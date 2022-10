Quelle est la différence entre la technologie 4K et la technologie HD dans les téléviseurs ?

Si un lecteur est sur le marché pour un nouveau téléviseur mais est indécis entre ULED HD, UHD 4K, Full HD et HD, cette note expliquera les distinctions.

Quelle résolution d’écran doit-on choisir en 2022 ?

La résolution d’écran est le nombre de pixels dont dispose un téléviseur pour afficher les images. Cela indique que plus le nombre de pixels est important, plus la qualité des détails visuels est élevée.

Si les téléviseurs à résolution 4K font partie des modèles les plus populaires pour produire des images de haute qualité, les téléviseurs 8K ont gagné en popularité ces dernières années en raison de leur capacité à afficher des images nettement plus réalistes.

Technologie 4K ULED et 4K UHD

Avec l’introduction d’écrans plus grands, le format vidéo a évolué. On en a conclu que le format HD était dépassé, car son nombre de pixels était insuffisant pour être présenté sur des écrans plus grands.

Un téléviseur ULED intègre plusieurs technologies, notamment 4K, Full array local dimming, Ultra wide color gamut, Quantum dot, Dolby vision et Dolby atmos. Hisense affirme que les écrans Ultra LED (ULED) et Ultra haute définition (UHD) offrent une technologie améliorée qui permet les améliorations susmentionnées.

Une résolution plus élevée : La résolution 4K est présente sur les écrans ayant une résolution de 3840 x 2160 pixels ou plus.

Rétro-éclairage amélioré, avec plus de 240 zones séparant le rétro-éclairage. En contrôlant un plus grand nombre de petites zones à éclaircir ou à laisser dans l’obscurité, les zones sombres deviendront légèrement plus sombres en conséquence.

Le mouvement de l’image est un autre élément qui a été grandement amélioré par ces écrans ULED ou UHD. La fluidité est nécessaire pour les personnes qui aiment regarder des images sur l’écran comme si elles se produisaient dans la vie réelle.

Plus de couleurs : dans les autres téléviseurs dotés d’un écran supplémentaire, les yeux ne pourront percevoir que 90 % de ce qu’ils sont capables de percevoir. Mais dans les écrans ULED et UHD contemporains, ce chiffre approche les 100 pour cent.

Technologie HD – Full HD – Ultra HD

Il y a des écrans haute définition partout. Des moniteurs et téléviseurs de bureau aux écrans d’iPad et de tablettes, la haute définition est la nouvelle référence en matière de résolution d’image.

Il est essentiel de noter que la « haute définition » peut se référer à une variété de tailles de résolution d’image. Il s’agit de la HD, de la Full HD et de l’Ultra HD, mentionnée précédemment. Que signifient ces termes, et quelle résolution est la plus appropriée pour le lecteur ?

Full HD fait référence à une résolution d’image de 1080p. La Full HD est la qualité standard pour les Blu-Ray, la télévision numérique et la majorité des vidéos haute définition sur Internet, notamment celles que l’on trouve sur YouTube, Hulu et Vimeo.

La HD, dont la résolution d’image est de 720p, se situe en dessous de la Full HD.

L’Ultra HD se situe au sommet du spectre (UHD ou 4K). Cette qualité d’image est plus grande, plus nette et plus distincte que la 1080p. La résolution d’image Ultra HD n’est cependant pas encore communément adoptée.

Quelle est la différence pratique entre la HD et la Full HD ? Prenons l’exemple suivant : une télévision de 50 pouces avec une résolution d’image de 1080p sera plus claire qu’une télévision de 50 pouces avec une résolution d’image de 720p.

En outre, un écran rétine 1080p peut être physiquement plus grand qu’un écran rétine 720p car il comporte plus de pixels au total. Le Full HD fournit une image supérieure à la haute définition ordinaire pour une qualité d’image optimale.

Selon Omdia, la part de Hisense TV atteint 12 %, ce qui place la firme dans les deux premiers rangs du volume des ventes mondiales au deuxième trimestre 2022, et la première parmi les marques chinoises en termes de volume et de part de revenus.

Cette année, le marché des téléviseurs devrait dépasser les 20 millions d’unités.