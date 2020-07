Follow on Twitter

Le Very Large Telescope (VLT) a découvert deux planètes en orbite autour d’un soleil similaire au nôtre, à 300 années-lumière. Les détails.

Les astronomes se fient à l’obscurcissement bref mais périodique de la lumière des étoiles, qui indique la présence d’une planète en orbite autour d’elle. Ces observations indirectes ont permis d’identifier des milliers de planètes dans notre propre Voie lactée.

Pour la première fois, un télescope a capturé l’image d’un autre système solaire avec deux planètes en orbite autour d’un soleil similaire au nôtre.

Ce petit soleil et ses deux planètes gazeuses géantes sont relativement proches, selon les modèles galactiques : à 300 années-lumière.

La photo distribuée a été prise par le Very Large Telescope (VLT) de l’Observatoire austral européen dans le désert chilien d’Atacama.

L’intérêt de cette photo de groupe est qu’il s’agit d’une « version très jeune de notre propre soleil », a déclaré le directeur de l’étude, Alexander Bohn de l’université néerlandaise de Leyde.

Bohn a expliqué qu’il était « extrêmement excité » par cette découverte. « C’est la première fois que des astronomes sont capables de prendre une telle photo », a-t-il déclaré dans un courriel.

Ces observations aideront les scientifiques à mieux comprendre l’évolution de notre propre système solaire.

Il est beaucoup plus difficile et inhabituel pour un télescope d’observer directement ces soi-disant exoplanètes. Il est encore plus rare d’en trouver deux autour de la même étoile.

Seuls deux systèmes solaires multiplanétaires ont été trouvés par la méthode directe, tous deux avec des étoiles très différentes de notre Soleil, selon l’observatoire.

Sur les 4 183 exoplanètes confirmées à ce jour, seules 48 ont été directement imagées, soit à peine 1%, selon les statistiques de la NASA.

L’imagerie directe offre les meilleures chances de détecter la vie en dehors du système solaire, si elle existe, a déclaré M. Bohn.

En observant la lumière réfléchie par les planètes elles-mêmes, leurs atmosphères peuvent être analysées pour détecter les molécules et les éléments qui indiquent la présence de vie.

L’étude publiée mercredi dans Astrophysical Journal Letters révèle « un instantané d’un environnement très similaire à notre système solaire, mais à un stade beaucoup plus précoce de son évolution », a déclaré M. Bohn.

L’étoile, officiellement nommée TYC 8998-760-1 et située dans la constellation de la Mouche, n’a que 17 millions d’années. Alors que le soleil est âgé de 4,5 milliards d’années.

Les orbites des deux géantes gazeuses sont beaucoup plus éloignées du jeune soleil que celles de Jupiter et de Saturne de la nôtre : une année civile de leur part équivaut à des milliers d’années de la nôtre. Leurs masses sont également beaucoup plus importantes que celles de nos planètes extérieures.

Les scientifiques ont pris de nombreuses images de ce jeune système solaire au cours de l’année dernière pour vérifier leurs conclusions, tout en examinant les données antérieures.

Un disque dans le télescope appelé coronographe bloque la lumière de l’étoile, permettant ainsi de voir les planètes.

Les futurs instruments tels que l’ELT (European Extremely Large Telescope) de l’Observatoire européen pour l’hémisphère sud, prévu dans cinq ans, devraient être capables de détecter des planètes plus petites et moins denses.

Le miroir principal aura un diamètre de 39 mètres, quatre fois plus grand que celui du télescope extrêmement grand, et sera « l’œil dans le ciel le plus grand du monde », selon l’OEA.

Pour l’instant, il n’y a aucune preuve de la présence d’autres planètes autour de la jeune étoile, « mais c’est certainement possible et cela pourrait être trop faible », a déclaré M. Bohn.