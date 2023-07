Threads : Une plongée dans l’histoire du fil Twitter de Meta

Meta, la société mère d’Instagram, est prête à relancer Threads – une plateforme de messagerie unique souvent comparée à Twitter – le 6 juillet 2023. L’excitation entourant cette annonce rappelle les débuts de Threads entre 2019 et 2021. Cependant, ses fonctionnalités initiales et son objectif ont subi une transformation significative au fil des années. À l’origine, Threads était conçu pour séparer la création de contenu de la messagerie privée, un modèle similaire à la relation entre Facebook et sa plateforme de messagerie dédiée, Messenger.

Lors de son premier lancement, Threads était envisagé comme une application avec des fonctionnalités séparées : la création de contenu – y compris le partage de photos, de vidéos, de reels et les commentaires – était isolée de la messagerie privée. L’application était structurée pour émuler la dynamique réussie entre Facebook et Messenger. Elle mettait l’accent sur les fonctions de l’appareil photo, à l’instar de Snapchat, tandis que Messenger était centré sur le texte.

Malgré ce concept, une distinction capitale a contribué à la réception mitigée de l’application. Seuls les messages et les mises à jour de statut pouvaient être envoyés ou rendus visibles pour les comptes désignés comme « Amis proches ». En 2020, la plateforme a connu une croissance de sa base d’utilisateurs lorsque cette restriction a été levée et que la messagerie a été activée pour tous les utilisateurs.

L’année 2021 a marqué un autre changement important lorsque la messagerie intégrée d’Instagram a été supprimée, centralisant ainsi toute la messagerie dans l’application principale d’Instagram. Avant cela, un problème clé avec Threads était la navigation complexe entre les contacts, les messages, les mises à jour de statut et l’interface de l’appareil photo. Cela s’est révélé être un obstacle, surtout par rapport à Snapchat, une application que Threads cherchait à concurrencer.

De plus, une base d’utilisateurs relativement faible – un peu plus de 200 000 au cours de sa dernière année avant sa fermeture – a posé des défis à la rentabilité de Threads. Étant donné les millions potentiels d’utilisateurs d’Instagram qui auraient pu utiliser la plateforme, Threads, qui s’adressait à un public de niche, était considéré comme non viable par Meta.

En avançant jusqu’en 2023, Threads est prêt à faire son retour avec une approche distincte. Contrairement à son premier lancement, Threads s’est inspiré de Twitter et se prépare à rivaliser avec la populaire plateforme de médias sociaux d’Elon Musk. La nouvelle version devrait permettre la publication de contenu sous forme de photos, de vidéos et de texte, ainsi que la possibilité de commenter et de partager du contenu sur les profils des utilisateurs.

À mesure que le lancement de Threads réinventé se rapproche, les spéculations vont bon train quant à son impact sur l’écosystème des médias sociaux. Avec une emphase renouvelée sur la création de contenu et la messagerie, Threads est conçu pour offrir aux utilisateurs une expérience intégrée et engageante avec une gamme de fonctionnalités uniques. Bien que sa version initiale ait rencontré des difficultés, l’engagement de Meta à peaufiner et à réinventer Threads indique que cette réincarnation a le potentiel de se tailler une place distincte dans le paysage des médias sociaux en constante évolution.

En résumé, Threads, avec ses nouvelles fonctionnalités et une perspective fraîche, est prêt à faire un retour en force. S’inspirant du meilleur de Twitter et capitalisant sur son association avec Instagram, Threads vise à captiver les utilisateurs avec une plateforme de messagerie intuitive et captivante. Seul le temps dira si ce Threads réinventé pourra s’imposer et résonner auprès des utilisateurs du monde entier.