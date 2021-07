Facebook lance les Soundmojis : les nouveaux émoticônes avec du son

Par une déclaration sur son blog officiel, Facebook a présenté les Soundmojis, ses nouveaux émoticônes avec du son. Avec ce lancement, le réseau social cherche à concurrencer TikTok et à se rapprocher un peu plus de la population jeune.

Cette fonctionnalité du réseau social fait partie d’un travail de rénovation pour concurrencer TikTok et être un peu plus jeune.

« Nous lançons une bibliothèque complète de Soundmojis parmi lesquels vous pouvez choisir, que nous mettrons régulièrement à jour avec de nouveaux effets sonores et des extraits sonores célèbres. Chaque son est représenté par un emoji, ce qui permet de conserver les emojis visuels que nous aimons tous, tout en intégrant le son dans le mélange », indique le blog officiel de Facebook.

Soundmoji, la nouvelle fonctionnalité de Facebook

Cette nouvelle fonctionnalité s’explique comme suit :

« Soundmojis » vous permet d’envoyer de courts clips sonores dans un chat Facebook Messenger. Des applaudissements, des grillons, des roulements de tambour et des rires diaboliques, aux clips audio d’artistes comme Rebecca Black et de séries télévisées et de films comme F9 d’Universal Pictures, NBC et Brooklyn Nine-Nine d’Universal Television, et Bridgerton de Netflix et Shondaland », explique Facebook.

Au cours de cette première étape, les Soundmojis ou émoticônes sonores commenceront avec quelques éléments classiques et d’autres issus de productions américaines, il faudra donc attendre un certain temps pour que de nouveaux contenus s’ouvrent.