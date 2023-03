Google en février 2023 : mise à jour des avis produits et bots conversationnels

En février 2023, Google a apporté des modifications importantes à ses algorithmes de moteur de recherche, ce qui a eu un impact sur le classement, la visibilité et le trafic des sites Web. Cet article traite des mises à jour, notamment de la mise à jour des avis sur les produits, des robots conversationnels et des meilleures pratiques en matière de liens.

Mise à jour des avis sur les produits

Google a annoncé le lancement de la mise à jour des avis sur les produits le 21 février, qui concerne pour la première fois les langues autres que l’anglais. Cette mise à jour a pour but de s’assurer que les articles d’avis sur les produits sont basés sur une expérience utilisateur authentique et non sur du contenu créé qui résume des informations existantes.

Si vous avez un site Web qui produit des avis sur des produits, nous vous recommandons de consulter les directives de Google sur la façon de rédiger des avis de qualité afin d’éviter d’être affecté par cette mise à jour.

Mises à jour non confirmées

Le 4 février et entre le 8 et le 9 de ce mois, Google a procédé à de multiples ajustements mystérieux de son algorithme qui ont eu des répercussions sur les résultats des moteurs de recherche.

Les propriétaires de sites Web ont prêté une attention toute particulière aux mouvements subtils des géants de la technologie et à leurs effets sur le trafic et le classement, comme le prouvent les nombreuses discussions dans les forums de référencement et l’activité observée dans les outils de surveillance.

Alors si les statistiques de votre site sont soudainement en train de changer, restez vigilant, quelque chose de nouveau se passe au siège de Google !

Bots conversationnels

Google et Bing ont tous deux lancé des robots conversationnels alimentés par l’IA au début du mois de février. Le robot de Google, Bard, a été annoncé le 6 février et présenté lors d’un événement à Paris le 8 février. Cependant, le robot a donné une réponse incorrecte à une question sur le télescope spatial James Webb, ce qui a fait chuter le cours de l’action Google.

Le robot de Microsoft, Bing Chat, a été lancé le 7 février et est déjà disponible pour plus d’un million d’utilisateurs. Le Bing Chat s’intègre aux résultats de recherche pour répondre aux requêtes et s’ouvre dans un nouvel onglet lorsqu’une conversation est engagée.

Les conseils de Google sur le contenu généré par l’IA

Le contenu généré par l’IA est de plus en plus populaire, mais la question reste de savoir s’il est bon pour le référencement. Danny Sullivan et Chris Nelson, de Google, ont abordé cette question dans leur article intitulé « Google Search Tips for AI Generated Content », publié le 8 février.

Le contenu généré par l’IA devenant de plus en plus courant, Google exhorte les créateurs à prendre le temps d’élaborer des pièces dignes de confiance et centrées sur l’humain, qui répondent à toutes leurs normes de qualité. Après tout, pour réussir dans les moteurs de recherche, il ne suffit pas de prendre des raccourcis avec des solutions automatisées !

Meilleures pratiques pour les liens

Le 20 février, Google a dévoilé une ressource précieuse que tous les webmasters doivent garder à l’esprit lorsqu’il s’agit de créer des liens.

Le guide souligne l’importance des liens en tant qu’indication de la pertinence d’une page et fournit des conseils utiles sur la manière dont ils doivent être incorporés dans les pages, comme éviter les phrases d’ancrage génériques telles que « cliquez ici » et inclure des références qui renforcent la fiabilité en connectant les utilisateurs à d’autres sites fiables.

Les propriétaires de sites doivent également garder à l’esprit les facteurs E-E-A-T (Experience, Expertise, Authoritativeness, and Trustworthiness), que Google utilise pour classer les pages en fonction de leur qualité.

Conclusion

La mise à jour de février 2023 de Google a entraîné des modifications importantes de ses algorithmes de moteur de recherche, qui ont eu un impact sur le classement, la visibilité et le trafic des sites Web.

Les propriétaires de sites doivent prêter attention à la mise à jour des avis sur les produits, aux mises à jour non confirmées et aux meilleures pratiques en matière de liens pour maintenir ou améliorer leur classement dans les moteurs de recherche.

En outre, si les robots conversationnels sont une nouvelle fonctionnalité qui peut profiter aux utilisateurs des moteurs de recherche, il reste à voir quel sera leur impact sur le trafic des sites Web à long terme.