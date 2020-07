Halo Infinite : de nouveaux détails dévoilés sur la prochaine aventure de Master Chief

Follow on Twitter

343 Industries a révélé de nouveaux détails sur « Halo Infinite » après avoir montré un premier aperçu de la campagne lors de l’événement Xbox Series X.

Le dernier événement de la Xbox Series X a débuté avec l’un des jeux les plus attendus de la plateforme : Halo Infinite. 343 Industries a utilisé l’espace pour nous donner un premier aperçu de la campagne.

Le gameplay et l’atmosphère ont montré clairement que le studio cherche à revenir aux racines de la franchise, mais en ajoutant de nouvelles mécaniques qui faciliteront les objectifs de Master Chief.

Après les présentations, le studio a révélé des détails supplémentaires dans Halo Waypoint.

Halo Infinite aura les plus grands espaces ouverts de la saga. Vous pourrez explorer une grande partie de l’anneau dès le début

Tout d’abord, Halo Infinite aura les plus grands espaces ouverts de la saga. Cependant, le plus intéressant est que les joueurs auront la liberté de réaliser certains objectifs sans suivre un ordre précis.

Vous pourrez explorer une grande partie de l’anneau dès le début, mais l’histoire sera présentée de manière ordonnée afin de conserver la structure narrative. 343 Industries traite ce jeu comme un « reboot », de sorte que les nouveaux joueurs n’auront aucun mal à comprendre l’arcade.

« Notre équipe de narrateurs crée une histoire qui sera divertissante et passionnante pour tous les joueurs, alors ne vous inquiétez pas si vous êtes nouveau dans l’univers Halo ou si vous n’avez aucune idée de qui sont les Outcasts. »

Dès le début, notre vision pour le « Redémarrage spirituel » de Halo Infinite était de créer une histoire et une expérience qui inviterait de nouveaux joueurs et les accueillerait pour qu’ils tombent amoureux de Halo de la même manière que beaucoup d’entre nous l’ont fait il y a quelques années sans avoir besoin de connaissances préalables.

Qu’est-ce qui va intéresser les joueurs vétérans ? Comme ils l’expliquent, ils vous offriront un monde plein de nouveaux mystères que vous devrez découvrir par vous-même.

Ces mystères, bien sûr, sont liés aux éléments clés qui ont accompagné la franchise depuis sa création. De plus, Halo Infinite est la suite directe de Halo 5 : Guardiens. Donc, si vous voulez savoir comment l’histoire de Master Chief se poursuit, vous allez certainement apprécier le nouveau jeu.

Halo Infinite propose un système pour améliorer l’armure et les outils du Master Chief

En ce qui concerne la démo présentée lors de l’événement, l’étude promet que l’exploration de l’anneau sera encore plus profonde. En fait, la scène sera plus grande que les Halo 4 et Halo 5 réunis.

Au-delà des missions principales, vous pourrez rechercher des récompenses cachées ou faire des raids dans les fortifications ennemies.

Bien que Halo Infinite ne propose pas de progression niveau par niveau, il offre un système de mise à niveau des armures et des outils du Master Chief au fur et à mesure que de nouveaux équipements sont trouvés sur la carte. Ce dernier, d’ailleurs, aura un cycle jour/nuit.

Halo Infinite sera disponible au cours du dernier trimestre 20207. Il n’est pas confirmé, mais il accompagnera très probablement la Xbox Series X lors de son lancement.

N’oubliez pas que le titre fera partie du Xbox Game Pass et qu’il peut également être joué sur Xbox One et PC.