Comment ouvrir un compte sur Bluesky, le réseau social du fondateur de Twitter ?

Dans l’univers des médias sociaux, un nouvel acteur a fait son entrée et suscite beaucoup d’agitation. Bluesky, un nouveau site de réseau social conceptuel créé par Jack Dorsey, co-fondateur de Twitter, a rapidement suscité un intérêt considérable. L’attrait de cette plateforme réside dans sa promesse de décentralisation et d’autorité des utilisateurs sur les données, offrant un contraste rafraîchissant par rapport aux environnements des médias sociaux traditionnels. Si vous aspirez à goûter à Twitter avec une touche d’originalité, Bluesky est un excellent choix. Cet article explique de manière détaillée le processus de création d’un compte sur Bluesky.

Configuration de votre compte Bluesky

Étape 1 : Accéder au site Web de Bluesky

Démarrez le processus en lançant votre navigateur Web préféré et rendez-vous sur le site Web de Bluesky, disponible à l’adresse « blueskyweb.xyz« .

Étape 2 : S’inscrire à la version bêta privée

La première étape sur le site consiste à trouver et cliquer sur l’option « Beta privada de Bluesky ». Cette action vous donne accès à la version de prévisualisation limitée de l’application et vous amène à la page d’inscription.

Étape 3 : Créer un nouveau compte

Cliquez sur le bouton « Crear nueva cuenta » pour entamer le processus de création de compte.

Étape 4 : Choix du serveur

Vous serez invité à sélectionner le serveur pour démarrer votre session. Par défaut, le serveur de Bluesky est sélectionné, mais vous pouvez le modifier ultérieurement si vous le souhaitez. Après avoir pris votre décision, cliquez sur « Siguiente » (Suivant).

Étape 5 : Opter pour la liste d’attente ou entrer un code d’invitation

Vous êtes maintenant arrivé à une bifurcation dans le parcours – vous pouvez soit rejoindre la liste d’attente, soit saisir un code d’invitation si vous en avez un. Ce dernier permet un accès instantané à l’application, mais il n’est disponible que pour les membres actuels de Bluesky.

Si vous choisissez la voie de la liste d’attente, vous devrez fournir votre adresse e-mail, après quoi la plateforme vous informera lorsqu’elle sera prête à accueillir plus d’utilisateurs. Étant donné le statut fermé de l’essai actuel, la plateforme n’est pas en mesure de gérer un afflux massif de nouveaux venus.

Bluesky met en pause les nouvelles inscriptions

En réponse à l’afflux important d’utilisateurs migrés depuis d’autres plateformes, Bluesky a temporairement interrompu les nouvelles inscriptions d’utilisateurs. Cette mesure était nécessaire car l’architecture de la plateforme ne pouvait pas gérer le nombre massif d’inscriptions, nécessitant des améliorations de performances.

L’équipe de Bluesky a annoncé au sein de sa communauté : « Pendant que notre équipe travaille sur la résolution des problèmes de performances, nous suspendrons temporairement les nouvelles inscriptions. Nous vous fournirons une mise à jour lorsque les codes d’invitation redeviendront opérationnels. Nous sommes impatients d’accueillir de nouveaux membres pour notre version bêta bientôt. »

Il est important de noter que bien que l’application puisse être téléchargée via Google Play Store et l’App Store, l’inscription est actuellement bloquée sans code d’invitation. Par conséquent, la manière la plus viable d’obtenir un accès, en dehors des liens avec les utilisateurs existants, est de rejoindre la liste d’attente et de faire preuve de patience jusqu’à l’obtention des autorisations nécessaires.

Conclusion

Bluesky, l’entreprise innovante du co-fondateur de Twitter, Jack Dorsey, a fait une entrée fracassante dans l’espace des médias sociaux. Offrant une expérience similaire à celle de Twitter, mais en donnant aux utilisateurs plus de contrôle sur leurs données, Bluesky se taille une niche unique. Cet article a offert un guide complet pour la création d’un compte sur Bluesky, en abordant les subtilités de la navigation sur le site web, l’inscription à la version bêta privée et les alternatives d’une liste d’attente ou d’un code d’invitation. À mesure que Bluesky affine ses performances et continue de développer sa base d’utilisateurs, il pourrait changer considérablement le paysage des médias sociaux et s’imposer comme un concurrent puissant dans le domaine.