Peut-on attraper un Braviaire Hisuian brillant dans Pokémon Go ?

Hisuian Braviary sera disponible dans Pokémon Go, ce qui vous permettra de l’ajouter à votre collection. Lorsqu’il apparaîtra, ce Pokémon ne sera disponible que dans les raids trois étoiles, vous devrez donc peut-être collaborer avec d’autres dresseurs pour le vaincre. En raison de son apparition limitée, vous n’aurez peut-être que quelques occasions de le trouver et de l’attraper dans votre région. Peut-on capturer un Bravoure d’Hisuian brillant dans Pokémon Go ?

Existe-t-il une forme brillante du Bravoure d’Hisuian dans Pokémon Go ?

Oui, le Braviaire Hisuian aura une variante brillante lors de sa première apparition dans le jeu mobile. Il s’agit d’un événement inhabituel, car la plupart des Pokémon débutent sans cette variante insaisissable. Niantic aime qu’un Pokémon débute sans version brillante, puis qu’il sorte la version brillante lors d’un événement spécial à une date ultérieure. Cet événement offre également aux joueurs une deuxième chance de capturer ce Pokémon.

Le Bravoure Hisuian est une récompense pour le Déverrouillage Ultra pendant l’événement Pokémon Go Fest : Seattle. Le défi mondial de Pokémon Go consistait à accomplir 15 000 000 de raids avant la fin de l’événement, et les joueurs du monde entier ont collaboré pour atteindre cet objectif gigantesque. Le Bravoure d’Hisuian n’était pas la seule récompense de l’événement Découvertes d’Hisuian ; les joueurs ont également obtenu une augmentation des limites de cadeaux et la possibilité d’en envoyer davantage, et Unown S a fait ses débuts sous sa forme brillante pour les raids à une étoile.

Si vous recherchez le Bravoure d’Hisuian le 31 juillet de 11 h à 14 h dans votre fuseau horaire local, vérifiez tous les Gyms de votre région. Il n’émergera qu’en tant que raid, et vous pourrez avoir besoin du soutien d’autres joueurs pour le terminer.