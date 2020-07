Trois grands mystères sur la vie sur Mars

Follow on Twitter

MARS – Outre la Terre, c’est la planète la plus explorée du système solaire. Avec tous les visiteurs robotisés que nous avons envoyés, nous avons découvert que c’est un monde trop sec, trop froid et trop irradié pour résister aux humanoïdes intrigants ou aux envahisseurs tentaculaires autrefois imaginés par la science-fiction.

Mars est l’objectif majeur de plusieurs puissances spatiales pour 2020 (NASA).

Mais nos voyages sur Mars ont ouvert une fenêtre sur le passé profond de la planète rouge, lorsque les conditions étaient beaucoup plus propices à la vie.

Cet été, la NASA enverra Perseverance, son tout nouveau rover, pour un voyage de sept mois vers Mars. Comme Curiosity, son prédécesseur, Persévérance se posera sur les restes d’un ancien lit de lac martien.

Ce qu’elle y trouve, ainsi que les missions de la Chine et des Émirats arabes unis, pourraient nous aider à comprendre à quoi ressemblait Mars il y a environ 4 milliards d’années, quand c’était une jeune planète, et si la vie a jamais prospéré à sa surface.

Dans quelle mesure Mars était-elle habitable à ses débuts ? C’est une image sereine : une rivière se jette dans un grand lac qui remplit le bassin d’un cratère. Les vagues ont léché le rivage et les sédiments se sont accumulés dans un delta. Le lit d’un lac était recouvert d’argile.

C’est le genre d’environnement aquatique qui pourrait accueillir la vie, et c’était autrefois un spectacle familier sur Mars.

« Les preuves concernant les lacs et les rivières sont incontestables », a déclaré Ken Farley, scientifique et géochimiste du projet Persévérance à l’Institut de technologie de Californie.

Bien que Mars ait été autrefois une planète humide, les origines, l’étendue et la durée de vie de ses masses d’eau, longtemps disparues, font l’objet d’un débat important.

Une représentation de Mars et de la sonde Hope est vue au Centre spatial Mohammed bin Rashid avant son lancement depuis l’île de Tanegashima au Japon, à Dubaï, aux Émirats arabes unis, le 19 juillet 2020.

Par exemple, il est possible que Mars, à ses débuts, ait été chauffée par des émanations gazeuses provenant de volcans actifs qui ont épaissi son atmosphère et provoqué la fonte du permafrost martien.

Des impacts d’astéroïdes cataclysmiques auraient pu déclencher des mégapièges de 274 mètres qui auraient inondé les territoires de la planète. Il existe même des preuves controversées que, à un certain moment, l’océan a recouvert ses basses terres du nord.

« Ces événements étaient étranges, courts et transitoires ou bien il y avait un océan », a déclaré Farley. « Je ne pense pas qu’il y ait un consensus. Il y a beaucoup d’idées et nous avons vraiment besoin de plus d’informations pour pouvoir les résoudre ».

Une question importante concerne la longévité de l’eau liquide sur Mars. Personne ne sait combien de temps il faut pour que la vie émerge sur une planète, même sur Terre. Mais les chances de générer de la vie s’améliorent lorsque les masses d’eau sont plus stables et durent plus longtemps.

Au cours du voyage de Curiosity dans le cratère de Gale, un ancien lit de lac, qui a duré huit ans, le rover a découvert des sédiments qui suggèrent que l’eau était présente depuis au moins quelques millions d’années.

La curiosité a également permis de détecter des composés organiques qui sont des ingrédients clés pour la vie telle que nous la connaissons.

« Ce que nous avons appris de Curiosity suggère que Mars était habitable », a déclaré Dawn Sumner, géologue planétaire à l’Université de Californie, Davis, et membre de l’équipe scientifique de Curiosity.

Bien sûr, « habitable » ne signifie pas nécessairement qu’il était « habité ». La surface de Mars est exposée à un rayonnement solaire et cosmique nocif, qui pourrait avoir réduit les chances de vie complexe et multicellulaire.

« Si la vie existait sur Mars, il y aurait une forte force évolutive résistante aux radiations », a déclaré Sumner.

Recréation de la mission Hope en orbite autour de Mars.

Pourquoi Mars est-elle devenue moins habitable ?

Les anciennes oasis de Mars sont maintenant des mirages du passé lointain, la planète moderne est une coquille sèche.

La Terre, en revanche, a été habitable pour les microbes pendant la majeure partie de sa vie et a exploité positivement les veines de la biodiversité pendant des éons. Pourquoi ces mondes frères ont-ils connu des résultats si différents ?

Lorsqu’elles étaient des bébés planètes, Mars et la Terre étaient enveloppées dans deux couvertures protectrices : une atmosphère relativement épaisse et un fort champ magnétique. La Terre s’est accrochée à ces deux conditions. Mars n’a plus ni l’un ni l’autre.

Mars a mystérieusement perdu son champ magnétique il y a des milliards d’années. Sans coque magnétique pour la protéger du vent solaire, l’atmosphère martienne a été dépouillée au fil du temps, bien qu’elle conserve encore une fine couche de son ciel passé.

Ces changements ont laissé Mars relativement inerte pendant des milliards d’années, tandis que la Terre se réinvente grâce à l’activité tectonique, aux changements atmosphériques et à l’ingéniosité de la vie.

Mars pourrait-elle supporter la vie aujourd’hui ?

Les explorateurs robotiques que nous avons envoyées sur Mars ont développé d’innombrables idées sur la planète rouge, mais ils n’ont jamais trouvé de signes évidents de créatures y résidant actuellement.

La vie, du moins telle que nous la connaissons sur Terre, ne semble tout simplement pas probable à la surface martienne.

« S’il y a de la vie sur Mars, elle a besoin d’au moins un peu d’eau liquide », a déclaré M. Sumner. « La surface de Mars est très sèche. Incroyablement sec. S’il y a de la vie sur Mars, elle se trouverait profondément sous terre ».

Il y a des preuves que l’eau liquide est encapsulée dans des réservoirs souterrains, il se peut donc qu’il y ait des écosystèmes qui n’ont pas besoin de la lumière du soleil.

Si ces habitats existent, ils sont hors de portée directe de nos véhicules et atterrisseurs.

Les récentes détections de méthane et d’autres gaz dans ce qui reste de l’atmosphère de Mars sont « une signature potentielle attrayante », a déclaré M. Farley, renforçant les spéculations sur les Martiens du sous-sol.

Sur Terre, de nombreux microbes produisent du méthane. Il est donc possible que l’odeur du gaz sur Mars conduise à des formes de vie extraterrestres profondément enfouies.

La découverte de la vie sur Mars, que ce soit sous la forme d’anciens fossiles ou de gisements souterrains, serait l’une des découvertes les plus importantes de l’histoire de l’humanité.

Nous aurions enfin un autre exemple de planète vivante, même si elle n’a prospéré que dans le passé, ce qui implique que la vie peut émerger au moins deux fois dans l’univers.

Mais même si nous n’avons jamais rencontré de Martiens, « Mars est un endroit où nous pouvons aller pour répondre à certaines des questions sur la vie sur Terre », a déclaré M. Sumner.

La planète rouge reste une mystérieuse capsule temporelle datant de l’époque où la vie a germé dans notre propre monde et nous montre ce qui aurait pu se passer si tous les facteurs qui ont rendu notre monde possible n’avaient pas fonctionné correctement.