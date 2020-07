Mars : la Chine lance avec succès sa mission Tianwen-1

Follow on Twitter

Il y a quelques heures, la Chine a lancé avec succès la mission Tianwen-1, avec laquelle le pays asiatique a l’intention de se mettre en orbite, d’atterrir et d’explorer Mars à partir de février 2021.

Il s’agit donc d’un voyage d’environ six ou sept mois qui, s’il est couronné de succès, fera de la Chine le deuxième pays à réussir à se poser sur Mars, après les États-Unis.

Pour le lancement à l’installation spatiale de Wechang, dans la province de Hainan, la fusée Long March 5 a été utilisée. Il s’agit du plus grand lanceur dont dispose la Chine et il a été utilisé quatre fois.

La sonde est composée d’un orbiteur et d’un rover qui sera chargé d’explorer la planète rouge, où elle peut pénétrer à plus de 10 mètres.

Le nom de la mission vient d’un poème écrit par le poète Qu Yuan sur les années 340 avant J.-C. et 278 avant J.-C., et en français il est traduit par « questions au ciel ».

Ce que l’on attend de Tianwen-1

Une fois que la sonde aura atteint l’orbite de Mars en février, si elle répond aux attentes, l’idée est qu’elle sera en orbite autour de la planète pendant deux à trois mois. Ensuite, si tout se passe comme prévu, le rover se posera et commencera à se déplacer à la surface de la planète.

En raison du manque habituel d’informations concernant la Chine, on ne sait pas grand-chose sur la mission, bien que l’Administration spatiale nationale chinoise (CNSA) ait expliqué que le nom de la mission est lié à la recherche de la vérité par la science.

Selon Reuters, Liu Tongjie, porte-parole de la mission, a déclaré avant son lancement qu’à l’approche de Mars, « le ralentissement est un moment critique.

Si le processus de décélération n’est pas correct, ou si la précision du vol n’est pas suffisante, la sonde ne sera pas capturée par Mars ». Le porte-parole a exprimé son optimisme quant à la réalisation de cet objectif et, si c’est le cas, la Chine sera le premier pays à réussir à se poser sur Mars dès la première tentative.

Dans Tianwen-1, le rover, alimenté par la lumière du soleil, est équipé d’une caméra haute résolution comparable au HiRise que la NASA utilise déjà sur l’orbiteur Reconnaissance sur Mars.

Il transportera également une caméra à moyenne résolution, un radar souterrain, un spectromètre de minéralogie, un analyseur de particules neutres et énergétiques et un magnétomètre.

Associé à un radar de pénétration et à une caméra multispectrale, il pourra prendre des photos et analyser en profondeur les conditions du terrain, le climat et des éléments tels que la gravité de Mars.

Mars est la cible d’une nouvelle course à l’espace

La conquête humaine de Mars est l’une des nouvelles attendues en cette première moitié du XXIe siècle. Cependant, avant son arrivée, il existe plusieurs projets de lancement sans pilote qui ont la planète rouge sur leur radar.

Ils sont réalisés maintenant parce que tous les deux ans est le moment idéal en raison de la position de la Terre et de Mars. Si quelque chose tourne mal, nous devrons attendre deux ans de plus.

C’est ce qui est arrivé à l’ESA en retardant ExoMars 2020 à cause du coronavirus. Vous devrez attendre jusqu’en 2022.

Les Émirats arabes unis ont lancé avec succès dimanche leur mission Mars Hope, la première à être entreprise par une nation arabe.

Au cours d’une année martienne, son objectif est d’obtenir une image complète du climat sur Mars, à partir de laquelle des questions sur la dynamique atmosphérique seront répondues.

Pour sa part, la NASA a prévu le lancement de Mars 2020, dans sept jours, le 30 juillet. Il portera le rover Persévérance, qui travaillera sur ce que Curiosity a déjà découvert depuis de nombreuses années.

En ce sens, au-delà de la question de savoir si Mars aurait pu être habitable, Persévérance analysera si Mars a des traces de vie passée.