationnelle de la recherche, permettant aux utilisateurs de poser des questions de manière plus naturelle. La technologie a également le potentiel d’apprendre et de s’améliorer au fil du temps, fournissant des résultats de recherche plus précis et plus pertinents.

R : L’utilisation de l’IA dans les moteurs de recherche a suscité des inquiétudes quant à la précision et à la fiabilité des résultats de recherche, ainsi qu’au risque de désinformation ou d’informations biaisées.

R : Pour relever ces défis, des entreprises comme Microsoft pourraient investir dans des mesures plus rigoureuses de vérification des faits et de contrôle de la qualité, améliorer la transparence sur la façon dont les résultats de recherche sont générés et classés, et mettre en œuvre des politiques et des algorithmes de modération du contenu plus robustes.

