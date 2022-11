Quelles sont les données collectées par Netflix à partir de notre compte ?

Le service de streaming examine les données de chaque utilisateur afin d’améliorer la qualité de ses recommandations, de trouver et d’arrêter les fraudes, et d’en savoir plus sur son public.

Netflix, comme de nombreux autres services en ligne, collecte des informations sur ses utilisateurs. L’application de streaming comprend une explication de ces facteurs à l’intention des utilisateurs.

Étant donné que certaines données sont fournies consciemment par la personne, et que d’autres sont générées automatiquement pour piloter l’algorithme interne, la plateforme compte plusieurs divisions au sein de tout ce travail de collecte.

Informations collectées par Netflix

Les données étant si cruciales pour la sécurité à l’ère moderne, la première chose à évaluer est ce que l’application tire de nos informations personnelles et comment elle le fait. Comme il existe de nombreuses approches possibles, il est important que l’utilisateur les comprenne parfaitement.

Tout d’abord, il y a les données qu’une personne partage volontairement, qui peuvent inclure son nom, son adresse électronique, ses détails de paiement, son numéro de téléphone et d’autres identifiants (comme un nom d’utilisateur pour un jeu en ligne). Lorsqu’un client crée un compte et commence à effectuer des paiements, ainsi que lorsqu’il contacte le service clientèle ou participe à des enquêtes, le processus est complet dans certains pays car un numéro d’identification a également été demandé.

La collecte automatique de données représente une part plus importante. Il s’agit des actions, des interactions, de la consommation de contenu, de la consultation de notifications, des requêtes de recherche et du comportement de jeu de l’utilisateur sur la plateforme.

Cette collecte est étroitement liée aux données extraites des appareils, comme l’identifiant du réseau, les lieux à partir desquels le contenu est consulté, les téléviseurs, les ordinateurs et les téléphones portables, pour visualiser les caractéristiques des logiciels, les types de connexion, les adresses IP, les cookies et la publicité.

Les partenaires tiers, tels que les fournisseurs de services Internet, les lecteurs multimédias, les opérateurs de téléphonie mobile, les plateformes de paiement et autres, peuvent également recueillir des informations sur un utilisateur. Les informations sont recueillies à partir de là, y compris les recherches, les courriels, les adresses, les numéros de téléphone, les adresses IP, les achats, et plus encore.

Enfin, Netflix énumère des catégories plus larges de sources pour ses collectes, notamment les domaines publics, les fournisseurs de sécurité, le multijoueur de jeux vidéo de la plateforme et les services de paiement.

Où vont ces informations et pourquoi

Maintenant que le tableau d’ensemble est en place, il est temps de savoir comment ces informations seront réellement utilisées. D’une part, elles serviront à « personnaliser nos services et nos initiatives marketing », mais elles seront également partagées avec des partenaires dans un cadre plus intime.

Netflix utilise les informations des utilisateurs de diverses manières, dont certaines sont détaillées ci-dessous :

Fournir des recommandations personnalisées de films, de séries et de jeux qui, selon nous, peuvent être intéressants

Déterminer la situation géographique générale

Proposer des contenus traduits

Coordonner avec les partenaires la manière de fournir le service Netflix aux membres

Sécurisation des systèmes, prévention de la fraude et protection de la sécurité des comptes

Analyser et comprendre l’audience, optimiser la sélection du contenu et les algorithmes de recommandation

Communiquer avec l’utilisateur pour lui fournir des nouvelles, des notifications, des demandes, des messages texte, etc.

En même temps, l’application de streaming indique clairement que les informations peuvent être partagées avec des parties non affiliées ou des systèmes fermés. Les services tels que le support client, la publicité, les relations publiques et les technologies de l’information en sont des exemples.

En plus de travailler avec les partenaires de l’entreprise, qui comprennent des éléments tels que les plateformes de paiement et de vente et les assistants vocaux.