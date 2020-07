Le prochain Samsung Galaxy peut désormais être réservé aux États-Unis

Follow on Twitter

Une option a été activée sur le site officiel aux États-Unis pour être parmi les premiers à accéder à la prévente du nouveau modèle que la société présentera le 5 août. Tout ce que l’on sait sur la Note de la Galaxie 20 et le pli 2.

Samsung présentera 5 nouveaux appareils le 5 août.

« Soyez les premiers à découvrir le nouveau Galaxy », peut-on lire sur le site officiel de Samsung United States qui offre la possibilité de préréserver le prochain smartphone qui sera lancé par la société sud-coréenne le 5 août.

Bien que le nom du téléphone portable ne soit pas mentionné, on peut supposer qu’il fait allusion au Samsung Galaxy Note 20, qui sera lancé à la date susmentionnée.

Bien entendu, on ne peut exclure qu’il s’agisse également du Galaxy Fold 2 qui, bien que non confirmé, serait lancé à la même date.

Les utilisateurs qui réservent à l’avance obtiendront un crédit de 50 USD pour le moment où ils rempliront la demande d’achat, ce qui se produira lorsque la prévente sera activée, ce dont on ne sait pas encore quand elle le sera.

Cet argent peut être utilisé pour acheter des accessoires, des tablettes ou des montres intelligentes.

Dans la page permettant d’effectuer cette réservation, vous devez indiquer votre nom, votre prénom, votre adresse postale et votre code postal. Il est destiné aux utilisateurs qui résident aux États-Unis.

Ce que l’on sait sur le prochain Samsung Galaxy Note 20

Samsung Galaxy Note 20 fuites d’images

Selon des fuites et certaines rumeurs qui ont fait surface ces derniers temps, le prochain vaisseau amiral de Samsung sera disponible en deux versions au moins.

La version de base sera dotée d’un écran Super Amoled de 6,7 pouces à 60 Hz. En outre, il disposera de 8 Go de RAM, de 256 Go de capacité de stockage et d’une batterie de 4300 mAh.

La version Ultra sera dotée d’un écran Amoled de 6,9 pouces à 120 Hz. Il devrait être équipé d’un processeur Qualcomm Snapdragon 865 ou Eyynos 990, selon le marché. En outre, il offrira 12 Go de RAM et 512 Go de capacité de stockage interne.

Dans les deux cas, le lecteur sera intégré à l’écran et intégrera trois ou quatre caméras arrière.

La version Ultra sera dotée d’un appareil photo principal de 108 MP, avec mise au point laser, d’un grand angle de 12 MP et d’un téléobjectif de 12 MP. Il offrira également un zoom 50x, en fonction du site WinFuture.

Le même site prévoit que la Note 20 Ultra sera prête à offrir une expérience de jeu dans le nuage avec le Xbox Game Pass, grâce à un accord avec Microsoft. Le téléphone portable comprendrait un jeu Xbox Game Pass 90 grâce au projet XCloud.

Images diffusées sur la chaîne YouTube Jimmy Is Promo.

Quant au S-Pen, et selon les images diffusées par la chaîne YouTube Jimmy Is Promo, la base du stylet a été déplacée vers le côté gauche du téléphone au lieu du côté droit. Et les boutons ont également changé de côté.

En même temps, le stylet aura une nouvelle fonction qui lui permettra d’être utilisé comme un pointeur.

Il sera possible de choisir une couleur pour donner au S-Pen un effet de pointeur laser. Le site Winfutre a indiqué qu’il aurait une latence améliorée de 9 millisecondes.

Le 5 août est le grand événement de Samsung où, en plus de la présentation du Galaxy Note 20, le nouveau pliable, Galaxy Fold 2 et trois autres nouveaux appareils seront dévoilés.

Quant au pli 2, le site ETNews indique que le nouveau pli aura 6,23 pouces à l’extérieur et un écran principal de 7,7 pouces. D’autres rumeurs font état d’un capteur principal de 64 MP, ainsi que d’un objectif grand angle et d’un téléobjectif de 12 MP.