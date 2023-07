Comment créer un compte sur Threads, l’application Meta de type Twitter ?

Threads, la dernière offre de réseau social de Meta, a fait sensation en étant comparée à Twitter tout en offrant une plateforme unique pour se connecter, interagir et partager avec des amis et des entités médiatiques. Dans cet article détaillé, nous vous fournirons un guide complet pour configurer votre compte Threads et le lier à votre profil Instagram, offrant ainsi une expérience utilisateur unifiée et fluide.

Établir votre compte Threads

Pour commencer votre aventure sur Threads, vous devez télécharger l’application depuis l’App Store officiel d’Apple ou le Google Play Store. Vous pouvez également vous rendre sur le site web « threads.net » et sélectionner « télécharger l’application ». Cette action vous redirigera rapidement vers le magasin d’applications spécifique à votre appareil.

Après avoir installé Threads avec succès, effectuez les actions suivantes pour activer votre compte :

Lancez l’application Threads sur votre appareil. Connectez votre compte Instagram en entrant vos identifiants de connexion Instagram. Cette connexion vous permet de conserver votre nom d’utilisateur Instagram et d’intégrer de manière transparente vos listes d’abonnés et d’abonnements sur les deux plateformes. Vous pouvez choisir d’importer en option les détails de votre profil Instagram – nom d’utilisateur, biographie, photo de profil et liens d’invitation – sur Threads. Les bases d’utilisateurs des deux plateformes se fusionnent, garantissant que vos connexions sociales restent intactes lorsque vous commencez votre aventure sur Threads.

Obtenir votre invitation à Threads

Initialement, avant son lancement officiel, les utilisateurs pouvaient obtenir un « billet » virtuel pour Threads via un processus simple sur Instagram :

Accédez à votre profil en touchant votre photo de profil, située en bas à droite de l’interface de l’application Instagram. Appuyez sur le bouton Menu, situé en haut à droite. Choisissez « Threads » en haut du menu contextuel qui apparaît. Cette action déclenche l’accès au « billet » virtuel, situé de manière pratique en bas.

Interagir avec Threads

Une fois que vous avez synchronisé avec succès vos comptes Instagram et Threads, vous êtes prêt à créer votre premier post sur la nouvelle plateforme. Threads prend en charge divers types de publications tels que des photos, des vidéos et du texte, vous permettant de partager vos expériences avec la communauté active d’utilisateurs.

Cependant, il est important de reconnaître que certains utilisateurs ont signalé des cas de fermeture inattendue de l’application et de disparition des publications textuelles. Espérons que Meta résoudra rapidement ces problèmes afin de garantir une expérience utilisateur sans faille.

La proclamation de Mark Zuckerberg

Mark Zuckerberg, la force motrice derrière Meta, a officiellement dévoilé Threads sur Instagram avec une annonce inspirante. Dans une publication vidéo, il a présenté Threads comme un espace ouvert et convivial pour les discussions, combinant les meilleures fonctionnalités d’Instagram pour créer une plateforme centrée sur les idées basées sur le texte et les échanges de réflexions.

Zuckerberg a souligné la facilité de l’inscription sur Threads – une simple inscription à Instagram est requise. Vos abonnés Instagram se transforment instantanément en abonnés Threads, vous permettant de plonger dans l’expérience Threads sans délai. Disponible sur l’App Store, l’application a reçu des retours initiaux encourageants de la part des utilisateurs, annonçant un voyage passionnant vers une communauté dynamique et conviviale.

Un aperçu de l’avenir

Threads, la plateforme similaire à Twitter de Meta, attire déjà l’attention en tant qu’espace innovant pour les interactions et le partage d’idées. Comme Meta s’engage à affiner et à améliorer l’application, les utilisateurs peuvent s’attendre à des améliorations de fonctionnalités et à la résolution de tout problème existant, ce qui fera de Threads un choix encore plus attractif pour les réseaux sociaux.

En résumé, se lancer sur Threads est aussi simple que de lier votre compte Instagram et d’adopter l’expérience unifiée. En suivant les étapes présentées dans cet article, vous pouvez rejoindre la communauté émergente de Threads et participer à des dialogues significatifs. Restez à l’affût des améliorations et des développements futurs, car Meta vise à créer une plateforme engageante et centrée sur l’utilisateur.