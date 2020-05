Facebook lance Collab, une application expérimentale de création musicale

La dernière application de Facebook, inspirée de TikTok, est une plateforme de création musicale appelée Collab.

Vous pouvez prendre deux vidéos partagées sur Collab et en ajouter une de votre côté pour créer une vidéo musicale collaborative qui peut être partagée sur d’autres plateformes également.

Le groupe interne de R&D de Facebook, NPE Team, lance aujourd’hui une nouvelle application appelée Collab, après avoir lancé mardi une nouvelle application d’appel audio de groupe, CatchUp.

Avec Collab, l’accent est à nouveau mis sur la vidéo, et plus précisément sur le concept de regarder, mixer et faire correspondre des vidéos originales, à commencer par la musique.

L’application Collab lancée par Facebook s’inspire de l’application TikTok

L’application, lancée en tant que bêta sur invitation seulement sur iOS, provient de la division NPE de Facebook (abréviation de new product experimentation). Si, dans cette brève description, elle ressemble déjà à un nouveau coup de balancier dans le jongleur culturel et créatif qu’est TikTok, c’est qu’elle l’est.

La principale caractéristique de Collab est que vous pouvez créer des vidéos courtes divisées en trois sources simultanées, de sorte que vous pouvez interpréter une seule chanson en jouant trois instruments différents et en les assemblant.

Vous pouvez aussi collaborer avec un ou deux autres amis en fournissant chacun une des trois parties.

Voici la véritable fonction de style TikTok : ces vidéos, pour l’instant, ne peuvent être publiées que sur le flux Collab, où tout autre utilisateur peut l’utiliser pour créer sa propre vidéo. Supposons que vous aimiez la partie de guitare d’une personne et le chant d’une autre. Vous pouvez mettre votre propre rythme dessus avec un pad de batterie virtuel sur votre iPhone et créer une toute nouvelle chanson.

Facebook dit que vous ne pouvez pas remixer la musique sous-jacente, et tous ceux dont les parties sont utilisées dans un nouveau post Collab sont correctement crédités. Vous ne pourrez pas non plus vous contenter d’utiliser les parties d’autres personnes pour créer une nouvelle chanson – vous devrez enregistrer quelque chose de nouveau pour contribuer vous-même.

Facebook dit que vous pourrez toujours les partager sur d’autres plateformes, comme Instagram et TikTok, mais seulement après les avoir postées sur Collab. Il n’y aura pas non plus d’option « enregistrer pour filmer » pour retirer les vidéos de Collab, du moins pour l’instant.

Facebook a déclaré avoir accéléré la sortie d’une version en cours de Collab pour donner aux gens un exutoire créatif pendant la pandémie, d’où la bêta sur invitation seulement.

« L’équipe d’expérimentation de nouveaux produits de Facebook lance une version bêta de Collab sur invitation seulement, une application iOS qui réunit des créateurs et des fans pour créer, regarder et mixer des vidéos originales, à commencer par la musique. Les espaces numériques peuvent nous connecter quand nous ne pouvons pas être ensemble en personne, et Collab est une nouvelle façon de créer ensemble », a déclaré un porte-parole de l’entreprise.

Les mots clés de cette déclaration sont « en commençant par la musique ». Cela peut être conçu autour de la création de musique et de clips musicaux de courte durée, mais le but de la division NPE est d’expérimenter et d’avancer rapidement avec de nouvelles idées d’applications pour voir lesquelles pourraient coller.

Si Collab s’avère efficace dans le domaine de la musique, il pourrait se développer de manière organique et devenir un ensemble d’outils puissants pour d’autres formats de médias également. Et Facebook ne sait pas encore exactement ce qu’une nouvelle communauté pourrait faire de la possibilité d’utiliser et de remixer du contenu aussi librement.

Il en va de même pour TikTok, qui a connu une popularité fulgurante à ses débuts grâce à des fonctionnalités quasi-identiques comme react et duo, qui permettaient aux utilisateurs d’emprunter les messages des autres pour y réagir ou collaborer, sans avoir besoin d’autorisation.

En fait, TikTok n’est devenu un phénomène mondial massif qu’en commençant comme une plateforme chinoise de synchronisation labiale et en se développant à partir de là pour devenir une fusion unique d’Instagram, Vine et YouTube.

Grâce à ses accords de licence musicale qui garantissent que les posts peuvent échantillonner de tout nouveaux singles pop et hip-hop et à son puissant algorithme de recommandation, TikTok est aujourd’hui l’une des applications de médias sociaux les plus populaires de la planète.

Elle a sa propre culture en pleine expansion, des célébrités nouvellement créées et l’attention de l’élite d’Hollywood – pas plus tard que la semaine dernière, le responsable du streaming chez Disney, Kevin Myers, a démissionné pour prendre un poste de PDG de TikTok. Il est clair que c’est le genre de cachet de la culture pop mondiale, avec les mesures d’engagement massif qui vont avec, que Facebook veut pour une application à part entière.

Facebook a essayé, sans succès, d’imiter TikTok dans le passé, notamment avec la fonction d’édition des bobines sur Instagram et l’application autonome Lasso. La société se donne également beaucoup de mal pour surveiller les jeunes pousses qui pourraient lui voler la vedette.

Pour ces raisons, Collab est autant un ensemble d’outils de création musicale uniques qu’une nouvelle tentative de récupérer le facteur « teenage cool » que chaque produit Facebook, de l’application principale à Instagram, cède inévitablement avec le temps à des applications plus jeunes et culturellement plus averties.

La société indique que vous pouvez vous inscrire pour essayer Collab ici, et la disponibilité commencera avec les propriétaires d’iPhone aux États-Unis et au Canada. Mais l’équipe de NPE travaille sur le produit depuis quelques mois, et la société dit qu’elle a déjà des créateurs qui l’utilisent pour remplir le flux avec des clips utilisables dans lesquels les nouveaux utilisateurs peuvent puiser.