Comment désactiver My AI dans votre application Snapchat ?

Vous êtes abonné à Snapchat+ et souhaitez vous séparer de My AI ? Notre guide vous offre une solution simple et rapide pour désactiver cet assistant qui peut devenir envahissant, et retrouver votre tranquillité sur l’application.

Depuis son introduction sur Snapchat, My AI suscite de vives réactions parmi les utilisateurs. Pour certains, cet assistant virtuel est perçu comme envahissant et superflu, rendant son désactivation particulièrement tentante. Cette option reste cependant exclusivement réservée aux abonnés de Snapchat+.

Dernières actualités concernant My AI sur Snapchat

Lancé soudainement en France le 2 mai sur iOS, My AI était censé marquer un progrès notable dans les innovations de Snapchat, offrant de nouvelles fonctionnalités liées à la localisation comme des recommandations à proximité ou des planificateurs d’itinéraires. Toutefois, les utilisateurs ont trouvé cette IA intrusive et parfois perturbante, un accueil similaire à celui de Bing AI. Le système sous-jacent à My AI a été critiqué pour son manque d’innovation et pour utiliser, contre leur gré, les données de localisation des utilisateurs.

En réponse aux critiques, Snapchat a mis à jour sa position le 5 mai, affirmant que « My AI continuera d’évoluer et de s’améliorer. Nous resterons attentifs à son utilisation et aux améliorations nécessaires pour rendre My AI plus amusant, utile et sécurisé pour notre communauté. »

Suppression de My AI pour les abonnés à Snapchat+

Pour les utilisateurs qui disposent d’un abonnement Snapchat+, la suppression de My AI est relativement simple :

Maintenez le bouton sur My AI dans vos conversations. Allez dans « Réglages du Chat ». Cliquez sur « Effacer du fil de Chat ».

Une alternative consiste à :

Ouvrir les réglages de Snapchat.

Descendre jusqu’à « Contrôles de confidentialité » et sélectionner « Effacer les données ».

Cliquer sur la croix à gauche de la conversation avec My AI pour la supprimer.

Options pour les utilisateurs sans abonnement Snapchat+

Les utilisateurs non abonnés à Snapchat+ ont des options limitées. Cependant, il est possible de réduire les interactions avec My AI :

Accédez aux Réglages de votre compte.

Dans « Contrôles de confidentialité », cliquez sur « Effacer les données de My AI ».

Validez pour supprimer les informations échangées avec l’IA.

Pour une meilleure confidentialité, vous pouvez empêcher My AI de voir votre Story en modifiant les réglages de confidentialité :

Maintenez appuyé My AI dans les conversations.

Accédez à « Réglage de confidentialité » et décochez l’option « My AI peut voir Ma Story ».

Conseils additionnels pour gérer My AI

Pour ceux souhaitant diminuer les interactions sans supprimer My AI, vous pouvez simplement cesser de répondre à ses messages. My AI cessera alors de vous contacter. Vous avez également la possibilité de modifier le nom de My AI, ajuster son apparence, ou désactiver les notifications de ses messages pour réduire son impact.

En résumé, bien que My AI ait été conçu pour enrichir l’expérience des utilisateurs sur Snapchat, son acceptation a été mitigée. Que vous choisissiez de l’adapter à vos besoins ou de le supprimer, les méthodes ci-dessus vous aideront à personnaliser votre interaction avec cette fonctionnalité controversée.