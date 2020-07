Que faire si votre WhatsApp est piratée ?

Vous avez perdu l’accès à votre compte WhatsApp ? Cela peut arriver si votre profil est piraté. Parce qu’il n’est pas possible de faire ouvrir le compte sur deux téléphones différents, donc si vous avez perdu l’accès, c’est parce que quelqu’un d’autre a activé le profil sur un autre téléphone.

Il existe plusieurs façons de porter atteinte à la sécurité du service de messagerie si vous, en tant qu’utilisateur, ne prenez pas les mesures de précaution adéquates, mais avant d’analyser comment cela aurait pu se produire ou comment ces incidents peuvent être évités, concentrons-nous sur la première chose : que faire si vous avez perdu l’accès à votre compte de cette manière.

Réactivez votre compte WhatsApp

Dans un premier temps, réinstallez WhatsApp sur votre téléphone portable et attendez de recevoir le code d’activation avant de vous connecter.

Il s’agit d’un code à six chiffres qui vous sera envoyé par SMS ou par message vocal. Dès que vous pouvez accéder à votre compte, activez le deuxième facteur d’authentification.

Pour ce faire, vous devez aller à Paramètres/Compte/Vérification en deux étapes. Vous devrez y créer un code PIN de sécurité.

Lorsque cette option est activée, chaque fois que vous cherchez à vérifier votre compte WhatsApp sur un nouvel appareil, cette clé vous sera demandée.

En activant cette option, vous serez également protégé contre de futures attaques.

Il est important que lors de la mise en place de la vérification en deux étapes, vous saisissiez également une adresse électronique afin que votre compte ne soit pas bloqué si vous oubliez votre code PIN.

Que se passe-t-il si l’agresseur a créé un code PIN de sécurité et que vous ne pouvez pas récupérer votre compte même si vous avez suivi les étapes ?

Si l’agresseur qui a volé votre compte vous a devancé et a mis en place le deuxième facteur d’authentification, vous devez attendre sept jours avant de pouvoir vérifier votre numéro sans le code de vérification en deux étapes.

Que vous connaissiez ou non le code de vérification en deux étapes, la personne ayant accès à votre compte sera déconnectée dès que vous aurez saisi le code à six chiffres envoyé par SMS, expliquez-nous WhatsApp.

Après sept jours, vous pourrez vérifier votre numéro sans entrer votre code PIN, mais tous les messages reçus pendant cette période seront effacés et ne pourront pas être récupérés.

Si la dernière fois que vous avez utilisé WhatsApp sans votre code PIN remonte à plus de 30 jours et que vous vérifiez à nouveau votre numéro, votre compte sera supprimé, mais vous pourrez créer un nouveau compte, vérifier votre numéro et définir un nouveau code PIN.

En outre, vous pouvez contacter la plateforme pour signaler cet incident en écrivant à support@whatsapp.com et en mentionnant dans l’objet : « Perdu/volé : désactiver mon compte ».

Que faire d’autre ?

Dès que vous constatez que votre WhatsApp a été compromise, alertez vos contacts pour qu’ils sachent que quelqu’un d’autre peut envoyer des messages en se faisant passer pour vous, afin qu’ils ne répondent pas ou bloquent le contact.

Comment peuvent-ils pirater votre WhatsApp

si vous donnez le code de vérification que vous recevez par SMS à l’agresseur, sans suspecter la tromperie

Pour activer la WhatsApp sur votre téléphone portable, le cybercriminel aura besoin d’un code d’activation qui peut être obtenu par appel vocal ou par SMS sur le téléphone portable de la victime.

Pour accéder à ces données, l’agresseur peut utiliser diverses techniques de tromperie pour vous faire remettre ces données.

Il pourrait, par exemple, vous envoyer un SMS depuis le téléphone d’un contact de votre carnet d’adresses préalablement piraté et vous dire de lui fournir le code qui arrivera « par erreur » sur votre téléphone, et que ce code est bien pour lui.

Vous pouvez leur donner le numéro sans y réfléchir à deux fois car, en tant qu’ami ou connaissance, vous aurez tendance à leur faire confiance.

si le cyberattaquant accède à votre répondeur

Si l’attaquant demande que le message d’activation arrive par messagerie vocale et que l’utilisateur (le véritable propriétaire du compte) ne répond pas parce qu’il dort, par exemple, le code sera stocké dans le répondeur de son téléphone portable.

Le problème est que, dans de nombreux cas, la clé d’accès à la boîte vocale que vous avez par défaut est très facile à déduire.

Ainsi, si l’utilisateur ne modifiait pas ce mot de passe, l’attaquant pouvait facilement accéder au code de vérification pour se connecter à WhatsApp depuis son téléphone portable.

Autres façons dont votre compte WhatsApp peut être violé

par le biais de WhatsApp web

Quelqu’un pourrait accéder à vos conversations si vous laissez WhatsApp web ouvert sur votre ordinateur, sans s’en rendre compte.

Pour vérifier si vous avez une session ouverte, allez sur le site Web de WhatsApp en cliquant sur les trois barres d’horizon en haut des chats de WhatsApp. Vous y verrez s’il y a une session ouverte et, de là, vous pourrez également les fermer.

Par le biais d’applications d’espionnage

Il existe des applications d’espionnage qui permettent d’accéder à distance à WhatsApp. Nombre de ces plateformes sont difficiles à identifier, même si certains indices dans un téléphone portable peuvent indiquer que la sécurité a été compromise d’une manière ou d’une autre : par exemple, le téléphone fonctionne plus lentement que d’habitude, surchauffe facilement ou la batterie dure moins longtemps que prévu.

Bien entendu, il ne s’agit là que d’indications qui pourraient également se produire si le téléphone est très vieux ou s’il est endommagé pour une raison quelconque.

Il existe également un moyen d’identifier les demandes douteuses en suivant les étapes mentionnées dans cette note. Il ne fonctionne pas pour tous les cas, mais il permet d’identifier certaines plateformes qui pourraient générer des dommages.

La meilleure façon de se protéger contre ce genre d’incidents est d’éviter de télécharger des applications à partir de magasins non officiels ou de télécharger des liens qui nous parviennent par message, WhatsApp ou courrier.

Un autre point important est de maintenir le système d’exploitation à jour et de ne pas perdre de vue le téléphone portable afin que personne n’y ait accès physiquement et ne puisse compromettre la sécurité de l’ordinateur en installant un programme malveillant.

Mesures de précaution

Pour résumer, voici donc ce que vous devez prendre en considération pour protéger votre compte :