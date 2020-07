Galaxy Note 20 : photos, couleurs, design et autres images [photos]

Le dévoilement officiel du Samsung Galaxy Note 20 Ultra n’est pas loin, mais certaines personnes l’ont déjà en leur possession et téléchargent des photos.

L’une des premières « vraies » images de la Galaxy Note 20 Ultra est arrivée par le biais du twitter @jimmyispromo, nous donnant une vue plus réaliste de ce à quoi ressemblerait ce module de caméra arrière.

En théorie, il ne reste que quelques jours avant que Samsung ne présente enfin sa nouvelle famille Galaxy Note 20. À ce moment-là, il sera possible de confirmer tout ce qui a été divulgué jusqu’à présent.

Les informations sont très et honnêtement contradictoires, la moindre partie est contradictoire. L’attente est donc davantage axée sur la validation de tout ce qui a été publié jusqu’à présent. Mais il est toujours possible d’être plus surpris.

Il s’avère que certaines personnes seraient déjà en possession d’une dernière unité réelle de la Galaxy Note 20 Ultra. Et il semble qu’ils n’aient pas hésité une seconde à partager sur leurs réseaux sociaux à quoi cela ressemble.

Le Galaxy Note 20 Ultra arriverait en couleur cuivre et avec des appareils photo plus prédominants, selon les images publiées par Samsung sur sa page web ukrainienne découverte par le filtre @MaxWeinbach.

Le tweeter @jimmyispromo a également publié une photo du front qui montre moins de biseaux qu’auparavant.

Une autre vue de l’arrière.

Cette photo montre que l’écran de la Galaxie Note 20 serait également moins incurvé qu’auparavant, comme celui de la Galaxie S20.

Le tweeter a également révélé que le Galaxy Note 20 allait publier One UI 2.5.

Le populaire filtre @BenGeskin a créé des images de la Galaxy Note 20 Plus en utilisant les informations filtrées et il en serait de même pour la conception.

Une autre image de la Galaxy Note 20 Plus, mais maintenant dans le modèle qui serait noir.

L’une des plus grandes fuites à ce jour qui nous a permis d’obtenir plus de détails sur la « Galaxy Note 20 » provient du blog Pigtou, qui nous montre la version supposée standard de ce téléphone sous tous ses angles.

La Note de la galaxie 20 changerait apparemment le positionnement du stylet car il ne serait plus sur le côté droit du bord inférieur, mais maintenant sur le bord gauche.

Une autre image sous d’autres angles.

La Galaxy Note 20 conserverait la caméra frontale intégrée par un trou dans le haut (centré), tandis que le module de caméra serait plus grand que la version précédente et ressemblerait davantage à la Galaxy S20.

Les collerettes seraient toujours plus petites que celles de la Galaxy Note 10 et de la Galaxy Note 10 Plus. Selon M. Pigtou, la Note 20 Plus aurait un écran de 6,9 pouces.

Une vue de la partie trasera de la Note de la Galaxie 20.

Le blog Pigtou a également publié des images détaillées de la Galaxy Note 20 Plus, la grande différence étant un module de caméra plus grand et des caméras avec des anneaux de couleur différents.

Il n’est pas certain qu’il s’agisse réellement de la Galaxy Note 20 Ultra s’il y a trois versions, mais pour l’instant le blog indique qu’il s’agit de la version Plus.

Une autre vue de la supposée « Galaxy Note 20 Plus ».

Les autres aspects physiques de la Galaxy Note 20 Plus ne seraient pas très différents de la Note 20 ordinaire.

Il s’agit d’un concept de la Galaxy Note 20 Ultra, créé par PhoneArena en tenant compte des différentes caractéristiques de la Galaxy S20 Ultra.

Ce serait les trois Galaxy Noter 20 selon le blog WindowsUnited.

L’avant des trois téléphones.

Quelques couleurs que la note 20 pourrait avoir.

L’éventuelle caméra de la Galaxie Note 20, selon @Blossomcy1201.

Une supposée couverture pour la Galaxy Note 20 Plus, selon le filtre @rqueandt.