Facebook rebaptise le portefeuille de la Balance Calibra en Novi

Facebook rebaptise Calibra, le portefeuille numérique qu’il espère utiliser un jour pour accéder aux monnaies numériques de la Balance, Novi.

Lorsque Facebook a dévoilé Libra, son projet de cryptoconnaissance, il y avait deux entités distinctes : l’Association Libra, une association à but non lucratif qui supervise tout ce qui concerne la Balance, et Calibra, une filiale de Facebook qui construit un portefeuille basé sur la Balance avec des intégrations dans WhatsApp et Messenger. Aujourd’hui, Facebook a annoncé que Calibra a un nouveau nom, Novi.

En rebaptisant Calibra en Novi, Facebook essaie de faire comprendre très clairement que le projet Libra n’est pas un projet Facebook en soi. Facebook est juste un membre de l’Association de la Balance avec des dizaines d’autres membres, tels que Andreessen Horowitz, Coinbase, Iliad, Lyft, Shopify, Spotify, Uber, etc.

La chaîne de blocage Libra est censée fonctionner indépendamment de Facebook, tandis que Novi est un pur projet Facebook dirigé par David Marcus. Selon l’entreprise, Novi vient des mots latins « novus » (nouveau) et « via » (voie).

Le premier produit de Novi sera un porte-monnaie cryptocurrentiel. Vous pourrez télécharger une application Novi autonome sur votre téléphone. Bien que vous n’ayez pas besoin d’un compte Facebook ou WhatsApp pour créer un compte Novi, celui-ci sera également accessible directement dans Messenger et WhatsApp – vous pourrez appuyer sur un bouton pour lancer un menu Novi afin d’envoyer et de recevoir de l’argent via le portefeuille Novi.

La filiale de Facebook veut être rassurante en matière de blanchiment d’argent et de réglementation de la connaissance du client. Lorsque vous vous inscrivez à Novi, vous devez prendre une photo d’une pièce d’identité délivrée par le gouvernement. Novi n’est pas un moyen d’envoyer de l’argent anonymement.

Novi promet plutôt des transactions instantanées et « aucuns frais cachés » pour les transferts d’argent transfrontaliers et les paiements locaux. Il n’est pas certain que Novi signifie qu’il n’y aura pas de frais ou qu’il y aura des frais, mais l’entreprise sera transparente à ce sujet.

L’association Libra a récemment mis à jour son livre blanc pour apporter d’importantes modifications au protocole de cryptologie monétaire. L’association ne construit plus un « stablecoin » mondial lié à un panier de devises et de titres.

Lorsque la Balance sera lancée, il y aura plusieurs pièces de monnaie stables, chacune d’entre elles étant adossée à une seule monnaie fiduciaire, comme l’USD, l’EUR, la GBP ou le SGD. Les utilisateurs de Novi ainsi que les personnes utilisant d’autres portefeuilles compatibles avec la Balance pourront envoyer et recevoir des LibraUSD, LibraEUR, LibraGBP ou LibraSGD. Novi servira également de rampe pour convertir les fiats en actifs cryptés et encaisser vos cryptocurrences en fiats traditionnels.

Novi prévoit de lancer son portefeuille lorsque le réseau Libra sera opérationnel. Dans un premier temps, seul un nombre limité de pays pourront accéder à ce service.