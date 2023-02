Google Search : les conseils pour un contenu généré par l’IA de qualité

Découvrez les conseils de Google pour créer du contenu de qualité généré par l’IA, tout en respectant les aspects E-A-T et en évitant le spam dans les résultats de recherche.

Google vient de publier un article sur son blog officiel concernant son approche en matière de contenu généré par l’IA. L’article explique comment le contenu généré par l’IA s’inscrit dans la stratégie de Google pour fournir des informations utiles aux utilisateurs.

Récompenser le contenu de haute qualité, quelle que soit sa production

Les systèmes de classement de Google visent à récompenser le contenu original et de haute qualité qui démontre des qualités telles que l’expertise, l’expérience, l’autorité et la fiabilité (ce que Google appelle E-A-T). Cette approche est appliquée peu importe la manière dont le contenu est produit.

Il y a quelques années, les préoccupations concernant la prolifération de contenu généré par l’homme, mais produit en masse étaient justifiées. Cependant, au lieu d’interdire tout contenu généré par l’homme, il a été préférable pour Google d’améliorer ses systèmes pour récompenser le contenu de qualité.

L’approche responsable de Google face à l’IA

En ce qui concerne le contenu généré automatiquement, Google a une politique claire : utiliser l’automatisation, y compris l’IA, pour générer du contenu dans le but principal de manipuler le classement dans les résultats de recherche est une violation de ses politiques anti-spam.

Il est important de souligner que l’utilisation de l’automatisation, y compris la génération par l’IA, n’est pas considérée comme du spam si elle est utilisée pour créer du contenu utile, tel que des scores sportifs, des prévisions météorologiques ou des transcriptions. L’IA peut également être un outil précieux pour aider les gens à créer du contenu de qualité pour le web.

Conseils pour les créateurs de contenu

Google encourage les créateurs de contenu à produire du contenu original et de haute qualité en se concentrant sur les aspects E-A-T, qu’ils utilisent l’IA ou non. Les créateurs peuvent en apprendre davantage sur le concept d’E-A-T sur la page d’aide de Google intitulée « Créer du contenu utile, fiable et centré sur les utilisateurs ». En outre, la page a été mise à jour pour fournir des conseils sur la façon de penser en termes de « qui », « comment » et « pourquoi » en ce qui concerne la production de contenu.

Questions fréquentes sur le contenu généré par l’IA et la recherche Google

Le blog de Google fournit par ailleurs des réponses à des questions fréquentes sur le sujet, telles que l’appropriation de l’utilisation de l’IA, l’évaluation de la qualité du contenu généré par l’IA et l’ajout d’auteurs à tout contenu. Voici quelques-unes des questions les plus fréquentes auxquelles répond Google :

Qu’est-ce qui est considéré comme une utilisation appropriée de l’IA ?

Pourquoi Google ne bannit-il pas le contenu généré par l’IA ?

Comment Google empêchera-t-il le contenu généré par l’IA de mauvaise qualité de prendre le contrôle des résultats de recherche ?

Selon Google, le contenu de mauvaise qualité n’est pas un nouveau défi pour la recherche Google. L’entreprise a travaillé depuis de nombreuses années pour lutter contre les contenus de qualité médiocre, qu’ils soient générés par des humains ou par des machines. Google dispose de systèmes existants pour déterminer l’utilité du contenu et d’autres systèmes pour promouvoir les rapports d’actualités originaux. Ses systèmes continuent d’être améliorés régulièrement.

Comment Google traite-t-il le contenu IA qui propage potentiellement des informations erronées ou contredisant le consensus sur des sujets importants ?

Ces problèmes existent dans le contenu généré par l’homme et le contenu généré par l’IA. Cependant, les systèmes de Google cherchent à afficher des informations de haute qualité et fiables provenant de sources fiables et non des informations qui contredisent des consensus bien établis sur des sujets importants. Pour les sujets où la qualité de l’information est extrêmement importante, tels que la santé, la citoyenneté ou les informations financières, les systèmes de Google placent une emphase encore plus grande sur les signaux de fiabilité.

L’essor de l’intelligence artificielle dans la génération de contenu

Avec l’avancée de l’intelligence artificielle, l’utilisation de Chatbots et de systèmes de génération de texte automatisé tels que ChatGPT de OpenAI est en pleine croissance. Ces outils peuvent être utilisés pour générer des contenus tels que des descriptions de produits, des articles de blog, des rapports et des résumés.

Des préoccupations sur la qualité et l’originalité du contenu généré

Toutefois, leur utilisation soulève des questions sur la qualité et l’originalité du contenu généré, en particulier en ce qui concerne le respect des aspects E-A-T de Google. Bien que Google ne soit pas contre l’utilisation de l’IA pour générer du contenu, l’entreprise reste vigilante contre l’utilisation abusive de l’IA pour manipuler les résultats de recherche.

La controverse autour de l’utilisation du contenu généré par l’IA

La communauté SEO est divisée sur l’utilisation de contenus générés par l’IA, certains soutenant qu’ils peuvent être utilisés de manière efficace pour fournir des informations précises et utiles, tandis que d’autres expriment des préoccupations quant à l’impact négatif sur la qualité et l’originalité du contenu généré. La tendance actuelle de l’utilisation de ChatGPT et de l’IA pour générer du contenu est donc à la fois prometteuse et controversée, et il est important de continuer à suivre les directives de Google pour maintenir un contenu de qualité dans les résultats de recherche.

En conclusion, Google encourage les créateurs de contenu à se concentrer sur la qualité de leur contenu, plutôt que sur la manière dont il est produit. Si vous utilisez l’IA pour générer du contenu, il est important de vous assurer qu’il est utile, original et satisfait les aspects d’E-A-T. Les éditeurs peuvent apprendre à développer ces qualités en se concentrant sur le contenu centré sur les utilisateurs et les sources fiables d’information.

En fin de compte, la stratégie de Google consiste à prendre une approche responsable et proactive pour s’assurer que les résultats de recherche sont de haute qualité, fiables et utiles pour les utilisateurs. Si vous avez des questions ou des préoccupations concernant le contenu IA ou la recherche Google, vous pouvez consulter la page d’aide de Google ou contacter leur équipe de support pour obtenir plus d’informations.

