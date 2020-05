Facebook lance CatchUp, une application d’appel audio

Facebook propose une nouvelle application appelée CatchUp, qui, selon l’entreprise, devrait faciliter les appels téléphoniques en mode audio uniquement.

Le groupe interne de R&D de Facebook, NPE Team, a lancé aujourd’hui une nouvelle application appelée CatchUp qui permet aux amis et à la famille aux États-Unis de coordonner plus facilement les appels téléphoniques ou de mettre en place des appels de groupe pouvant compter jusqu’à 8 personnes.

Bien qu’un certain nombre d’applications de chat de groupe soient disponibles pour les utilisateurs aujourd’hui, ce qui rend CatchUp unique est que les appels qu’elle permet sont uniquement audio et non vidéo, et qu’elle signale quand les utilisateurs sont disponibles. En outre, CatchUp n’a pas besoin d’un compte Facebook pour utiliser le service : l’application fonctionne avec la liste de contacts de votre téléphone.

CatchUp semble s’inspirer de Houseparty, dans la mesure où les utilisateurs de CatchUp peuvent indiquer quand ils sont disponibles pour parler en définissant leur statut dans l’application. Cela est similaire à la façon dont l’application de chat vidéo de Houseparty vous permet également de voir qui est en direct, en envoyant des notifications lorsque des amis ouvrent l’application et en les signalant comme étant « ici » dans l’interface de l’application.

De même, CatchUp affiche les utilisateurs comme étant « prêts à parler » dans la partie supérieure de son écran d’accueil, avec les utilisateurs hors ligne et les autres contacts énumérés ci-dessous.

Facebook explique que l’intention de l’application est de s’attaquer à l’une des principales raisons pour lesquelles les gens ne passent plus d’appels téléphoniques : ils ne savent pas quand quelqu’un a le temps de parler et ne veulent pas l’interrompre.

Pendant ce temps, les appels auxquels on ne peut pas répondre vont sur des boîtes vocales que les destinataires ne prennent pas la peine de consulter, ce qui oblige à passer par des applications de messagerie texte ou de chat à la place. Et alors que les chats vidéo sont en augmentation, un appel téléphonique est souvent plus pratique car les utilisateurs ne sont pas toujours prêts pour la vidéo ou ils essaient de faire plusieurs choses à la fois, et non de s’asseoir devant un écran.

CatchUp aborde le problème de ne pas savoir si un appel téléphonique dérangerait quelqu’un en vous permettant de voir qui est prêt et capable de parler dès que vous lancez l’application.

Les utilisateurs peuvent également créer et rejoindre des groupes d’amis, de famille et de contacts mutuels dans l’application, comme vous pouvez le faire avec d’autres applications de chat. Ils peuvent également passer des appels individuels au lieu d’utiliser le téléphone.

Passer un appel est également très simple. Il suffit d’appuyer sur un seul bouton – ce n’est pas un processus compliqué qui consiste à appeler des contacts, puis à « fusionner » les appels comme vous le faites avec l’application Phone de votre smartphone.

Facebook explique que l’idée de l’application est en fait née avant l’épidémie de COVID-19 et la quarantaine qui a suivi, mais l’équipe NPE a accéléré le développement de l’application en raison de la pandémie.

Bien qu’il existe déjà des moyens simples de passer des appels vocaux en utilisant les applications Messenger et WhatsApp de Facebook, la différence est que CatchUp fonctionne avec les contacts de votre téléphone.

Les utilisateurs devront télécharger l’application, mais ils n’auront pas besoin d’avoir un compte Facebook existant – ou un compte auprès d’une société appartenant à Facebook. De plus, l’interface utilisateur simplifiée de l’application pourrait faciliter la navigation pour les utilisateurs plus âgés, comme les grands-parents. Il s’agit en fait d’une expérience sur un seul écran avec un bouton à bascule pour devenir « disponible » pour parler.

L’application comprend également des fonctions de confidentialité qui vous permettent de configurer quels contacts peuvent se joindre à vos appels individuels et de groupe.

L’application provient de l’équipe NPE de Facebook, son groupe interne de R&D qui se concentre sur les nouveaux concepts d’application qui sont lancés sans l’avantage d’être connectés à Facebook. Ces applications doivent se suffire à elles-mêmes et gagner en popularité pour rester en vie.

À ce jour, l’équipe NPE a lancé une petite poignée d’applications, dont l’application Whale, créatrice de mèmes, l’application conversationnelle Bump, l’application musicale Aux, l’application vidéo Hobbi, l’application couples Tuned et l’application Apple Watch Kit.

Cependant, contrairement aux efforts précédents de Facebook avec les applications de l’équipe NPE qui ont été lancées avec peu de fanfare, Facebook a annoncé les débuts de CatchUp avec un billet de blog qui pourrait indiquer qu’il croit que l’application a plus de chance que d’autres – peut-être en raison de ses similitudes avec l’application de voix sociale bourdonnante, Clubhouse, qui n’a pas encore été lancée mais qui est déjà dans la presse.

CatchUp est actuellement testée aux États-Unis pour une durée limitée sur les appareils iOS et Android.