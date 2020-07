Le Galaxy Note 20 Ultra est entièrement divulgué en vidéo avant son lancement officiel

Moins d’un mois après son lancement, le Galaxy Note 20 Ultra a fait l’objet d’une fuite sur la chaîne vidéo Jimmy Is Promo.

La Note 20 Ultra, ou du moins une hypothèse, a fait l’objet d’une fuite dans une vidéo assez révélatrice.

Après une série de rumeurs, Samsung a finalement confirmé que leur nouvel événement Galaxy Unpacked aura lieu le mercredi 5 août. Mais l’annonce officielle de l’événement où des appareils tels que le Galaxy Note 20 Ultra et le Galaxy Fold 2 seraient présentés n’a pas empêché une nouvelle fuite de se produire au cours de cette semaine.

Le Galaxy Note 20 Ultra a fait l’objet d’une fuite sur une chaîne technologique sur YouTube et ne laisse pas grand-chose à l’imagination, car le téléphone portable apparaît allumé et fonctionne normalement.

Le téléphone portable qui apparaît dans la vidéo ressemble et coïncide avec toutes les fuites qui ont atteint l’Internet ces derniers mois. Un corps allongé est apprécié, essentiellement avec le même design que le Note 10 de l’année dernière, mais maintenant avec une caméra plus grande, plus carrée et plus saillante au dos.

Dans la vidéo, la personne qui tient le téléphone montre le numéro de série du téléphone portable, qui correspond aux fuites de la Note 20. Vous pouvez également voir certains aspects du logiciel, comme la version qu’il exécute, certaines spécifications et fonctions du S Pen.

D’autre part, le Galaxy Note 20 Ultra aurait une fonction de « pointeur » pour le S Pen, et son module de caméra arrière ferait saillie à l’arrière de l’appareil.

La Note 20 Ultra qui apparaît dans la vidéo est noire, au moins une des tonalités qui seront disponibles pour la Note 20.

La vidéo dure un peu moins d’une minute et demie, mais montre divers aspects du téléphone portable. Il ne faudra pas longtemps avant que la Note 20 soit officiellement annoncée, car Samsung a déjà confirmé son lancement pour le 5 août.

L’événement se déroulera sous forme numérique et sera diffusé sur Internet. Ce jour-là, au moins deux variantes de la Note 20 devraient être annoncées, ainsi que quelques accessoires, tels qu’une nouvelle montre intelligente et des écouteurs sans fil.

Vous pouvez voir la vidéo ci-dessous :

Jusqu’à présent, les rumeurs entourant le Galaxy Note 20 Ultra disent que l’appareil serait assez similaire à la série Galaxy S20 que Samsung a lancée plus tôt cette année, et que ses principaux changements seraient ses offres de photographie et d’affichage.

Mais bien sûr, si rien n’est confirmé, il ne reste plus qu’à attendre le 5 août pour une annonce officielle.

Samsung ne commente pas les fuites.