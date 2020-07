Vous pouvez désormais diffuser vos rendez-vous sur Facebook Messenger

Follow on Twitter

Facebook vient d’ajouter une nouvelle fonctionnalité à son application de messagerie, Facebook Messenger pour diffuser les discussions que vous faites.

Il semble que Menlo Park ait trouvé la clé de ce dont ils ont besoin pour rivaliser en tête-à-tête avec les applications d’appel vidéo actuelles.

Facebook Messenger a été désigné comme l’une des options de vidéoconférence, mais il lui manquait quelque chose qu’il n’avait pas jusqu’à présent : une option pour le montrer au monde entier.

Et il semble qu’ils y soient enfin parvenus et Facebook Messenger vous permet désormais de diffuser votre appel vidéo en direct.

Appels en direct à partir de vos appels vidéo

Il existe de nombreuses applications avec lesquelles vous pouvez passer des appels vidéo et que beaucoup ont bien utilisées pour contacter leurs proches dans le cadre de leur travail.

Ils n’offrent pas tous les mêmes possibilités, surtout lorsqu’il s’agit de passer un appel de masse où un grand nombre de personnes sont nécessaires. En outre, ceux qui avaient déjà dû s’adapter pour fournir ces solutions et aujourd’hui, il y a ceux qui proposent encore des changements.

L’un d’entre eux est Facebook Messenger avec la nouvelle fonction pour faire directement dans vos chambres. Pour ceux qui ne le savent pas, les Facebook Rooms sont des salles de vidéoconférence de grande capacité qui ont été créées dans l’application Menlo Park et qui ont maintenant une fonction de mise en direct.

Comme vous pouvez le lire dans le blog publié aujourd’hui par la firme, le créateur de la salle contrôle la capacité de diffusion du chat en direct.

D’autre part, selon les termes du texte, le créateur de la salle dispose d’autres privilèges que vous devez connaître, comme l’ajout ou le retrait de participants à la diffusion en direct à tout moment ou le blocage et le déblocage d’une salle pour qu’aucun autre utilisateur n’y entre.

D’autre part, ceux qui entrent pour assister à la conférence peuvent entrer et sortir à tout moment tant qu’elle n’est pas bloquée.

Le messager essaie de zoomer

Le fait que Facebook Messenger intègre une nouvelle fonction de streaming en direct est un moyen de rivaliser davantage avec d’autres applications similaires.

Skype, Zoom ou Meets en font partie, mais à Menlo Park, ils veulent montrer leur puissance même s’il y a des fonctions avec lesquelles ils sont un peu en retard. Le mieux, c’est qu’il dispose déjà d’un service de diffusion en direct.

De nombreux utilisateurs peuvent profiter de cette option maintenant et bien plus tard dans le futur pour donner à plus d’utilisateurs la possibilité de se joindre à une conversation.